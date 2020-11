Martha Isabel Alvarado



Sin duda alguna, la nota importante de hoy martes 3 de noviembre, tiene que ver con la jornada electoral a realizarse en Estados Unidos, cuyo main event, es la ‘pelea’ entre DONALD TRUMP en la esquina del Partido Republicano, contra JOE DIBEN, en la del Partido Demócrata. Este último, ligeramente favorito en las ‘apuestas’.



Aunque los ojos de todo mundo estarían puestos en el match Trump-Biden, cabe anotar que este día se disputan también 11 de las 50 gubernaturas del vecino país del norte.



Las cuales son: Misuri, Montana, Carolina del Norte, Nuevo Hampshire, Virginia Occidental, Delaware, Indiana, Dakota del Norte, Utah, Vermont y Washington.



Por cierto, Delaware es el estado natal de Joe Biden, donde el propio candidato Demócrata dijo que se mantendría ‘acuartelado’ durante la jornada electoral, hasta que se conozcan resultados.



Cabe agregar que este día estarán además en juego 435 escaños de la Cámara de Representantes, actualmente con mayoría Demócrata, liderada por NANCY PELOSI.



Asimismo, se renovarán 35 de los 100 integrantes del Senado.



Uno de los competidores de esta elección, es el Congresista del Partido Demócrata, HENRY CUÉLLAR, que aspira a la reelección, quien mantiene fuertes vínculos políticos con Tamaulipas.

La elección presidencial de EE.UU. es tan sui géneris, que no la gana quien conquista la mayor cantidad de votos de la población, como sucede en México, sino quien suma el mayor número de votos del Colegio Electoral, cuyo gran total es de 538.



Como es sabido, en 2016, la candidata del Partido Demócrata HILLARY CLINTON ganó 20 estados y el Distrito de Columbia, logrando acumular 227 votos en el Colegio Electoral, pero su oponente DONALD TRUMP obtuvo 304 votos electorales, aunado a su triunfo en 30 estados, con lo cual logró derrotarla.



Habría que señalar, que Texas es uno de los estados que más votos representan en el Colegio Electoral, tantos como 38, cuya ‘joya de la corona’ es California que aporta 55.



Según se sabe, en los comicios de este día, en lo que respecta a Texas, en la papeleta para emitir el voto se incluirán algunas preguntas, entre ellas, si el ciudadano está o no de acuerdo con la construcción de un muro fronterizo con México.



Aunque en el terreno de los hechos, muy a menudo, el Presidente Trump se ufana de que ese ‘muro’ son los 27 mil integrantes de la Guardia Nacional que su ‘amigo’, el Presidente de México, ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR, ha desplegado en la frontera mexicana para interceptar personas indocumentadas que pretenden ingresar a Estados Unidos, sobre todo, centroamericanos, los de las famosas caravanas.



Será muy ‘amigo’ de AMLO, el señor Trump, pero no le dijo ni “¡agua va”!, en el caso del ex Secretario de la Defensa Nacional, General SALVADOR CIENFUEGOS, detenido el pasado 15 de octubre en territorio norteamericano, concretamente, en Los Ángeles, California.



La semana pasada (15 días después de dicha detención), tuvo que salir el Canciller mexicano MARCELO EBRARD a poner ‘cara de hombre’, y declarar ante los Medios que, a través de una Nota Diplomática, el gobierno de AMLO hizo patente su descontento al gobierno de EE.UU., por la forma en que el General Cienfuegos fue detenido.

Obviamente, tal cosa sucedió, luego de se supo que el Embajador de Estados Unidos en México, el madrileño de nacimiento CHRISTOPER LANDAU, durante una conferencia virtual con el Baker Institute de Houston, dijo que él sabía desde el año pasado, de la Investigación que Estados Unidos llevaba a cabo en torno al General Cienfuegos.



Y pensar que el señor Landau trae a los de la “4-T” a puro ‘piquete de ojos’, fascinándolos con sus salidas a comer tacos callejeros, y sus ‘altares de muertos’ que le quedan retebonitos.



Otra que anda queriendo ‘vender espejitos’, es la alcaldesa de Reynosa, MAKI ORTÍZ, buscando ‘arreglar’ con pinturita las calles del primer cuadro de la Ciudad, dizque en apego en un programa de la ONU. Cuando, ciertamente, muchas de esas calles están intransitables, debido a tantos baches.



El colmo de los barrotitos y la pintura que anda ‘desparramando’ Maki, es que obstruyen el tránsito de vehículos en la bajada del Puente Internacional Reynosa-Hidalgo, de modo que, en esa área, su ‘obra de arte’, ya luce parcialmente destruida, por el cauce natural de las unidades. Según el regidor panista DIEGO QUESADA, al Cabildo ni siquiera le informaron de esos ‘trabajos’.



