Tamaulipas tendría recortes federales por 7 mmdp en el 2021: Gobernador

Por Roberto Aguilar Grimaldo

Ciudad Victoria.- El gobernador Francisco García Cabeza de Vaca advirtió que, de aprobarse el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2021, el próximo 15 de noviembre por la Cámara de Diputados, Tamaulipas dejaría de recibir en términos reales más de 7 mil millones de pesos en rubros como educación, salud, campo, seguridad, promoción del empleo, infraestructura portuaria y obras.

En la conferencia de prensa semanal, el mandatario afirmó que Tamaulipas es la segunda entidad federativa del país que más impuestos recauda, de acuerdo a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público; y la más transparente en el ejercicio del gasto público, según la Auditoría Superior de la Federación, pero lamentó que esto no se refleja en justicia presupuestal.

“Somos los que más aportamos, los que mejor aplicamos los recursos, los que estamos sacando adelante la generación de empleo, hemos dado resultados en materia de seguridad. Es una injusticia lo que están haciendo, nos están acorralando, nos están estrangulando”, expresó García Cabeza de Vaca.

Explicó que, según el proyecto de Egresos de la Federación 2021, el Estado de Tamaulipas dejaría de recibir, en comparación con 2020, por concepto de participaciones federales (Ramo 28), un total de 1 mil 767.05 millones de pesos.

Además, por convenios de reasignación, es decir, recursos otorgados por dependencias federales a estatales, una reducción de 2 mil 800 millones de pesos, afectando programas relacionados con excelencia educativa, seguro médico, seguro catastrófico agropecuario, fortalecimiento de la seguridad pública, apoyo al empleo y programas de concurrencia para el campo, Proagro Productivo y Progan Productivo. Además de 2 mil 315 millones de pesos pendientes de asignar a Universidades.

Por concepto de subsidios a delegaciones federales, es decir, recursos que el Gobierno Federal ejerce directamente en Tamaulipas, la reducción sería de 2 mil 671 millones de pesos, afectando la conservación marítimo-portuaria y proyectos de infraestructura de hidrocarburos, por parte de PEMEX; conservación y construcción de proyectos de caminos rurales y carreteras, por parte de SCT; infraestructura para riego temporal y tecnificado y modernización de presas, por parte de SEMARNAT; infraestructura social y programas de adquisiciones, por parte de ISSSTE e IMSS, entre otros.

“Esto va a impactar directamente en la calidad de vida, en los servicios básicos de los gobiernos municipales, en los recursos que se ven en el estado, en la educación, la salud, al agricultor, al ganadero, al joven emprendedor, a todos y cada uno de los tamaulipecos que aspiran a salir adelante”, advirtió el gobernador.

Reiteró que Tamaulipas es la segunda entidad federativa del país que más recursos recauda para la Federación, después de la Ciudad de México, con una aportación de más de 275 mil millones de pesos.

SALIR DEL PACTO, “DEPENDE DE LOS TAMAULIPECOS”

En respuesta, al presidente Andrés Manuel López Obrador, de que no se les debe nada a los Estados, Francisco García Cabeza de Vaca afirmó que si hay afectaciones directas a las entidades de recursos que están dejando de llegar en obras de infraestructura, “alguien está mal informando al Presidente o le están diciendo medias verdades; dicen es que les hemos mandado esto, ¿y lo que se ha dejado de mandar, y lo que se ha dejado de invertir en cada Estado y lo que ha dejado de moverse en la economía?”.

Sobre la posibilidad de salir del convenio de coordinación fiscal, el gobernador dijo que en caso de tomar la decisión, sería el Congreso del Estado el encargado de validar o rechazar dicha propuesta.

“No es una decisión del ejecutivo federal, no es una decisión de Hacienda, que no engañen al pueblo de México, salirse o no depende de los tamaulipecos”, afirmó.

El impacto que tendría esta medida sería de consideración para la federación, porque dejaría de percibir 275 mil millones de pesos.