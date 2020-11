Afirma Cabeza de Vaca que Tamaulipas tiene la calidad moral “para levantar la voz”

Por Roberto Aguilar Grimaldo

Ciudad Victoria.- El gobernador Francisco García Cabeza de Vaca afirmó que ya no hay pretextos para que la Cámara de Diputados le destine más recursos a Tamaulipas, luego de que sostuvo una reunión con legisladores federales en la Ciudad de México.

“Al presidente de la Comisión de Presupuesto, el tamaulipeco Erasmo González, le entregue las propuestas que requiere el estado de Tamaulipas, prácticamente todas y cada una de ellas, ya tiene su código que requiera ante Hacienda, de tal suerte que no hay pretexto, es un tema de voluntad política”, expresó el mandatario tamaulipeco.

En la rueda de prensa semanal que sostuvo en el Salón Independencia del palacio de gobierno, García Cabeza de Vaca señaló que, “si hay un Estado en este país, que tiene la autoridad moral para levantar la voz, para señalar, para exigir y demandar como lo hicieron ellos en su momento cuanto fueron parte de la Ciudad de México, o el Jefe de Gobierno; pues es Tamaulipas”.

Aseguró que están viendo las opciones, y que por supuesto que hay tiempo, porque es una facultad exclusiva de los diputados, de hacer las adecuaciones y modificaciones del presupuesto, “por supuesto que estamos en tiempo, esperamos que esto así lo hagan y con el único propósito de que se beneficien las familias tamaulipecas”.

Sobre el diálogo con el secretario de Hacienda Federal y otros funcionarios, el gobernador compartió que están consientes que la fórmula, está mal aplicada, están consciente de que se les tiene que compensar a los estados más productivos de este país, como es el caso de Tamaulipas.

“Y en esta semana sabremos quién es quién (legisladores federales), aquellos que tienen oídos sordos, que tiene una obediencia desmedida sobre a favor de un partido, aquellos que van a ver precisamente sobre el beneficio de las familias tamaulipecas, aquellos que son leales al pueblo de Tamaulipas, entonces tiempo al tiempo, esperemos que deberás hayamos podido sensibilizarlos y hacerlos ver que Tamaulipas se merece más por todo lo que aporta a la federación”.

Precisamente este lunes el mandatario tuvo una reunión con legisladores federales de Tamaulipas, donde estuvieron: Por el PRI, Mariana Rodríguez; y los diputados del PAN, Mario Ramos, Salvador Rosas y Vicente Verástegui.

Les reconoció su voluntad política y su compromiso con los ciudadanos de Tamaulipas.

Por su parte, la Mariana Rodríguez manifestó que, “siempre estaré a favor de que a Tamaulipas le vaya bien y cada vez mejor”.

Al preguntarle a Francisco García Cabeza de Vaca sobre las opciones en caso de no ser escuchadas sus peticiones, respondió que existen varias opciones, una de ellas es lo que hizo el ahora Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, cuando era jefe de gobierno, que entró en controversia constitucional; y recordó que lo mismo hizo el ahora canciller Marcelo Ebrard, cuando fue jefe de la Ciudad de México.

“Creemos y esperamos que recapaciten los diputados federales, especialmente los tamaulipecos, que ahí los que como tamaulipecos los quisiéramos ver defendiendo a su estado y que no quieran justificar con cosas y con argumentos que simplemente no existen”, precisó, luego de que en la reunión de hoy no asistieron los legisladores morenistas.

Y agregó: “Yo creo que hay tiempo, también para escuchar al pueblo de Tamaulipas de los diferentes sectores la sociedad en general, se manifiesta en torno a lo que está sucediendo si consideran si es justo en las participaciones que nos están recortando o se tiene que hacer algo al respecto yo creo que es muy buen momento para escuchar al pueblo de Tamaulipas”.