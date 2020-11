Martín Sánchez Treviño

El presupuesto y la gestión legislativa

El comportamiento de la pandemia ha mostrado diversidad, pues mientras en los estados de Chihuahua y Durango los contagios y fallecimientos reventaron el sistema hospitalarios regiones como Nuevo León, Ciudad de México, Estado de México y 15 entidades más conservan el semáforo naranja, 11 entidades más entre ellas Tamaulipas esta en amarillo y únicamente Campeche está en color Verde.

El comportamiento del virus sigue siendo complejo, a nivel nacional se confirmaron 95 mil 27 fallecidos por este padecimiento. Y en Tamaulipas se observa un importante descenso con 62 contagios es la cifra más baja de la temporada, no así la cantidad de fallecidos fue de 6 difuntos.

Las recomendaciones en esta y otras entidades es que la población permanezca en sus domicilios y de esta manera regular la movilidad de los habitantes, como mecanismo para evitar que se saturen los sistemas de salud. Por ello lo conveniente es evitar estar en la calle pero sobre todo evadir concentración de personas.

A nivel local, el gobernador Francisco García Cabeza de Vaca se reunió con legisladores federales de su partido y de otros partidos como el PRI y Movimiento Ciudadano, a quienes les expuso los motivos por los que es necesario sumar esfuerzos para pugnar ante el gobierno federal para que el presupuesto de egreso del 2021 contemple recursos suficientes en recursos y obras.

Durante el desarrollo de una rueda de prensa la Diputada priísta Mariana Rodríguez dijo que luego de conocer el motivo de la reunión de trabajo y la importancia de que el estado disponga de recursos, consideró que Tamaulipas es una entidad que trabaja y produce, y que de acuerdo con los proyectos de desarrollo amerita que los legisladores de esta entidad hagan un pronunciamiento en favor de la región.

Los legisladores y el gobernante dieron muestras de confianza de que finalmente la cámara federal apruebe un presupuesto más justo en recursos y obras de infraestructura para esta región.

El gobernante se mostró firme en que se han agotado las instancias y hay conciencia en estas en el sentido de que las formulas de la asignación de recursos son incorrectas, peo también tiene expectativas en que la gestión de los legisladores favorecerá a Tamaulipas.

A la reunión no asistieron los legisladores federales de Morena, ni los del Partido del Trabajo y Partido Encuentro Social, lo cual es relevante ya que son representantes legislativos por esta entidad y lo menos que podían hacer era escuchar las propuestas del Ejecutivo Estatal. Además, ocupan comisiones relacionadas con el presupuesto.

En otro orden, fue relevante que en la prensa nacional orientó sus ediciones a la elección de Estados Unidos no así a la emergencia por los aguaceros en los estados de Chiapas y Tabasco. El mismo Presidente de la Republica reorientó su gira por Nayarit al sureste mexicano.