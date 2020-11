Martín Sánchez Treviño

Educación pausada por la pandemia

Un estudio del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, relacionado con la educación, señala que va tomando fuerza una catástrofe en las generaciones de estudiantes para los cuales actualmente los planteles educativos permanecen cerrados por temor a la pandemia.

Según las estimaciones del organismo que durante el origen de la bacteria, advirtió que se preveía una severa deserción de alumnos, en el último estudio denominado Educación en Pausa, indica que el cierre de planteles que en México se prevé su apertura hasta el 2022, representa una amenaza para la educación de al menos 137 millones de estudiantes mexicanos.

No obstante, el organismo estima que un tercio de los estudiantes toman a distancia la educación básica o a través de plataformas digitales, considera que no es recomendable prolongar este modelo de educación.

Asimismo, subraya únicamente en Uruguay, Costa Rica, Surinam y Haití tienen las escuelas completamente abiertas, mientras en Colombia, Brasil, Argentina, Chile y Cuba la apertura es parcial. Y que de los 412 mil difuntos por la pandemia en América Latina la mayoría se localizan en Brasil, México, Perú y Argentina.

Subraya que las mayores consecuencias de la enseñanza a distancia aparecen en los estudiantes en emergencia económica, para quienes indica la educación esta congelada lo trascendente del apunte es que se advierten generaciones perdidas en el renglón de la educación.

También señala que los daños en las generaciones de estudiantes se verán reflejados en los años posteriores a la presencia de la bacteria no únicamente en los estudiantes sino en la población en general. Y que la presencia de la enfermedad posterga la atención a otras enfermedades y padecimientos que ya existían.

Lo que quiere decir, que los esfuerzos de los estados y la federación mexicana deberán reforzar las acciones para que al menos los contenidos de la educación básica lleguen a los niños y niñas de manera expedita. Con pocas palabras y bien escogidas, sobre todo sencillas sin rayar en la vulgaridad.

Amplia convocatoria tuvo el gobernador de Tamaulipas durante el dialogo con los sectores económicos durante el dialogo sobre el nuevo federalismo que impulsan un grupo de 10 gobernantes del país, en el que participa Francisco García Cabeza de Vaca.

Los representantes de cámaras empresariales, de comercio, turismo, constructores lo mismo que productores de la carne y granos presentaron sus ponencias, pero sobre todo patentizaron su respaldo al gobernante, que de manera puntual desarrolla una agenda.

También se instaló el Consejo Económico y Social fungirá como órgano de consulta, mismo que podrá proponer acuerdos, medidas jurídicas, administrativas y financieras, en el marco del reclamo de justicia presupuestario como paso previo a la revisión del pacto fiscal.