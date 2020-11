Marco A. Vázquez

Vamos de reversa…

La mala noticia de la semana fue que seis de los municipios tamaulipecos que habían avanzado en la reapertura economía tuvieron que dar reversa por motivo de más contagios de coronavirus, pueblo y gobierno, en todos sus niveles, han sido incapaces de detener la enfermedad, la gente en su necedad de seguir en las fiestas familiares en las cuales no conservan la sana distancia ni se cumplen las medidas de higiene y, los segundos, la autoridad, por no obligar el respeto a las medidas sanitarias en las calles ni tener una estrategia de contención adecuada.

El gobierno federal, por ejemplo, prefiere quedarse con el dinero y regatearlo a los Estados en lugar de invertirlo en más pruebas de diagnóstico y cercos sanitarios efectivos en cada uno de los casos confirmados, nomás para que se dé cuenta de que hablamos.

El crecimiento en número de contagios es, desde luego, mayor culpa de una minoría de personas que se niegan a quedarse en casa, guardar la sana distancia, usar los cubrebocas en lugares cerrados, que prefiere gastar en la cerveza que en gel antibacterial o jabones para lavarse las manos con constancia, son los que andan de fiesta en fiesta pensando que no les va a pasar nada.

Sin embargo, le insisto, también las autoridades tienen responsabilidad en no frenar los casos, porque si la mayoría de las personas cumplen con las medidas restrictivas al resto se le debe someter, la autoridad debe de ir a acabar con las reuniones donde el uso del alcohol hace que se olviden las personas que estamos en una emergencia de salud y luego andan con abrazos y besos porque la borrachera les incremento el amor a todo lo que se mueve, pero también es responsable por no hacer cercos sanitarios efectivos a cada caso, me refiero a que a cada diagnosticado positivo de COVID lo regresan a su casa y le piden que vuelva en caso de sufrir complicaciones, como sí en las viviendas hubiera suficientes sanitarios, personas capacitadas en cuidarse al cien para no contagiarse al alimentar a un enfermo o dotarle de su oxígeno.

Por eso hay familias enteras que se han contagiado y perdido a dos, tres o más miembros, sufrieron por no recibir un diagnostico a tiempo o por no tener capacidad para evitar contacto con infectados ya que en su vivienda contaban con una sola recamara o dos y en ellas duermen tres o cuatro personas.

Lo dicho, vamos de reversa y en esto todos tenemos culpa y todos podemos cambiar si queremos sufrir el menor daño posible, si es una casa hay fiesta denúncielos, apágueles la música, quíteles la cerveza, sepárelos y así contribuirán, las autoridades pueden igual hacer más pruebas de diagnóstico aunque sea de las rápidas y así, en un muy corto plazo, esto regresará a la normalidad, lo otro es seguir igual, jugar a la ruleta rusa a ver quién es el siguiente, o cerrar todo y esperar a no morir de hambre mientras que se distribuyan las vacunas, en nosotros está la decisión…

PREPARACIÓN EVITARÍA QUE TU SIGUIENTE GENERACIÓN SEA POBRE, UAT… La Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT) presentó la conferencia virtual “Economía Conductual, algunas implicaciones para México”, donde se abordó el concepto de movilidad social esto en un evento realizado por la Facultad de Comercio y Administración Victoria (FCAV), la Unidad Académica Multidisciplinaria Reynosa Rodhe (UAMRR) y la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales (FADYCS) de Tampico, que imparten programas educativos en el área de economía.

La ponencia realizada en el marco del Día del Economista, fue impartida por Raymundo Campos Vázquez, egresado del Instituto Tecnológico de Monterrey; Doctor en Economía por la Universidad de California, Berkeley; investigador del Colegio de México; y actualmente labora para el Banco de México.

En su intervención, el Dr. Campos Vázquez habló de sus trabajos científicos en materia de movilidad social, así como de su libro, en el que refiere la importancia de las habilidades y su trasmisión intergeneracional.

“Movilidad social, es qué tanto los recursos económicos con los que nacemos, son importantes para explicar los recursos económicos que tenemos en la adultez”, indicó.

Explicó que estudios recientes apuntan que, de cada 100 personas, que nacen en el 20% de la población más pobre de México, solo 2 pueden llegar a establecerse entre el 20% de la población más rica del país. “En Dinamarca la movilidad social puede ser hasta 6 veces mayor de lo que es en México”, añadió.

“Y de las 100 personas que nacen en la pobreza, 50 van a quedarse en esa situación. El problema es que en México la pobreza es persistente, hay una alta pobreza y no estamos generando las condiciones para poder romper este círculo, de si naces pobre, mueres pobre”, apuntó.

Detalló que luego de años de estudio, se puede explicar que en la medida en que los padres cuenten con habilidades como: escolaridad, inversión de tiempo y recursos en sus hijos, y que además, creen un ambiente propicio para su desarrollo, es como la siguiente generación va a tener más posibilidades de éxito.

“Esto no depende de nuestros genes, depende del ambiente en que vivimos. Ese ambiente va a depender del nivel socioeconómico y de qué tanta estimulación vamos a recibir”, puntualizó.

APOYA DIF A MILES DE TAMAULIPECOS… Más de 3 mil dotaciones del programa Sin Límites, están siendo repartidas en los 43 municipios de la entidad por parte del DIF Tamaulipas, que preside Mariana Gómez de García Cabeza de Vaca a familias que tienen en su hogar a una persona con discapacidad motriz o neuromotriz severa.

Estas dotaciones tienen el objetivo de mejorar las condiciones de bienestar de personas con discapacidad y ayudar a la economía familiar de mil 650 familias.

Son paquetes compuestos por pañales desechables, sobres con suplemento alimenticio y paquetes de toallitas húmedas, entre otros artículos y apoyos. A través de los DIF Municipales se visita cada uno de los domicilios para hacer entrega de estas dotaciones con la finalidad de cuidar a este sector de la población que por sus condiciones de salud son más vulnerables al contagio de COVID-19.

