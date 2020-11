Martha Isabel Alvarado



Presupuestólogos





.-Ahora, puros “expertos” en Presupuesto

.-Hasta la Senadora Lupita, da su ‘speech’

.-A Nohemí Alemán le faltó rigor numérico

.-Rigo Ramos presume approach con Maki



Antes de iniciar con los temas de hoy, desde este espacio enviamos afectuosa felicitación al compañero y amigo ROBERTO AGUILAR GRIMALDO, quien por enésima vez obtuvo el Premio Estatal del Deporte 2020, en la categoría de Reportaje. El cual se suma a su larga cadena de éxitos, ‘dentro y fuera de la cancha’; ya que, Roberto, ofrenda además parte de su alma, en la formación de los que serán futuras estrellas del futbol soccer en Tamaulipas y mas allá.



No es por intrigar, pero ahora todos los diputados federales y locales, se volvieron ‘expertos’ en el tema del Presupuesto de Egresos de la Federación. Unos a favor y otros en contra, según el Partido Político.



Hasta la Senadora de Morena, LUPITA COVARRUBIAS, que poco se deja ver y poco habla, se aventó un ‘speech’ sobre el Presupuesto, en la conferencia de prensa que encabezó en Tampico el diputado ERASMO ROBLEDO. Obviamente, ella no domina el tema.



Otro que tampoco está muy familiarizado con ese Tema que digamos, es el diputado federal del PT, aliado de Morena, ARMANDO ZERTUCHE ZUANI, que en un programa de radio habló del PEF 2021, negando tajantemente que traiga un recorte de 7 millones (y no de los 7 mil millones a los que alude el Gobierno de Tamaulipas).



Dice un dicho ranchero, que en este caso aplicaría a Zertuche: “Oyó ladrar los perros, pero no supo dónde quedó el rancho”.



Otra diputada federal tamaulipeca, ahora con chaleco de Morena, NOHEMÍ ALEMÁN, quiso defender el No Recorte en conferencia de prensa el fin de semana, pero al momento de las preguntas sobre cuánto le corresponderá a Tamaulipas y a Reynosa en algunos rubros, ‘se le hizo bolas el engrudo’ y no respondió con claridad. Se ve que lo de ella, lo de ella, no son los ‘datos duros’.



Terminó diciéndole a la raza de Medios, la diputada Alemán, con ganas de salir del paso, que mejor les repartiría copias de las hojas de su carpeta, “donde viene todo desglosado”.



Y eso que doña Nohemí estudió una Carrera profesional que exige habilidad para la comprensión numérica, como es la Arquitectura.



Ya para concluir, Alemán Hernández dijo que aspira a la alcaldía de Reynosa, por Morena, pero que esperará los tiempos del Partido, que decidirá primeramente los municipios susceptibles de reelección. Ella se asume como la ‘delfín’ de la alcaldesa MAKI ORTIZ.



Otro que ‘presumió’ la semana pasada, durante un almuerzo con reporteros, que se reunió con Maki, fue el diputado local plurinominal de Morena y supuesto aspirante a la alcaldía, RIGOBERTO RAMOS ORDOÑEZ. ¿Pues cuántos ‘candidatos’ trae la alcaldesa?.



Hace tiempo, en los albores del presente sexenio, se dijo que algunos funcionarios que durante el Mandato de EGIDIO TORRE CANTÚ formaron parte de la Comisión Estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, COEPRIS, se encontraban “con un pie en la cárcel”, bajo la presunción de desvío de recursos públicos.



Entre ellos, JOSÉ ISAURO FLORES RIVERA, “Pepito” para sus cuates, (quien fuera además secretario privado del Gobernador Torre Cantú), así como su subordinado ARMANDO COVARRUBIAS TREVIÑO, otrora titular de esa dependencia en Reynosa.



Al menos uno de ellos, habría hecho alarde de su ‘opulencia’, construyendo incluso un centro comercial en la capital victorense, además de ‘fincar’ tremenda residencia en San Pedro, Garza García. Eso fue lo que se dijo.



Pero como diría aquel viejo corrido de “Camelia La Texana”, del dinero y las Denuncias…“nunca más se supo nada”.



¿Acaso los ‘perdonaría el Fiscal Estatal Anti-Corrupción JAVIER CASTRO OMARCHEA, o les tendrá guardada su ‘carpetita’?.



La novedad sería que, de “las benditas redes sociales”, surge la historia de la reciente ‘aprehensión’ de ARMANDO COVARRUBIAS, en el vecino estado de Nuevo León, concretamente en las instalaciones de “El Palacio de Hierro”, ubicado en San Pedro.



Dícese que, el aludido ‘robó’ en dicho establecimiento comercial, y un policía ‘le echó el guante’, quedando al ‘descubierto’ que Covarrubias traía entre sus ropas una pieza de joyería fina.



Pero todo quedó claro, al tenor de las carcajadas del propio Covarrubias Treviño, quien le dio las gracias al policía, mientras él le entregaba a una dama, algo que suponemos, un anillo de compromiso, que ella recibió emocionada, abrazándolo.



CONTRAFUEGO: Viva el amors.

Hasta la próxima.