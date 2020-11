Martha Isabel Alvarado



Al flamante dirigente nacional de Morena, MARIO DELGADO CARRILLO, habría que reconocerle que tiene muy alto el umbral del ridículo, a juzgar por lo sucedido en su visita a Nuevo León, el pasado fin de semana.



Ante el zafarrancho que se armó a su llegada a una reunión con consejeros, donde se supone daría él su ‘bendición’ a una candidatura de unidad para la gubernatura (en la persona de CLARA LUZ FLORES) Delgado Carrillo se soltó culpando a ‘los conservadores’, alentados por el gobernador JAIME RODRÍGUEZ, “El Bronco”.



“Aunque el gobierno del estado nos haya mandado provocadores, empezamos con el pie derecho y vamos a pintar de Morena Nuevo León”, declaró ante los Medios, el Presidente del CEN morenista.



Ya cuando le avisaron a Mario Delgado que entre los inconformes que ‘reventaron’ su reunión con consejeros, misma que tuvo lugar en el hotel Krystal, estaba la dirigente estatal de Morena, BERTHA PUGA y la diputada local por ese mismo Partido, CELIA ALONSO, no le quedó de otra que ‘tragarse sus palabras’.



Ante lo acontecido en Nuevo León con la presencia de Mario Delgado, la conclusión a la que se podría llegar sería, que el peor enemigo de Morena, está precisamente dentro de Morena.



Dicho lo cual, porque ¿sin querer, queriendo?, la ‘provocadora’ de este ‘zipi-zape’, fue la diputada federal plurinominal, TATIANA CLOUTHIER CARRILLO, quien se opone férreamente a que la ex Priista, alcaldesa de Escobedo, CLARA LUZ FLORES CARRALES sea ungida candidata de Morena al Gobierno de Nuevo León.



Empezando por el ‘plan con maña’ de la propia Tatiana, de acudir al aeropuerto internacional de Monterrey, a recibir a Mario Delgado, con quien cultivó una buena relación en la LXIV Legislatura.



No es por intrigar, pero “La Tía Tatis”, se portó como las hermanastras del cuento de “La Cenicienta”, haciendo el papel de ‘villana de 4ta’., como quien dice, sin importarle ‘boicotear’ a Morena.



Dice conocida frase que, “las comparaciones son odiosas”. Y en este sentido, cualquiera diría que hay mucha diferencia entre Clara Luz Flores, de 46 años de edad, que ha ganado 3 veces la alcaldía de Escobedo. Y Tatiana, de 56 años, que en 2009 buscó la alcaldía de San Pedro, como candidata independiente, y fue derrotada.



Además, como bien se ha de recordar, el 28 de octubre pasado, “La Tía Tatis” se descartó públicamente como aspirante de Morena a la gubernatura de Nuevo León. ¿A qué juega entonces?.



Con lo limitado que está Mario Delgado para conciliar, capaz que, en una de esas, con los Partidos que ya le manifestaron su respaldo, que son el PVEM, el PT y Nueva Alianza, le alcanzaría a Clara Luz para ganar la gubernatura, dejando a Morena “vestida y alborotada”. Y todo por tener al frente del CEN a un ‘mandadero’ “de angora”, y no a un líder capaz.



El que “le puso música a la fiesta”, ¿sin querer, queriendo?, fue el compañero y muy estimado amigo MARCO ESQUIVEL, Director General de “Hoy Tamaulipas” al publicar pormenores de una encuesta de la firma “Voz Pública”, que atribuye probables triunfos a Morena en los municipios de Matamoros, Ciudad Madero y Reynosa, rumbo a las elecciones del 2021.



Mientras que al Partido Acción Nacional le atribuye porcentajes que lo llevarían al triunfo en Nuevo Laredo y Tampico.

En el caso de Reynosa, según la encuesta de “Voz Pública”, el ‘factor’ de triunfo de Morena sería el ‘súper delegado’, JOSÉ RAMÓN GÓMEZ LEAL, quien por cierto ya se descartó para contender por ese cargo.



Cualquiera diría que a Morena le vendría bien, para Victoria, una cara nueva, como la del ex dirigente de Coparmex, LUIS TORRE ALIYÁN, sin embargo, aparece con mejores números en esta encuesta, EDUARDO GATTÁS, quien ya perdió en una ocasión siendo candidato a la alcaldía, en 2018, con todo y AMLO en la boleta.



La mencionada firma, “Voz Pública” (que cuenta con 169 personas que la siguen en Facebook, de la que ayer no encontramos más referencias), consigna algo que muchos dan por hecho, como son las posibilidades que tendría el alcalde de Tampico, CHUCHO NADER, de buscar la reelección, muy por encima de presuntas aspirantes a relevarlo, como OLGA SOSA y la ex alcaldesa MAGDALENA PERAZA.



Como casi todas las encuestas, la de la firma “Voz Pública”, con sede en Monterrey, Nuevo León, parte del supuesto: “Si hoy fueran las elecciones…”. En este caso, por las 43 alcaldías de Tamaulipas. ¿Cambiarán las cosas en los 187 días que falta para los comicios?.



