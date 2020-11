No permitiré que me difamen: Carlos Fernández

Redacción InfoNorte

El director general del INDE Tamaulipas, Carlos Fernández Altamirano, rechazó las acusaciones que desde la tribuna en el Congreso del Estado hizo el diputado de Morena, Ulises Martínez Trejo, quien lo acusó de corruptelas dentro del Instituto que él dirige desde hace cuatro años.

“Es una pena que en lugar de enfocarse en servir a la gente y gestionar apoyos para los deportistas, se suba a tribuna a criticar un trabajo del que él tiene nulo conocimiento, no más palabras al aire, yo no permitiré difamaciones”, puntualizó Fernández Altamirano.

El titular de Deporte en Tamaulipas ha logrado importantes resultados, como llevar a la entidad al entrar al Top Ten por segundo año consecutivo en la Olimpiada Nacional y el Nacional Juvenil, resultados que se han logrado gracias al apoyo del Gobernador Francisco García Cabeza de Vaca, al invertirse en el mantenimiento y desarrollo de las unidades deportivas, en becas para los atletas, así como en campamentos de preparación, incluso fuera del país.

“Y la verdad que no sorprende viniendo de una persona que no ha logrado hacer nada desde su posición como diputado local. Él es el Presidente de la Comisión de Deporte en el Congreso del Estado y fue la bancada del PAN quienes presentaron la iniciativa para instaurar el Día de las y los Deportistas en Tamaulipas”, señaló.

Aseguró que no le sorprenden los dichos de un diputado que no sabe nada sobre el deporte, y no podía esperar otra cosa de quien “no ha gestionado recursos para los atletas, que no conoce las necesidades de los entrenadores y de nuestros deportistas”.

“Ni siquiera conoce por nombre a los deportistas de Tamaulipas, por lo menos a los de alto rendimiento y que no les presta atención ni para felicitar a los deportistas en su día. Y podemos ir más allá, que se puede esperar de una persona que hasta dudaba de la existencia del Covid, evidencia así su falta total de conocimientos”, aseguró.

Carlos Fernández Altamirano invitó al diputado a acercarse al INDE y conocer cómo opera el instituto y que pese a los recortes presupuestales de la 4T los deportistas siguen trabajando y sus familias apostando por sus sueños.

“Yo lo invito mejor a que venga al INDE a conocer cómo se trabaja para impulsar al deporte y apoyar a los deportistas en Tamaulipas, que pese a la pandemia han seguido entrenando desde casa, que aún con la eliminación de apoyos federales siguen enfocados en sus metas, que venga a enterarse”, puntualizó.