Martha Isabel Alvarado



El Big Brother



.-Los ‘alborotados’, por las Diputaciones

.-Jefe de Obras Públicas también quiere

.-El Monreal chico, pide ayuda al grande

.-Tamaulipeco en primera fila de la “4-T”



Mucho se habla de los aspirantes a las alcaldías de Tamaulipas que estarán en disputa en los comicios del 2021, los cuales se cuentan por montones, sobre todo en los llamados ‘municipios grandes’.



Pero poco se dice de los que, presuntamente, aspiran a diputados locales, que también andan ya ‘desatados’ haciendo su ‘luchita’.



Uno de ellos, según se dice, es el actual Jefe de Obras Públicas del Ayuntamiento de Reynosa, EDUARDO LÓPEZ ARIAS, que ya anda ensayando sus ‘dotes’ para la oratoria en diversos eventos, y posando para la foto, buscando descifrar ‘su mejor ángulo’.



Este señor, López Arias, sería uno de tantos ‘alborotados’, que no han cumplido con su chamba, dicho lo cual, por la cantidad de baches que hay en las calles de Reynosa…pero sueña con estar en la boleta.



¿A poco este señor no está enterado del desastre que es el Bulevar “El Maestro” y la calle Iturbide, por citar un par de ejemplos?.



Capaz que su Jefa, la alcaldesa MAKI ORTIZ, ya le dijo a LÓPEZ ARIAS, que en política, lo que se necesita es un buen ‘padrino’, y que no se preocupe, porque él lo tiene.



Adivina, adivinador.



Otro que estaría buscando competir por una diputación local, es el ex Director de la Facultad de Agroindustrias de la UAT Rodhe, JAIME ARREDONDO LUCIO, que en 2017 participó en un proceso interno para dirigir al PRI de Reynosa, sin lograr su objetivo.



Sólo que esta vez, Arredondo no busca nada por la vía del Partido Tricolor, sino por el lado de Morena, para lo cual, ya anda ‘haciendo equipo’ con el diputado local plurinominal RIGOBERTO RAMOS ORDOÑEZ, que a su vez quiere ser candidato a alcalde de Reynosa.



Dice conocida frase: “De ver, dan ganas”. Y tal vez eso le pasó a Ramos Ordoñez, que no hace mucho andaba ‘pegado’ con el Priista PEPE ELÍAS LEAL, siendo este alcalde de Reynosa, e incluso se sabe, que le gustaba que lo identificaran como “el hombre del maletín”.



Ya que hablamos de Morena, la novedad, amados lectores, es que el alcalde de Fresnillo, emanado de esa denominación política, SAÚL MONREAL ÁVILA, ya le pidió ‘esquina’ a su ‘carnal’, el Senador RICARDO MONREAL ÁVILA, buscando una salida, en esa ‘pesadilla’ que se le ha convertido el caso de la niña SOFIA ALEJANDRA.



La citada menor, de 12 años de edad, fue plagiada y asesinada en Fresnillo, en un hecho que enardeció a activistas y grupos de mujeres, que desde el fin de semana pasado han realizado manifestaciones de protesta, en una de las cuales prendieron fuego al Palacio Municipal.



Bajo ese orden de cosas, el Coordinador de los Senadores de Morena, Ricardo Monreal, ya pidió formalmente a la Fiscalía General de la República, que atraiga el caso de Sofía Alejandra. Obviamente, para quitarle la ‘papa caliente’ de las manos a su hermano menor.



Muchas cosas se podrán decir del Senador Monreal, pero nadie le podrá ‘regatear’ que es buen hermano. Todo un “Big Brother”.



En Reynosa, un grupo de compañeros reporteros, así como el personal de Noti Gape, tributaron un emotivo último adiós a la urna con las cenizas del compañero VICENTE DE ANDA VÁZQUEZ, precisamente, a la entrada principal de esa empresa que lo vio convertirse en un fenómeno de popularidad en la radio. Un prolongado aplauso de todos los presentes, enmarcó el momento.

“La Cotorra”, como era conocido el muy apreciado Vicente, tenía muchas facetas. Una de ellas, la del conductor, que desde el micrófono se tornaba en el alma de los eventos efectuados en el Lienzo Charro “Los Tamaulipecos”, especialmente los alusivos al Día del Niño y el Día de las Madres. No se diga, la gran cantidad de amigos que cultivó bajo ese domo, donde muchas tardes nos tocó convivir con él. Descanse en paz.



Por otro lado, anotaremos, que un tamaulipeco se encuentra integrado a la ‘élite’ de ‘reporteros’ de la “4-T”. Se trata de CARLOS DOMÍNGUEZ, del portal “Nación 14”, que en la mañanera de ayer planteó una larga pregunta al Presidente, relacionada con la presentación de la Guía Ética para la Transformación de México, que minutos antes hizo el Mandatario:



“Preguntarle puntualmente cuál es el objetivo de la presentación de esta guía, ¿a dónde quieren llegar?, sobre todo cuando allá afuera hay una oposición que le apuesta a la descomposición social y a la desacreditación. En el caso de usted ya lo comparan algunos de la oposición, de los que se manifestaron el sábado pasado, con Victoriano Huerta, con Antonio López de Santa Anna, Carlos Salinas de Gortari, incluso hasta con Maximiliano de Habsburgo”.



AMLO respondió lacónico: “Zafo”.



CONTRAFUEGO: ¿A cómo la ‘cromada’?.

Hasta la próxima.