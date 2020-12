Reforzará el GobTam los programas alimentarios: Gobernador

Redacción InfoNorte

Ciudad Victoria. – El gobernador Francisco García Cabeza de Vaca anunció que su administración reforzará los programas alimentarios para beneficio de miles de familias tamaulipecas y advirtió que oponerse a ellos o cuestionarlos representaría una actitud criminal.

“Y me anticipo porque los conozco y sé que no tienen escrúpulos, aquellos van a querer decir que este programa es con otros fines, y me refiere a políticamente

electorales sería criminal, sería criminal que alguien se atreviera a cuestionar que se esté apoyando a la gente que menos tiene”, expresó.

Dijo que el gobierno de Tamaulipas no bajará la guardia en impulsar los programas que beneficien a quienes más lo necesitan.

“Porque aquellos especialmente aquellos adversarios que seguramente van a tratar de señalar o confundir a la opinión pública son precisamente los que traicionaron a

Tamaulipas al haber votado un presupuesto que tuvo una reducción de más de 7 mil 200 millones de pesos para nuestro estado y que sabían que tenía un impacto directo a las que menos tienen nosotros vamos a salir adelantes con ellos, sin ellos o a pesar de ellos ”.

Este año, el Gobierno de Tamaulipas, ha entregado más de 1.2 millones de despensas y 2.2 millones de raciones alimenticias en comedores comunitarios.