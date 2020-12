Martha Isabel Alvarado



Insistimos en que, nuestras diputadas federales de Tamaulipas deberían aprender a hacer gestiones con eficiencia y rapidez, como las que hace su par de Nayarit, MARÍA GERALDINE PONCE MÉNDEZ, del Movimiento de Regeneración Nacional, Morena.



En la antesala de la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación 2020, el año pasado, bajo el hashtag “Morena Cumple”, Ponce Méndez publicó en su cuenta de Twitter:



“Las desveladas y los debates han valido la pena, hemos logrado un incremento de más de 800 millones al presupuesto federalizado de nuestro estado, nunca antes se había logrado un presupuesto de esa cifra: 22 mil millones 150 mil pesos en total”.



Para darles un poquito de contexto a los amados lectores, anotaremos, que Geraldine Ponce, de 26 años de edad, fue Nuestra Belleza Nayarit en 2015, y en 2016 fue designada Nuestra Belleza Internacional. Siendo en 2018 cuando incursionó en política, y ganó en las urnas la curul del distrito 2 de Nayarit, con sede en Tepic.



Geraldine no es cualquier diputada, toda vez que forma parte de dos de las comisiones más importantes en San Lázaro: la de Presupuesto y Cuenta Pública, así como la de Relaciones Exteriores.



Habría que añadir que, a últimas fechas, Geraldine Ponce se ha hecho más famosa de lo que ya era, sobre todo en las ‘benditas redes sociales’, por ser una especie de ‘anfitriona’ de ‘buena voluntad’, del Presidente ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR en sus frecuentes visitas al estado de Nayarit, donde por cierto estuvo el Mandatario el viernes pasado.



En su anterior visita a dicha entidad (el sábado 7 de noviembre), AMLO se dejó ver con Geraldine, posando para la foto, con un look moderno, vistiendo unos pantalones skinny, pegaditos a la pierna, completamente distintos a los pantalones holgados, tipo ‘pachuco’, que porta en sus conferencias mañaneras.



Imagen que ella publicó en Twitter, con el texto: “Bienvenido @lopezobrador, el mejor presidente que ha tenido Nayarit”.



Todo lo anterior viene al caso, porque Geraldine Ponce, lo volvió a hacer, y logró que la Directora General de la Comisión Nacional del Agua, BLANCA JIMÉNEZ CISNEROS, reaccionara de inmediato a una petición suya, para que visitara Tepic y recorriera el río Mololoa, en torno al cual, la legisladora propone efectuar Obras de Saneamiento.



La propia funcionaria federal dio cuenta de dicha visita en sus redes sociales, el 1 de diciembre, con el siguiente mensaje: “Me reuní con la diputada @GeraldinePonceM para revisar algunos temas de la agenda hídrica de #Nayarit y posibles acciones que fortalezcan el derecho humano de acceso al #Agua de la sociedad nayarita”.



“Gracias amiga Blanca Jiménez, por atender los temas que más importan en Tepic”, publicó a su vez Geraldine, agradeciéndole.



Y pensar que algunos gobernadores, entre ellos, los de Chihuahua y Tamaulipas, JAVIER CORRAL y FRANCISCO GARCÍA CABEZA DE VACA, respectivamente, así como los Productores de varios Distritos de Riego, se han ‘cansado’ de pedirle a la Directora de CONAGUA, que visite sus territorios, para llevar a cabo Mesas de Trabajo, a fin de buscar solución a diversos problemas y conflictos relacionados con el vital líquido. Y nada.



¿Ven por qué decimos que las diputadas federales de Tamaulipas deberían aprender de su compañera Geraldine Ponce?. Ella sí, de que sabe, sabe.

Ya que líneas arriba aludimos a las mañaneras, cabe anotar que la prima hermana de AMLO, FELIPA OBRADOR OLÁN, a la que se atribuyen Contratos de Pemex por 365 millones de pesos, mismos que ya fueron reconocidos por la propia Dependencia, y presuntamente, rescindidos, ha anunciado que hoy estará en Palacio Nacional, precisamente en la conferencia del Presidente, para ‘aclarar paradas’ al reportero CARLOS LORET DE MOLA. ¿Será?.



Otra publicación que ha causado ‘ámpula’, es el reportaje que la revista “Proceso”, presenta esta semana en su número 2301, relacionado con el gobernador FRANCISCO GARCÍA CABEZA DE VACA y familiares, a lo cual el propio Titular del Poder Ejecutivo de Tamaulipas respondió con un ‘tuit’, en los siguientes términos:



“Sobre lo que publica “Proceso”, desconozco la veracidad de la investigación en mi contra. La información revelada es falsa y se ha manipulado para crear apariencia de delitos. Lo reitero: estoy a disposición de la autoridad para aclarar cualquier especulación sobre mi patrimonio”.



