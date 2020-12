Marco A. Vázquez

Desprestigio…

El PRI en Tamaulipas hoy tiene alrededor de un 10 por ciento de aceptación, en teoría en coalición con Morena o con el PAN debería inclinar la balanza a favor de quien le compre el favor con puestos de elección para su militancia y votos que a corto plazo se conviertan en dinero vía prerrogativas o cuotas de quienes ocupen los cargos a repartir.

Eso es especulación, claro está, la realidad es que las sumas en la política no se hacen de esa manera, es decir, lo único que abonaría el PRI a cualquier coalición es desprestigio y votos de castigo por su historia que es de presunta corrupción, al tricolor lo han culpado de los actos de quienes lo abanderaron como si una institución fuera la responsable de acciones personales que causaron detrimento a la estabilidad de Tamaulipas en materia de seguridad pública y desarrollo.

Hoy, el PRI en Tamaulipas tiene un voto en contra o un rechazo del ciudadano, como quiera decirle, muy marcado, 80 años de gobierno en esta bendita tierra los tienen en esas condiciones y por eso cada día se reduce el número de ciudadanos que votan a su favor y, si fuera poco, también sus hombres en el poder inyectan más desconfianza que ganas de volver a sufragar por el tricolor.

Valga lo anterior para entender el rechazo de los panistas a coaligarse formalmente con el tricolor en Tamaulipas, ya es un hecho que los del PAN van a ir solos en el Estado y eso los pondrá en riesgo, aunque no tanto como si fueran coaligados.

Hoy las encuestas arrojan elecciones muy competidas para el próximo año, casi pintan triunfos o derrotas por la mínima diferencia, con un dos por ciento, con un tres por ciento que, le insisto, son votos que casi los tiene seguros el PRI pero no los puede abonar y ni siquiera los puede vender porque su militancia que aún le queda se niega a ir con el PAN o con Morena, y algo más, porque los de Morena y el PAN los rechazan de todos modos, no quieren un matrimonio formal que solo les signifique un lastre.

Hay que decirlo, eso es, no habrá matrimonio, pero en el PAN y en Morena ya trabajan priístas muy reconocidos operando políticamente a su favor, por eso es que tampoco se requiere una coalición formal porque de todas maneras los tricolores que le saben al tema de gestionar votos ya se amarraron con unos o con otros.

Lo triste es que esos priistas que huyeron no se hayan llevado con ellos el desprestigio que le provocaron al partido algunos malos gobiernos de los cuales formaron parte y hasta son responsables de muchos actos de corrupción cometidos por algunos de los que ahora presumen van a ganar con candidatos de Morena o van a ganar trabajando con el PAN.

Pero hay algo peor, se trata de que el PRI puede desaparecer del escenario electoral de Tamaulipas y eso no le conviene a nadie, sería una opción menos e incluso un castigo inmerecido para ese instituto político y para el ciudadano que necesita más opciones que obligadamente permitan tener mejores candidatos.

Claro que sí, todavía hay algo más escalofriante y que nos debe dar miedo a casi todos nosotros, es que al PRI ya no lo quieran ni los de Morena ni los del PAN, ¿se imagina hasta donde andará el desprestigio de la política para que eso suceda?, se lo dejo de tarea, más que eso, su trabajo será localizar a los verdaderos corruptos que destruyeron a los tricolores porque muchos todavía quieren gozar de presupuestos y vendernos nuevamente en canal con la delincuencia o con quien se pueda, muchos nomás se cambiaron de camiseta pero siguen conservando sus mismas mañas.

REFUERZA NUEVO LAREDO FILTROS SANITARIOS… El filtro sanitario ubicado a la salida del Puente Internacional 2, operado por personal de la Comisión Estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COEPRIS), y municipal, retornó a Laredo, Texas, 531 vehículos que no justificaron viaje esencial, este fin de semana.

“Entre sábado y domingo de 8 de la mañana a 8 de la noche cruzaron 10 mil 118 carros con 22 mil 382 pasajeros, de los cuales 531 vehículos, es decir un 5 por ciento de los que pretendieron ingresar” fueron regresados, destacó el secretario del Ayuntamiento, Raúl Cárdenas Thomae, en su reporte en el Lunes de Informe virtual.

Detalló que las razones por la que fueron retornados son por no acreditar residencia en Nuevo Laredo o por ser viajes no esenciales, como compras, paseo o convivencia, asimismo por la medida del ‘Doble no Circula’ que aplica en fin de semana, terminación de placa del 0 al 5 en sábado y del 6 al 9 en domingo.

En el comparativo del fin de semana del 28 y 29 de noviembre se registra casi la misma cantidad de ingresos por este puente, ya que fueron nueve mil 726, de los cuales retornaron mil 200.

El presidente municipal, Enrique Rivas Cuéllar, mencionó que esta medida puede resultar incómoda para la ciudadanía por los tiempos de espera y retorno de viajeros.

“No podemos olvidar que estamos en medio de una crisis de salud, vemos con preocupación cómo ha aumentado la tasa de contagio en otros estados y que han regresado a semáforo rojo, es algo que no queremos que pase en Nuevo Laredo porque implicaría el cierre de establecimientos y un mayor impacto negativo en la economía”, puntualizó.

Coloque en el buscador de Facebook @CENADeNegros1 y le agradeceré que me regale un Me Gusta, además nos puede seguir en la cuenta de twitter @gatovaliente y, como siempre, le dejo el correo electrónico a sus órdenes para lo que guste y mande… marcovazquez20001@hotmail.com