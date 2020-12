Martha Isabel Alvarado



Mexicanos a lo grande





.-El horroroso ‘Primer Lugar’ de Gatell

.-Mexicanos que conquistaron el 2020

.-Sana distancia adelantada en la ‘4-T’

.-Boda de ‘ensueño’…que fue pesadilla



En este catastrófico 2020, México ha ‘destacado’ en el mundo, por haber alcanzado la tasa de letalidad más alta del planeta en el tema del Coronavirus, en niveles superiores al 11 por ciento. Y de eso, en buena medida, la responsabilidad es del ‘rockstar’ de la “4-T”, HUGO LÓPEZ GATELL, por ‘imprimir’ a la pandemia un manejo político.



Empezando por su Jefe, AMLO, el doctor López Gatell no recomienda el uso del cubrebocas a las personas, por considerar que este genera “una falsa sensación de seguridad”. Y al rato dirá lo mismo de las vacunas, según convenga a la ‘coyuntura’ política.



Sin embargo, hay otros primeros planos a nivel mundial en los que ha figurado México, de los que también vale la pena comentar. Otras historias de éxito que contar, que podrían darnos aliento como país, para seguir adelante.



Desde luego, una de ellas sería la del piloto jalisciense de Fórmula 1, SERGIO MICHEL PÉREZ MENDOZA, mejor conocido como “Checo” Pérez, quien para orgullo de México, el fin de semana ganó el Gran Premio de Shakir, en Bahréin. Logrando con ello que nuestro Himno Nacional se escuchara por todo lo alto.



Dice conocido adagio que, “la hora más oscura del día, es cuando va a amanecer”, y de algún modo, eso le pasó a “Checo” Pérez el domingo, al conseguir la primera victoria para México en 50 años (desde que PEDRO RODRÍGUEZ ganó el GP de Bélgica en 1970), justo cuando se quedaría sin equipo para el 2021, e incluso había hablado ya, de tomar un ‘año sabático’.

Otra de esas historias de éxito, de mexicanos que ‘sacaron la casta’ y mostraron ser chingones en este alicaído 2020, sería la del pitcher sinaloense JULIO URÍAS, que ‘se fajó’ como los grandes, y logró el salvamento con que “Dodgers” cortó una racha de 32 largos años sin lograr un título, concretando el campeonato para el equipo.



Quizá el golf sea un deporte menos popular que el béisbol o el futbol, pero eso no restaría méritos al gran triunfo alcanzado por CARLOS ORTIZ, que en noviembre pasado se coronó ganador de “Houston Open”, tras haber transcurrido 42 años para que un mexicano volviese a ganar un título de PGA Tour, luego de que en 1978 lo hiciera su compatriota VÍCTOR REGALADO.



Así las cosas, habría que pensar que el 2020 también quedaría ‘marcado’ por estas grandes historias de éxito, y no sólo el nada honroso primer lugar en que nos ha colocado López Gatell.



Ya que hablamos de historias, tremenda, es la que cuenta la aspirante de Morena a la gubernatura de Tlaxcala, DULCE SILVA HERNÁNDEZ, que en 2018 generó polémica, por su lujosa boda con el que fuera hombre ‘de todas las confianzas’ de AMLO, CÉSAR YÁÑEZ CENTENO.



En la emisión de ayer del programa “Por la Mañana”, conducido por CIRO GÓMEZ LEYVA, narró la señora Dulce Silva, que después de haber estado en la cárcel, y haber sido “presa política” durante 13 meses, su Padre quiso regalarle la ‘boda de ensueño’ que anhelaría toda mujer, y que ese habría sido el motivo de tan magno festejo.



Respecto al extenso reportaje, de 19 páginas, publicado en la Revista “Hola”, a propósito de su boda, efectuada en el Centro de Convenciones de Puebla, que incluyó una foto del entonces Presidente electo ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR y su esposa BEATRIZ GUTIÉRREZ vestidos de gala para la ocasión, argumenta Dulce Silva, que ella jamás autorizó esa publicación, y que más bien aceptó posar para una fotografía con la que supuestamente se promocionaría a los diseñadores mexicanos de modas y concretamente, al creador de su vestido.



Atribuye dicha publicación la señora Silva Hernández, al ahora extinto gobernador de Puebla RAFAEL MORENO VALLE, según se lo dijo, tal cual, a Ciro Gómez Leyva, algo que se habría llevado a cabo con no muy buenas intenciones, asegura ella. ¿Será?.



Sabido es que, a raíz de aquella lujosa boda y el reportaje de “Hola”, AMLO optó por la ‘sana distancia’ con su ‘fiel escudero’, César Yáñez, y eso que no eran tiempos de pandemia.



Por cuanto hace a los aspirantes de Morena a la gubernatura de Tamaulipas, a disputarse en 2022, para lo cual falta un buen, podría decirse que el mejor perfilado de ellos, y el más presentable, sería el diputado federal, Presidente de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública en San Lázaro, ERASMO GONZALEZ ROBLEDO, además, amigo muy cercano del dirigente nacional morenista MARIO DELGADO CARRILLO.



El Director de RTC, RODOLFO GONZÁLEZ VALDERRAMA, que ahora es considerado por algunos, ‘puntero’ en el bando de Morena, es un hombre talentoso en cierta medida, pero no ha sido ni regidor en Tamaulipas, y todavía ‘se anda por las ramas’ en su afán de buscar posicionamiento, con visitas muy frías, dicho lo cual, no precisamente por las bajas temperaturas que se han registrado a ultimas fechas.



CONTRAFUEGO: A ver si no ‘viene’ el difuntito a ‘jalarle las patas’.

Hasta la próxima.