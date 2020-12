Jaiba Brava toma la ventaja

Agencias

Mínima ventaja sacó la Jaiba Brava TM Futbol Club en la ida de las semifinales de la Liga Expansión Mx, al imponerse con soberbia anotación de Diego de Buen al superlíder Toros de Celaya, la noche de este miércoles en el Estadio Tamaulipas. Esto deja abierta la eliminatoria para su definición el sábado.

Duelo parejo, entretenido, donde ambos conjuntos tuvieron sus posibilidades de marcar, fue el detonante del primer compromiso. Con el marcador final, deja la opción para cualquier cosa. Porteños y guanajuatenses alternaron momentos de control del esférico y dominio de las acciones, lo cual deja corta la pizarra para lo visto en el campo.

Y es que en los primeros minutos, el plantel dirigido por Gerardo Espinoza se lanzó con mayor insistencia e idea, mediante desbordes de José Áviña y Diego Medina, arropados por Antonio López y Joel Pérez. tanto por el centro del campo como por los costados complicaron el accionar de la visita.

El tanto llegó al minuto 8, cuando una mano cometida cerca de los linderos del área. La opción la tomó el mejor jugador del trámite, Diego de Buen, cuyo potente disparo fue imposible de detener para la barrera y para el cancerbero Cristian Campestrini. Golazo digno de la fase final en juego.

La Jaiba Brava no se conformó con esto. Al darle unos metros a los celayenses apostaron por el contragolpe y generaron más acciones de peligro, aunque la puntería como el penúltimo pase no fueron precisos. En defensa no pasaron tantos contratiempos por lo difícil de los Toros agarrar ritmo tras tres semanas parados.

En la parte complementaria la siguiente anotación estuvo para cualquiera. Para los locales los tiros de Tony López y De Buen, más un cabezazo de Gaddi Aguirre, fueron contenidos por Campestrini. Después, ya embalado, los blanquiazules fueron por la igualada pero donde intervino Joel García, además de ser rescatado por César Bernal cuando en una mala salida detuvo con la cabeza un intento de Leobardo López.

Con lo visto, la eliminatoria está para cualquiera. Eso hace atractiva la vuelta programada el sábado en el Miguel Alemán, sin embargo, la ventaja le corresponde a los celestes. Eso cuenta y mucho.