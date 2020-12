Martha Isabel Alvarado



Indulgencia plenaria





.-‘Cantan victoria’, antes de la vacuna

.-La “4-T”, indulgente con el Canciller

.-Y Morena, lo aplica a sus candidatos

.-Rogativas por “Médico de los Pobres”



Muy criticada, en diversos medios de comunicación, así como en las ‘benditas redes sociales’, ha sido la expresión: “Misión cumplida”, que externó el Canciller MARCELO EBRARD, el pasado martes en Palacio Nacional, durante la presentación del Plan de Vacunación COVID.



Si bien la gestión del Canciller Ebrard pudiera considerarse exitosa, al negociar que México pueda obtener vacunas de: Pfizer, CanSino, Astra Séneca y otros laboratorios, lo cierto es que ni una sola de ellas ha llegado a territorio nacional.



En ese sentido, dícese, que tal expresión de Ebrard llevaba ‘jiribilla’: mandar el ‘balón’ a la cancha del Sub Secretario de Salud, el polémico doctor HUGO LÓPEZ GATELL, y que él ‘se las arregle’ como pueda, para llevar a buen puerto el programa de vacunación. Y si no, que la nación se lo demande.



Tan buena ha sido la gestión del Canciller Ebrard, en el ‘furor’ generalizado que hay por las vacunas, que hasta habría quedado olvidado un tema muy mediático que no le favorecía para nada a este funcionario, sino todo lo contrario.



Estamos hablando de los 31 millones de dólares que el gobierno de AMLO habría destinado a los Programas “Sembrando Vida” y “Jóvenes Construyendo el Futuro de Honduras”, que en dicho país fueron ‘manejados’, y no precisamente de la manera más pulcra, por la señora VIVIANA BUESO ASFURA, para más señas, cuñada del señor Ebrard.



Para acabarla, dichos recursos se encauzaron mediante un Convenio firmado por la Cancillería y el Banco del Bienestar, cuya distribución se hizo a través de “Banco Azteca”, encabezado por Viviana Bueso como gerente general.



Eso se llama…¿conflicto de intereses?. Dudamos que, de haberlo, se sancione al Canciller Ebrard, toda vez que él goza de ‘indulgencia plenaria’ que lo libera de todo ‘pecado’, por parte del líder de la “4-T”.



Ni hablar del caso de la Línea 12 del Metro capitalino, o ‘Línea Dorada’, para la cual, el entonces Jefe de Gobierno, MARCELO EBRARD y su Secretario de Finanzas, MARIO DELGADO, compraron en 845 millones, trenes que valían 300 millones.



Así como el PAPA FRANCISCO concedería indulgencia plenaria, a todos los fieles del mundo que celebren en sus casas el Día de la Virgen de Guadalupe, este 12 de diciembre, diríase que el gobierno de AMLO la ha ‘extendido’ a funcionarios otrora ‘pecaminosos’, urbi et orbi.



Se infiere que el CEN de Morena que preside MARIO DELGADO, estaría haciendo lo propio, siendo indulgente con candidatos y candidatas que no cumplen la los requisitos de ley para contender por una gubernatura el año entrante.



Tal sería el caso de LAYDA SANSORES SANROMÁN, que aún ostenta el cargo de alcaldesa en la delegación Álvaro Obregón de la Ciudad de México, y ayer fue ‘destapada’ en conferencia de prensa por el propio Mario Delgado, como candidata de Morena al gobierno de Campeche.



La Constitución Política de dicho Estado, en su artículo 61, establece, entre otros requisitos: “tener residencia efectiva de por lo menos cinco años inmediatamente anteriores a la elección”.



Total, si a la hija del que fuera dirigente nacional del PRI, y ex gobernador de Campeche, CARLOS El Negro SANSORES PÉREZ, alguien le llegase a cuestionar que no cumple con el requisito legal del arraigo en su tierra natal, ella podría contestar con el ‘mantra’ de AMLO: “¡Son politiquerías!”.

Veremos, cuál será la estrategia de Mario Delgado a la hora del ‘achique’, toda vez que, para las 15 candidaturas de Morena a sendas gubernaturas que habría que ‘palomear’, se registraron 150 aspirantes: 56 mujeres y 94 varones.



En Reynosa, aflicción y tristeza provocó la noticia de que el ex alcalde SERAPIO CANTÚ BARRAGÁN, que abarcó toda una época en el PRI como “El Médico de los Pobres”, fue internado en un hospital de Monterrey, a causa del COVID. Los deseos de pronta recuperación, así como cadenas de oración a su favor en las redes sociales, no se hicieron esperar. Que Dios le conceda vencer a la enfermedad.



Finalmente anotaremos, que hoy será inaugurado en Reynosa un ultramoderno tanque cisterna de acero vitrificado, en el cual se invirtieron 35 millones de pesos, cuya operación hará posible que la Comapa a cargo de JESÚS MA. MORENO IBARRA, ofrezca un abasto de calidad a 5 mil familias del Sector “Vista Alta”. El corte del listón correspondiente, correrá a cargo del gobernador FRANCISCO GARCÍA CABEZA DE VACA, la alcaldesa MAKI ORTIZ y el empresario TOMÁS IBAÑEZ de IDECASA.



CONTRAFUEGO: Temporada de ‘golondrinos’ y ‘golondrinas’ petaconas.

Hasta la próxima.