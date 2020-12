Martha Isabel Alvarado



.-Morena, ya tiene candidata en N. L.

.-“El Senatore” se ‘boicotea’ en redes

.-Mario Ramos un diputado muy light

.-Busca legislar sobre crueldad animal



Morena ya tiene candidata a la gubernatura de Nuevo León, pues de acuerdo a lo anunciado ayer por el dirigente nacional de ese Partido, MARIO DELGADO CARRILLO, la ganadora de la Encuesta para obtener dicha postulación, fue la tres veces alcaldesa de Escobedo, CLARA LUZ FLORES CARRALES.



Clara Luz es ex Priista, como le gustan a Morena, pues ella renunció a su militancia de 22 años en el Partido Tricolor, en febrero pasado.



¿Quién le podría competir duro y macizo, a Clara Luz Flores?.



Seguramente, ese no sería “El Senatore”, como a él le gusta que lo llamen, SAMUEL GARCÍA SEPÚLVEDA, que aspira a contender para la gubernatura de aquel estado, abanderado por el Partido Movimiento Ciudadano.



Por si quedaba duda de su condición de “pirrurris”, el propio Samuel García se encargó de despejarlas, con el video que la semana pasada ‘encendió’ las redes sociales, en el cual él da su ‘testimonio’ de lo duro que fue su niñez, teniendo que aprender a jugar golf, a cambio de que su Papi le diera una paga semanal.



Qué barbaridad. Si tenía alguna posibilidad Samuel de conquistar al potencial electorado de Nuevo León por ser una cara fresca de la política, aunado a su nivel de Senador de la República, él mismo se encargó de ‘echarla por la borda’, con tantas tonterías que dice y hace. Como el regaño con tintes machistas, que no hace mucho propinó a su esposa, la Influencer, MARIANA RODRÍGUEZ, por andar ‘enseñando pierna’.



Si bien es cierto que Movimiento Ciudadano tiene un operador político muy habilidoso, en la persona del Presidente del Consejo Nacional de ese Partido, el ex gobernador de Veracruz, DANTE DELGADO RANNAURO, parece difícil que este pueda lograr el ‘milagro’ de ganar el gobierno de Nuevo León, con SAMUEL GARCÍA de candidato.



De oficializarse la postulación de “El Senatore” en Nuevo León, suponemos que lo primero que le recomendaría Dante Delgado sería, que hable lo menos posible. Porque cada vez que habla la ca…jetea.



Ya que hablamos de Movimiento Ciudadano, comentaremos, que el diputado federal del distrito 05 de Tamaulipas, ex de ese Partido, hoy integrado a la bancada del PAN, MARIO RAMOS TAMEZ, ‘rindió’ su segundo Informe de Actividades, a través de un video en redes sociales.



En su ‘Informe’, Ramos Tamez se asume como el tercer diputado más productivo de la bancada del PAN, pero revisando la página oficial de Internet de la LXIV Legislatura, en el Apartado de Iniciativas Presentadas y su Estatus en el Pleno, aparece que Ramos Tamez, como Iniciante, ha presentado 9, de las cuales, han sido aprobadas 0; retiradas 3 y quedarían pendientes 6.



Es decir que, ninguna de las Iniciativas de Ramos Tamez ha sido aprobada aún en la Cámara de Diputados.



Checamos una de las Iniciativas de Ramos Tamez, enfocada a: “Prever la contratación de bienes y servicios del estado, dando preferencia a proveedores locales, cuando dos o más proposiciones cumplan en igualdad de circunstancias con todos los requisitos”. La cual suena bien, pero fue retirada en abril de 2019.



Hay otra Iniciativa de Ramos Tamez en la carpeta de Pendientes de San Lázaro, que es la siguiente: “Tipificar el delito de maltrato y crueldad animal”.

¿No les parece que Mario Ramos es un diputado muy ‘light’?. Capaz que, por lo mismo, no le cumplen en el PAN la supuesta promesa de ‘hacerlo’ candidato a la alcaldía de Victoria el año que viene.



Dichos que atribuyen al ahora extinto, don ERNESTO GOMEZ LIRA, quien fuera dos veces presidente municipal de Reynosa, refieren: “Si te encariñas con un perro, cuantimás con la silla de alcalde”. Ello, relación al ‘cariño’ que ya le debe estar ‘agarrando’ la diputada local con licencia, PILAR GÓMEZ, a la de Titular del Ayuntamiento de Victoria, que le cayó ‘del cielo’, tanto, como para buscar la reelección.



Durante la jornada de ayer, circuló profusamente el audio de una supuesta llamada telefónica en la que el Senador RICARDO MONREAL, le pone tremenda ‘barrida’ y ‘regada’ a su hermano DAVID, quien busca ser candidato de Morena al gobierno de Zacatecas y ganar las elecciones del 2021. “Es un desastre todo David, yo no sé que te pasa, estás en la comodidad total, estamos excluyendo a todos, se está carcomiendo abajo toda la estructura de Morena…”, son las frases, entre muchas otras, que se escuchan de labios del Pastor del Senado.



Pero según trascendió, ese audio data del 2016, en que a la postre, David Monreal perdió la elección para gobernador de Zacatecas.



CONTRAFUEGO: Qué difícil, encumbrar a un ‘carnal’ talegón.

Hasta la próxima.