Desde la Capital

J. Guadalupe Díaz Mtz. – Bernal, ¿con el PAN o con ‘El Truco’?

*** Virtual ‘destape’ de ‘El Chuma’

*** Valderrama enreda más la pitaya

*** Oposición al PAN, muy disuelta

*** Hacen que Rigo enrolle su lengua

*** Regala 100 botellas de buen tequila

Cd. Victoria.- En Tamaulipas, bien se sabe, la lucha electoral del año próximo se centrará exclusivamente en dos partidos: el PAN, que es gobierno desde hace poco más de cuatro años, y Morena, que tiene todo, pero no tiene a nadie.

No es el caso en Tamaulipas a lo que ocurre en lo nacional.

En lo nacional, la 4T, es decir, ‘El Peje’ es la figura central y única para funciones electorales.

Tiene ‘El Peje’ un poder absolutista, centralista. Lo que diga su dedito basta y sobra.

Muy por encima de aquel famoso ‘fiel de la balanza’ de las épocas doradas del priato.

Para ‘El Peje’ no hay poder, sector, agrupación o figura más importante que él.

Trátese de quien se trate o de lo que sea.

De allí que sus opositores, sus adversarios, se le amontonen, tal como se está viendo con las alianzas que hasta hace unas semanas eran impensables.

No ocurre igual en Tamaulipas.

Con todo y que el Poder se centra en la figura del gobernador GARCÍA CABEZA DE VACA.

El PAN-gobierno abre espacios (más a fuerzas que con ganas) a grupos o figuras locales.

Pero, contrario a lo nacional, en Tamaulipas no se observa la mínima cohesión en las fuerzas políticas adversas al régimen estatal.

Tan es así que ni el PAN, pero tampoco Morena, aceptaron ir en alianza con ninguna de las franquicias electoreras que operan en el estado.

De modo tal que no es difícil suponer que los morenos opositores en Tamaulipas confíen y estén a la caza de errores del PAN-gobierno, más que en sus propias fuerzas, figuras y estructura para ganar.

A la ‘visconversa’, tampoco es arriesgado suponer que de las figuras que el PAN proponga dependerá su permanencia en el Poder estatal.

De acuerdo con algunas encuestas serias (¿las hay?), ‘si hoy fueran las elecciones’, el PAN dominará la mayoría de los municipios y se quedará con el control del Congreso local, aunque cederá importantes posiciones.

El caso es que en lo nacional ‘El Peje’ ha conseguido lo que parecía imposible.

Primero, que el PRI y el PAN vayan en alianza hasta con el PRD.

Pero, además, que FELIPE CALDERÓN regrese al PAN.

Ahora falta que estos ‘adversarios’ a la 4T limen suficientemente sus asperezas y lleguen con la mejor unidad posible al seis de junio venidero.

Nada más, ni nada menos.

Mientras en Tamaulipas, tal parece que no existe el imán que consiga hacer que los opositores al PAN-gobierno siquiera acepten echarse un café e intentar acuerdos.

Nada más, pero tampoco nada menos.

CHISMOGRAFÍA: Vaya exhibida la que dio el pastor camaral GERARDO PEÑA FLORES a su homólogo de curul RIGOBERTO RAMOS ORDÓÑEZ en la más reciente sesión diputadil.

Y es que en ese afán acusador de las últimas semanas, el morenista expuso el supuesto enriquecimiento del panista, afirmando la posesión de propiedades y cuentas bancarias en Estados Unidos.

Ni tardo ni perezoso, PEÑA FLORES retó a RAMOS ORDÓÑEZ para que probara sus dichos presentados en la tribuna congresista.

Si los pruebas -dijo GERARDO-, renuncio. Si no -retó a RIGOBERTO- renuncias.

Y el morenista enrolló su lengua.

Ora que, justo es reconocer que la primera piedra la lanzó PEÑA FLORES, al dar por sentados los dichos periodísticos que hacen del diputado RAMOS ORDÓÑEZ un tipo con negros antecedentes en tráfico de combustibles.

De GERARDO PEÑA hablando, tal parece que no será la carta que el PAN proponga para la sucesión de MAKI ORTIZ en Reynosa, sino que los azules se irán con JESÚS MARÍA ‘Chuma’ MORENO, hoy gerente de la Comapa en aquella frontera.

Supónese que ‘Chuma’ irá con la aquiescencia de doña MACARIA, luego del paseo y eventos en que acompañó al gobernador GARCÍA CABEZA DE VACA el pasado fin de semana, siempre con MORENO con ellos.

Si los ‘anolistos y especuleros’ aciertan, en la fórmula irán GERARDO PEÑA (pero ahora por mayoría) y JAVIER GARZA DE COSS para repetir en la curul local, con MAKI ORTIZ hacia la diputación federal.

Veremos y diremos.

A propósito, de acuerdo con chismeante azul, sobre el escritorio del ‘Cachorro’ LUIS RENÉ CANTÚ GALVÁN en el CDE del PAN fue visto un documento con los siguientes nombres, presuntamente palomeados para ser candidatos a alcaldes: “ROSAS, RAMIRO CORTEZ, PATY PALACIOS, regidora MARINA, CHUCHO, CARLOS FERNÁNDEZ y MIGUEL ORTA, IVETT y PILAR”.

Consultada fuente azul, dice suponer que se trata de Nuevo Laredo, Miguel Alemán, Valle Hermoso, Tampico, Madero, Altamira, Matamoros y Victoria, respectivamente. Estaremos pendientes.

En temas nacionales, ahora resulta que tampoco sabe ‘El Peje’ que el equipo de limpieza en Palacio Nacional (su humilde casa) lo forma personal perteneciente a una empresa que opera por esa asquerosa vía llamada outsourcing.

¿Pos no que el presidente sabe todo lo que pasa en el país?

Por cierto, ¿y FELIPA? ¿Y PÍO?

Trasciende que entre su círculo más cercano de lamebotas ya comienzan a comentar que para efectos partidistas, al ‘Peje’ ya lo llaman ‘El Intestino’.

En próximos pergeños le diremos por qué.

De frente con los del color guinda, pues de cuatro candidatos destapados para sendas gubernaturas, MARIO DELGADO, desde el CEN moreno, ha propuesto tres mujeres: LAYDA SANSORES para Campeche; PILAR ÁVILA en Baja California y CLARA LUZ FLORES a Nuevo León, con VÍCTOR CASTRO para Baja California Sur.

Mientras, siguen los mandarriazos legales a la intentona de DONALD TRUMP por invalidar las elecciones en que JOE BIDEN le dio la clásica ‘kick in the ass’ y lo obliga a entregar el Poder del Imperio el próximo 20 de enero.

Ese hecho ha provocado que los ‘especuleros’ gringos (allá también hace aire) ya den por sentado que el referido BIDEN ni siquiera intentará la reelección en el 2024, y para ello refieren la muy probable postulación de la hoy vicepresidenta electa KAMALA HARRIS.

Pero los del Demócrata, en ese sentido, también especulan con la posibilidad de que TRUMP intente sacarse la espina y busque ser de nuevo candidato del Republicano.

En otro orden de cosas, demos respuesta a pregunta que conspicuo lector del terruño nos hace llegar: ¿quién es el funcionario municipal que adquirió 100 botellas de uno de los tequilas más caros en el mercado y lo obsequia a modo de regalo navideño aun en horario laboral, de oficina en oficina?

La respuesta: no sé, pero averiguaremos y diremos.

En otro orden de ideas, anótelo, pero no diga quién se lo dijo.

Resulta que el exalcalde capitalino ARTURO DÍEZ GUTIÉRREZ sigue con sus muy particulares aspiraciones: quiere ser gobernador de Tamaulipas.

Lo cierto es que nadie sabe ‘qué jabón lo patrocina’, pero en los más pomadosos centros de reunión en la zona de Monterrey y San Pedro, Nuevo León, dice a quien quiera escucharlo que cuenta con apoyos políticos y económicos suficientes para dar la pelea en 2022.

Es decir, que tiene con quién y con qué buscar la sucesión de GARCÍA CABEZA DE VACA en la gubernatura.

Onanismo que lo emocionó hace una década, cuando lo hicieron soñar con que desde la alcaldía capitalina (que dejó en quiebra) podría dar el salto al relevo de EUGENIO HERNÁNDEZ.

También hizo berrinchazo cuando RICARDO GAMUNDI le avisó que el candidato del PRI en aquel 2010 sería el DR. RODOLFO TORRE CANTÚ.

El caso es que ahora, 10 años después y prácticamente desde entonces radicando en San Pedro, ARTURO busca la gubernatura.

Lo que intriga es bajo qué franquicia se ampararía.

Digo, porque su ideología (es un decir, claro) es de tendencia azul, pero en el PAN no lo fuman; fue alcalde tricolor, pero no es militante del PRI, y en Morena no lo conocen.

Por supuesto ‘El Tarugo’ DÍEZ GUTIÉRREZ debe ser víctima del onanismo, pero… a’i queda.

A propósito, ¿alguien sabe si el exalcalde y exdiputado local ALEJANDRO ETIENNE sigue escuchando los consejos políticos de su hermano PEDRO?

Abusivo, le hizo soñar con que podría ser gobernador y…

Finalmente, con ese estilo del falso bajo perfil (viajar del ex DF a Tamaulipas en autobús y comer en fondas y taquerías), el tampiqueño RODOLFO GONZÁLEZ VALDERRAMA se dejó ver este fin de semana por esta capital.

Pero, a fe de la propia militancia, el puntero en Morena hacia la sucesión de gobernador en Tamaulipas en 2022 ‘enredó la pitaya’.

Y es que, por un lado acompañó al jovenzo LALO GATTÁS en recorridos, lo que muchos entendieron como una especie de predestape.

Pero destanteó a los de por sí destanteados morenos: el mismo día, aunque en diferente lugar, dio pie para que la raza pensara en el regidor LUIS TORRE ALIYÁN, al que acompañó a evento deportivo utilizando los cubrebocas que usa el también aspirante a la alcaldía.

Con un agregado, pues ‘ambos dos’ suspirantes a la alcaldía capitalina emitieron sendas ‘festejaciones’ en sus respectivas redes sociales.

Por hoy es todo. Mañana será otro día.

P.D.- A ver. A ver. ¿Cómo está eso de que un priísta, cuatro veces (por lo menos) suspirante a la gubernatura ya forma parte del equipo del secretario General de Gobierno AUGUSTO ‘Truco’ VERÁSTEGUI OSTOS?

De acuerdo con garganta profunda del tercer piso en Palacio de Gobierno, el exalcalde de Xico y exdiputado federal ya cooptó para su causa al exdiputado federal y exsenador MARCO ANTONIO BERNAL GUTIÉRREZ.

En ese sentido, asegura haber visto en el escritorio de ‘El Truco’ apuntes con informes del matamorense.

Lo que no se sabe es si MARCO BERNAL hace labor política para que ayudar a que el PAN repita en el Poder estatal o si su chamba es buscando que ‘El Truco’ se convierta en candidato azul a la sucesión de GARCÍA CABEZA DE VACA.

Sale… y vale.

