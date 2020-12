Desde la Capital

J. Guadalupe Díaz Mtz.

Tampico, dura prueba para Valderrama

*** Guasón será diputado plurinominal

*** ¿Fracasa Monreal, o es ‘caja china’?

*** Tendrá Biden inicio bastante frágil

*** Las asiduas visitas de Melhem al ‘Truco’

*** Incomoda Adriana a ‘Borrego’ López

Cd. Victoria.- Duro y a la cabeza se le ha dejado caer quien él llama ‘la perrada’ a ‘Brozo’ por el atrevimiento de llamar ‘pinche presidente’ al principal huésped de Palacio Nacional.

Ello, en uno de sus ya clásicos videos, convertido como está, en uno de los más severos críticos de la 4T.

Y a fe nuestra que esta vez VÍCTOR TRUJILLO (verdadero nombre de ‘Brozo’) se pasó de la raya.

Y es que una cosa es la libertad y una muy distinta el libertinaje.

Porque, nos guste o no, hayamos o no votado por él, ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR es el presidente de TODOS los mexicanos.

Y por ese simple hecho, tan solo el privilegio único de portar cruzada al pecho la Banda Presidencial, merece el respeto de TODOS los mexicanos.

Con todo y que el propio ‘Peje’ no se lo merezca.

Sin olvidar que, pésele a quien le pese y duélale a quien le duela, LÓPEZ OBRADOR ganó la elección presidencial de 2018 con votación histórica, incluso superando con sus votos a todos sus contrincantes… ¡juntos!

Ciertamente, el propio ANDRÉS MANUEL podría estarse ganando día a día, con insultos a diestra y siniestra, que cada vez más mexicanos lo desprecien y lo vituperen, pero…

Una cosa es ANDRÉS MANUEL y otra el presidente.

Con todo y que haya sido LÓPEZ OBRADOR quien desde la oposición no se cansó de insultar y vituperar a cuanto ‘adversario’ se le antojaba.

Los presidentes de cada época incluidos.

Existen decenas de videos y ‘tuits’ que así lo exhiben.

Como existen cientos o miles de evidencias de que sus seguidores lo hacían, lo mismo contra los expresidentes que ‘El Peje’ odia, que contra empresarios, periodistas, políticos o gobernantes.

Pudiera argüirse que si él lo hacía, ¿por qué no hacérselo ahora?

Sería un argumento válido, hasta cierta manera.

Porque una cosa es criticar porque no se está de acuerdo con tal o cual decisión.

Pero insultar es otra muy, pero muy diferente.

Cuando se llega al insulto se infiere que se acabaron los argumentos.

Y no es intercambiando insultos como nuestro México va a salir de los problemas en que estaba, está y lo siguen sumiendo.

CHISMOGRAFÍA: Aunque era de esperarse, no deja de sorprender que en la Cámara de Diputados se pusiera freno a la ‘Ley Banco de México’, que a los que entienden de cosas financieras, presupuestales y fiduciarias preocupaba.

Lo menos que se decía era que se trataba de una maniobra exclusiva que beneficiaría al inefable RICARDO SALINAS PLIEGO.

Tan amigazo del exenemigo público número 1, que su fortuna, como la de CARLOS SLIM HELU, se la deben única y exclusivamente a sendos regalos otorgados por CARLOS SALINAS DE GORTARI.

Al dueño de Telcel y muchas empresas más lo obsequió con aquel Teléfonos de México, mientras al de TVAzteca le cedió precisamente esa televisora.

A ‘ambos dos’ a precios de ganga, pero hoy son grandes cuatachos de quien encabeza la 4T.

El asunto es que provocan extrañeza los dos continuos fracasos de RICARDO MONREAL como pastor del Senado, si recordamos que días antes le echaron abajo lo del ‘outsourcing’.

Estos casos más parecen provocaciones desde Palacio Nacional que otra cosa.

No faltará quien los califique como distractores, para que la gente se olvide del hermano PÍO, de la prima FELIPA, de los casi 120 mil muertos por COVID, de las cerca de 80 mil ejecuciones, de los millones de desempleados, de las inundaciones en Tabasco, y así.

En cosas locales, por alguna razón, en el PAN-gobierno tienen especial interés en la sucesión municipal de Río Bravo.

Y, ‘of cors’, en retener el distrito electoral local y ganar el III. La cuestión es que, como nos la comentan, ‘El Cachorro’ LUIS RENÉ CANTÚ GALVÁN tiene instrucciones de cerrarle el paso al alcalde CARLOS ULIVARRI, con todo y su derecho a reelegirse. Lo cierto es que su administración (es un decir, claro) ha sido un desastre y su postulación pone en riesgo la elección completa.

Así las cosas, por militancia, trabajo y estructura partidista el fiel de la balanza azul se podría inclinar hacia el exdiputado federal RAÚL GARCÍA VIVIÁN, a quien le agregarían el mérito de haber metido orden administrativo a la Comapa local.

De acuerdo con fuentes azules, GARCÍA VIVIÁN ganaría prácticamente sin despeinarse. El asunto es la equidad de género, pues de apuntar ese municipio a una mujer, la anotada sería la actual diputada ROXANA GÓMEZ.

Paréntesis para lamentar el deceso del amigo RACHID RAMÍREZ, acaecido este martes.

Lo conocimos como vecinos en 13 y 14 Carrera en los 70, pero interactuamos cuando incursionó en política, de la mano de su compadre GUSTAVO CÁRDENAS, de quien terminó decepcionado, por traidor.

A propósito, ¿alguien sabe qué pasó con doña MÓNICA DÁVILA de GC?

Su último intento de incursión en política fue cuando GUSTAVO CÁRDENAS fintó con la postulación de su esposa para la alcaldía de esta capital, que acabó ganando ÓSCAR ALMARAZ.

En otro orden de ideas, en una decisión bastante esperada, de mero trámite (aunque hay quien tenía ‘otros datos’), JOE BIDEN será el presidente número 46 de los Estados Unidos y asumirá la sucesión de DONALD TRUMP el próximo 20 de enero. El golpazo que la Suprema Corte yanqui asestó a TRUMP la semana pasada no fue menor, si se sabe que, compuesta por nueve ministros, seis son de origen republicano y tres demócratas. Con todo y ello, precisaron que no procedían las demandas para anular los comicios del 3 de noviembre en estados como Texas, Wisconsin, Michigan, Georgia y Pensilvania. Aunado a la declaración del fiscal general, BILL BARR, quien públicamente sentenció que no había evidencias para demostrar la versión propalada por TRUMP en el sentido de que hubo fraude en los comicios y el conteo de votos. El golpe está dado, y TRUMP no consiguió reelegirse. Sin embargo, por fuerza se debe contemplar que de los 50 estados de ese país, suman una veintena (Missouri, Alabama, Arkansas, Florida, Indiana, Kansas, Mississippi, Montana, Nebraska, Dakota del Norte, Dakota del Sur, Oklahoma, Carolina del Sur, Tennessee, Virginia y Utah, entre otros) donde se considera que BIDEN es presidente (electo aún) espurio. Que son muchos, más de los que BIDEN quisiera, los millones de gringos que se tragan la versión de que le fue robado el triunfo a TRUMP. No será, entonces, un inicio terso para el regreso de los demócratas al Poder.

Volviendo a lo local, el dirigente (es un decir, claro) estatal del PAN, ‘El Cachorro’ CANTÚ GALVÁN hace saber que ya tiene fechas para tomar decisiones hacia las elecciones del año que viene.

Así, el día 20 le entregan (perdón, emite) la convocatoria para quienes aspiran a ser candidatos a diputados federales y el 4 y 5 de enero se recibirán en el CDE azul las solicitudes para los que buscarán cargos locales (léase curules y alcaldías).

El caso es que para el 20 de enero deberán tener toda la papelería lista para hacerla llegar a la respectiva autoridad electoral. Salió al aire.

Por otro lado, chismeante muy allegado al recién desempleado HÉCTOR ‘Guasón’ GARZA GONZÁLEZ nos asegura que para estas fechas, en 2021, el también exdiputado y exregidor estará en las nóminas del Congreso de la Unión.

Pero no porque su cuatacho ‘’El Peje’ le vaya a otorgar un tercer cargo administrativo en la 4T.

Según el chismeante de referencia, ‘El Guasón’ será colocado en sitio preferencial de Morena en la II circunscripción en el listado plurinominal.

Sería la única manera, reconoce.

Porque en las urnas no ganaría una regiduría.

A propósito de morenistas, aunque hasta ahora ha sido bien protegido ante las críticas mediáticas, el tampiqueño RODOLFO GONZÁLEZ VALDERRAMA podría tener en los comicios del año próximo una especie de ‘guaterlú’ adelantado.

Y es que si bien es cierto que al director de RTC hasta hoy no se le tiene contemplado para participar para alcalde de Tampico o alguna curul local o federal, el resultado impactará por fuerza en su proyecto gobernadeable.

Es decir, si su ‘fuerza’ política no le da ni siquiera para despeinar a CHUCHO NADER en su eventual intento de reelección, ¿‘pos’ a qué le tira RODOLFO?, será la pregunta en graderías.

Finalmente, cómo andarán las cosas en el PRI de Tamaulipas que una de sus principales figuras, como lo es el exalcalde capitalino QUIQUE CÁRDENAS JR., tiene que salir a exigir claridad a su dirigente estatal, EDGARDO MELHEM.

El dos veces exdiputado federal, exdiputado local, expastor congresal y exdirigente estatal del PRI no es de los que acostumbran callar ante lo que considera imprudencia de quienes tienen en sus manos la exaplanadora.

Hoy, viendo la inactividad (para algunos, incapacidad) de MELHEM SALINAS, sale QUIQUE JR. a ponerse a la orden, en el lugar de la fórmula que sea necesario.

Aunque tendrá que esperar a que MELHEM SALINAS tome acuerdos en la General de Gobierno.

Ah. Porque se dice que, aunque el PRI ya no es gobierno, quien encabeza el CDE tricolor sigue acordando en la esquina noroeste de Palacio.

Por hoy es todo. Mañana será otro día.

P.D.- Se siente muy seguro el alcalde del terruño de que le está haciendo grilla soterrada quien fuera su compañera de fórmula en 2018, la diputada federal ADRIANA LOZANO RODRÍGUEZ.

Y es que la muy movida curuleca tuvo la ocurrencia de hacer públicas sus aspiraciones de ser candidata a la alcaldía en 2021.

El caso es que MARIO LÓPEZ HERNÁNDEZ no la quiere ver de nuevo en la papeleta.

Para efectos prácticos, ‘El Borrego’ aparece como puntero en encuestas que tienen en el CEN de Morena, aunque les preocupan las relaciones peligrosas del alcalde.

Pero a la hora de revisar números, la diputada ADRIANA LOZANO no desentona.

Especialmente cuando ven que la competencia, el PAN, batalla para ajustar una fórmula ganadora.

Con un agregado: varios operadores electorales que hacían buen trabajo para el PRI están que se pelan porque alguien los llame a trabajar.

Sale… y vale.

