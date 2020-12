Martha Isabel Alvarado



Los bueyes y la carreta





.-Dan pa’ atrás a la Ley de Banxico

.-Ricardo Monreal, resultó reculero

.-Alianza Federalista en Tamaulipas

.-Gobernadores comprarían vacuna



Tremendo ‘oso’, fue el que protagonizó el coordinador de los Senadores de Morena, RICARDO MONREAL ÁVILA, al tener que echarse en recula, con su proyecto de reforma a la Ley del Banco de México (Banxico).



No exageraríamos entonces, si decimos que Monreal es reculero.



La reforma en mención, que dicho sea de paso ya había sido aprobada por el Senado, estaba programada para discutirse y votarse ayer en la Cámara de Diputados.



Pero a decir del diputado federal priista por Nuevo León, PEDRO PABLO TREVIÑO, muy temprano fue visto en Palacio Nacional el Coordinador de los Diputados de Morena, el poblano IGNACIO MIER VELAZCO.



Presuntamente, Ignacio Mier habría recibido instrucciones directas del Presidente, de meterle ‘freno’ a la llamada “Ley Monreal”, debido al ‘ruido’ que produjo la misma, incluso en integrantes de la “4-T”.



Caso concreto, del titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, la UIF, SANTIAGO NIETO CASTILLO, quien recomendó a los diputados “tener una discusión más amplia” en torno a dicha ley, bajo la presunción de que aprobarla tal cual, beneficiaría el lavado de dinero.



Fue tan abrupto el ‘parón’ que le dieron a la ley en mención, que la diputada del PAN, PATRICIA TERRAZAS, como Presidente de la Comisión de Hacienda, se quejó de que fue cancelada, sin decir ‘agua va’, la reunión



Al mediodía de ayer, el propio Ricardo Monreal e Ignacio Mier ofrecieron una conferencia de prensa conjunta en el Senado, para anunciar la creación de una Comisión Bicameral, “para escuchar, profundizar y enriquecer” el dictamen de la citada ley.



¿Cómo la ven desde ahí con nuestros ‘ilustres’ legisladores?. Primero aprueban una ley, en este caso el Senado, y luego hablan de escuchar las voces de expertos para ‘enriquecerla’.



¿Para qué poner los bueyes delante de la carreta?, sería la pregunta.



No es por intrigar, pero los ‘líderes’ legislativos de Morena, en el Senado y la Cámara Baja, se comportan como viles ‘capitanes de meseros’, dispuestos a servir, en ‘bandeja de plata’, lo que les ordene su ‘patrón’, el titular del Poder Ejecutivo.



De hecho, Monreal incluso ‘presume’ los almuerzos que, con cierta frecuencia, tiene con AMLO en Palacio Nacional. Allá es donde le ponen los huevos…y los tamalitos de chipilín, con agua de chía.



En la era del viejo PRI, así de ‘obedientes’ fueron EMILIO GAMBOA y MANLIO FABIO BELTRONES, al igual que los ERNESTO CORDERO y RICARDO ANAYA en los tiempos del PAN. El punto es que los de la “4-T”, juran que ellos no son iguales…y están resultando peores.



Muy frustrado debe sentirse el Senador Ricardo Monreal, que quizá ya daba por hecho, que ante el inminente cierre del Período Legislativo (que concluyó ayer), la reforma a la Ley de Banxico sería objeto de aprobación ‘exprés’.



¿Habrá algo de cierto, de que dicha reforma fue ‘pensada’ para beneficiar al magnate RICARDO SALINAS PLIEGO, de “Banco Azteca”?. Hasta un reportaje le ‘dedicaron’ a Monreal en la revista “Proceso” de esta semana, endilgándole tal señalamiento.



¿O sea que, el zacatecano también es ‘cliente’?.



En suelo tamaulipeco, hoy sesiona la Alianza Federalista de Gobernadores, habiendo confirmado su asistencia los 10 Mandatarios que la integran, así como los Secretarios de Salud de sus respectivos estados. Los trabajos arrancarían a las 11:00 de la mañana.



El tema central de dicha sesión, como ya lo han dado a conocer diversos Medios, es analizar los procedimientos de adquisición de vacunas contra el Coronavirus, por parte de cada uno de los estados, para no depender de la Federación, que presuntamente centralizaría la distribución y aplicación del fármaco.



Como ahora todo es virtual, se tiene prevista una conferencia de prensa bajo esa modalidad, en la cual los 10 gobernadores contestarán preguntas de periodistas de distintos puntos de la entidad.



Habrá que ver si los gobernadores de la Alianza logran su objetivo en el tema de las vacunas que, por obvias razones, hoy domina la agenda mundial.



CONTRAFUEGO: YSQ, se asume ‘dueño de la jeringa’.

