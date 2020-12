Organizan fiesta para Mil asistentes en El Dorado, Sinaloa

AGENCIAS

Culiacán.- Con rifas de vehículos y aparatos electrodomésticos se celebró una fiesta, amenizada por grupos musicales, con cerca de mil invitados en la sindicatura de El Dorado, Culiacán, la cual fue interrumpida y disuelta por el Ejército, la Guardia Nacional y la Policía Estatal Preventiva que fueron alertados en redes sociales del evento.

El convivio tuvo lugar en la comunidad de San Diego, de dicha sindicatura, en donde se montaron escenarios para los conjuntos musicales, se colocaron mesas con sillas para los asistentes en las canchas deportivas, presuntamente fue organizado por familiares de Joaquín Guzmán Loera alias El Chapo.

Los vecinos de dicha comunidad, ubicada a más de 75 kilómetros al sur de la capital del estado, reportaron que la fiesta inició la tarde del martes pasado, la cual se prolongó hasta la madrugada de este miércoles, con música en vivo, baile, comida, bebidas y rifas.

Según los testimonios, decenas de regalos de aparatos electrodomésticos portaban una especie de etiqueta con las siglas “JGL”, al igual que siete vehículos recién salidos de agencia, modelo 2021, los cuales no portaban placas de circulación.

El secretario de Seguridad Pública del Estado, Cristobal Castañeda Camarillo, dio a conocer que mediante información captada en redes sociales, se conoció que en la Sindicatura de El Dorado se celebraba una fiesta multitudinaria por lo que se implementó un operativo con fuerzas federales.

Los elementos del Ejército, la Guardia Nacional y la Policía Estatal Preventiva, en la comunidad de San Diego, encontraron sólo indicios de los festejos que se celebraban, en los cuales se estimó que habían participado hasta mil personas, además de miembros de grupos musicales que amenizaron el ambiente.

Castañeda Camarillo explicó que no hubo personas detenidas, puesto que la celebración de fiestas no está prohibidas, sólo se aseguraron siete vehículos de reciente modelo que fueron abandonados en ese lugar, los cuales no portaban placas de circulación.

Se actuó, comentó, puesto que Sinaloa, aún se mantiene en alerta sanitaria y al verificar las imágenes divulgadas en redes sociales, sobre la presencia de más de mil personas en una fiesta, con baile, música, comida y bebidas se actuó para disiparla.

En cuanto a las unidades motrices remolcadas en grúas, indicó que los propietarios de estas, tendrán que acreditar su legítima procedencia para ser devueltos.

Los miembros de los grupos musicales contratados para amenizar la fiesta, en la comunidad de San Diego, sindicatura de Eldorado, los cuales se desplazaron en sus propios autobuses, luego de acreditar su profesión, estos

Sobre la presunción de que los organizadores de este festejo, con rifas, fueron miembros del Chapo Guzmán, las autoridades no emitieron ningún comentario al respecto