Marco A. Vázquez

Ella inclinará la balanza…

A Maky nadie la ve, ni la escucha, la razón es una, los estrategas de la presidenta municipal de Reynosa se equivocaron, abrieron muchos frentes y contrataron aliados que únicamente les han servido para gastar presupuesto, pero en los hechos le han disminuido popularidad y podría decirse que le arrebataron hasta el cariño de la gente.

Lo demás se fue derrumbando solo o no existía, por ejemplo, es un hecho que el grupo panista en el poder no la quiere y nunca la han querido porque intentó agandallarles la candidatura valiéndose de su cercanía con el poder priísta de aquellos años, luego de eso las diferencias fueron más que notables al grado de que no querían permitirle la reelección la que solo le fue posible por sus relaciones con la cúpula del panismo a nivel nacional, se accedió a su reelección y se empezaron a tender puentes, llegaron a algunos arreglos hasta que otra vez se aproximó un proceso electoral y otra vez cada uno quiere todo o casi todo para su grupo, pero en el caso de la presidenta se pone más sus moños ya que además quiere que la apoyen sus enemigos íntimos a cambio de nada o de muy poco.

El caso fue que desde hace unos meses, según los chismes, los consejeros de la presidenta le recomendaron sostenerse en lo suyo ya que, según ellos, ella será el factor que incline la balanza y si no la quería el PAN los del Morena la esperaban con los brazos abiertos.

Así se la creyó Maky al grado de no percatarse que cada que una empresa encuestadora la colocaba en los primeros lugares de los alcaldes mejor evaluados en México se debía a operación propia o de su grupo y no al cariño de la gente que, está visto, le van a dar la espalda en la elección del próximo año si se empecina con hacer candidato a su hijo, en tratar de heredar el poder a su vástago.

Hoy el futuro de Maky es incierto con todo y que algunos de sus allegados dispersen la versión de que sus padrinos Felipe Calderón y Margarita Zavala, luego de que regresaron al partido azul, le prometieron cumplirle caprichos, la realidad es que los números no la favorecen.

Mire, hay encuestas que pintan para Morena ese municipio y, lo peor, es que también sería perdiendo los dos distritos federales que tienen cabecera en Reynosa, el motivo, exacto, es Maky, su desgaste, los baches en los que tiene a su ciudad, la basura y cientos de problemas como inundaciones y otros más que tienen que ver hasta con la corrupción y el rechazo de sus cuentas públicas las cuales el Congreso del Estado puede turnar a la Fiscalía anticorrupción en cualquier momento.

Es claro que ese proceso es político, tratan de amarrarle las manos y obligarla a trabajar a favor de las candidaturas que se le impongan pero es más claro que Maky no tiene el menor miedo a ese proceso, lejos de disciplinarse acudió a su viejo truco de hacerse la víctima y disparó desde su cuenta oficial de twitter dos días seguidos.

“La Auditoría Superior de la Federación aprobó la Cuenta Pública de Reynosa de 2018 y 2019, en cambio la Auditoría Estatal no las aprobó! Casual…”, recetó primero.

“El Congreso del Estado de Tamaulipas vota en contra de la Cuenta Pública 2018 de Reynosa, sin considerar la solventación presentada de febrero a la fecha. Casual…”, remató para dejar entrever que todo es un tema político y por supuesto que mucho tiene que ver la política en ese tema, pero ya hablaremos de ello otro día.

Por lo pronto, lo concreto es que Maky se está quedando sola, que el andar de tuitera no obedece a que tenga mucho tiempo libre para pasearse en las redes sociales sino a que en la esquina del poder ya nadie la ve ni la escucha y, también otra verdad, es que de ser arrastrada se llevará entre los pies las aspiraciones de Gerardo Peña, el que dice ser líder del Congreso, y a quien presuntamente ha jurado hacer perder cueste lo que cueste.

Es cierto, Maky no tiene argumentos para ganar una elección el próximo año, ni haciéndola 24 horas de tuitera, pero también es una realidad que en un escenario tan parejo como se antoja la elección del próximo año en Reynosa definitivamente que inclinará la balanza a favor de quien más le convenga, digo, si es que no la desactivan unos u otros en su debido tiempo.

SERAN VACACIONES SEGURAS… El Grupo de Coordinación Estatal para la Construcción de la Paz de Tamaulipas se declaró hoy en sesión permanente, con motivo de la época decembrina, para estar atentos a cualquier situación y seguir brindando seguridad a los tamaulipecos y a quienes visitan o transitan por el estado.

En reunión encabezada por el Gobernador Francisco García Cabeza de Vaca, a la que asistieron de manera presencial los integrantes del Gabinete de Seguridad de Gobierno del Estado, así como de forma virtual los mandos de la Marina Armada de México, Ejército Mexicano y dependencias federales relacionadas con la seguridad, se revisaron las acciones desplegadas en la entidad en las últimas semanas, para proteger a la ciudadanía y combatir los delitos.

Particularmente se informó de las acciones que se realizan dentro de los programas Invierno Seguro 2020 y Bienvenido Paisano en los que participan corporaciones estatales y federales, que tienen como objetivo dar tranquilidad y confianza, sobre todo en carreteras.

En la reunión, la Secretaria de Salud del Gobierno del estado, Gloria Molina, dio cuenta de la situación en que se encuentra Tamaulipas en cuanto a la pandemia del Covid 19 y la necesidad de no bajar la guardia en las medidas de prevención para evitar contagios durante las fiestas de diciembre.

La coordinación entre dependencia y corporaciones estatales con las Fuerzas Armadas y entidades federales de seguridad ha sido clave para lograr que hoy Tamaulipas se ubique en el lugar 25 en cuanto a incidencia delictiva, dentro del ranking nacional.

El Gobernador García Cabeza de Vaca agradeció a las Fuerzas Armadas su apoyo a las labores que desarrollan las corporaciones estatales

EN NUEVO LAREDO INVITAN A PONER QUEJAS POR INTERNET PARA EVITAR COVID… Del 21 de diciembre al 2 de enero, el Centro de Atención Ciudadana (CIAC) laborará con personal de guardia por el período vacacional decembrino. El director del CIAC, Daniel Calderón, informó que por instrucciones del presidente municipal Enrique Rivas Cuéllar, no se suspenderá la atención a la ciudadanía, y los módulos estarán disponibles para recibir reportes y peticiones de 8 de la mañana a 3:30 de la tarde de lunes a viernes y el sábado de 8 a 2 de la tarde.

“También pueden utilizar los medios digitales para hacernos llegar su reporte, la recomendación es quedarse en casa, por lo que los invitamos a utilizar estos canales para que salgan de sus hogares solo para lo indispensable”, dijo Calderón.

Los módulos de atención se ubican en el edificio de Presidencia y su Edificio Anexo, y los reportes se pueden realizar a los teléfonos 070 o al 711-35-13, y en la página de Facebook Centro Integral de Atención Ciudadana o a través de la aplicación YoNLD 4.0. Daniel Calderón exhortó a la comunidad a reportar problemas de bacheo, fugas de agua, alumbrado público, entre otros; mismos que tienen una respuesta de uno a 15 días dependiendo el servicio.

