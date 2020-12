Martha Isabel Alvarado



Hablan como si supieran





.-Prospectos de Morena, sin asesoramiento

.-‘Agarran pal’ monte’, tipo Carmen Salinas

.-Homenaje póstumo, para prima de AMLO

.-Insiste Maki Ortiz en Demanda de Amparo



No es por intrigar, pero a los aspirantes de Morena a la gubernatura tamaulipeca, les faltan buenos asesores. Está bien que la ‘austeridad republicana’ es el ‘emblema’ de la “4-T”, pero que no exageren.



“Vamos a resolver el financiamiento del campo tamaulipeco”, prometió en Valle Hermoso, HÉCTOR GARZA GONZÁLEZ, quien el pasado 2 de diciembre renunció como funcionario de SEGOB.



En realidad, el problema del campo tamaulipeco, tiene que ver con que el actual gobierno federal haya eliminado Apoyos como el Ingreso Objetivo, el cual garantizaba un pago mínimo de los costos de producción del agricultor, más una utilidad.



Podría decirse, que programas como el de Ingreso Objetivo, ‘blindaban’ las cosechas de los agricultores tamaulipecos. Y ante su eliminación por parte de la “4-T”, los productores estarían a merced del Libre Mercado, sin garantía alguna.



Según se sabe, ASERCA, que es la Agencia de Servicios a la Comercialización y Desarrollo de Mercados Agropecuarios, la encabeza actualmente un señor muy preparado, académicamente hablando, de nombre ARTURO PUENTE GONZÁLEZ, egresado de la Universidad Autónoma de Chapingo en 1977, y con estudios en la Universidad de Harvard, pero poco se conoce su efectividad.



Hay algo mejor que podría hacer Héctor Garza, que andar prometiendo que resolverá el problema de financiamiento del campo tamaulipeco, sería, ‘picarle las costillas’ al titular de ASERCA.



En una de esas, don Arturo Puente le hace caso a “El Guasón”, y atiende las necesidades de los productores de Tamaulipas.



Otro que “agarró pal’ monte” con sus declaraciones, fue el Director de Radio, Televisión y Cinematografía de la “4-T”, RODOLFO GONZÁLEZ VALDERRAMA, al señalar que el 50 por ciento de los 69 mil millones de pesos de la extinción de los 109 Fideicomisos, fueron destinados a la compra de vacunas contra el Covid-19.



¿No será que el titular de RTC, le anda queriendo ‘bajar la chamba’ al Secretario de Hacienda, ARTURO HERRERA?. Según González Valderrama, 34.5 mil millones, se invertirán en las vacunas.



“Está por concluir la Auditoría, fueron 109 Fideicomisos que tenían alrededor de 69 mil millones de pesos, la mitad de ellos ya se fueron para la compra de vacunas”, asegura González Valderrama. ¿Será?.



Qué raro. El Presidente LÓPEZ OBRADOR declaró el 1 de octubre pasado, que su gobierno contaba en esa fecha, con 158 millones de dólares para la compra de vacunas, y que no faltaban recursos.



La extinción de los 109 Fideicomisos, se concretó el 21 de octubre. Falta que lo que dice González Valderrama, no sea cierto.



Por lo visto, se acabaron los tiempos aquellos en que los aspirantes a la gubernatura, vinculados al gobierno federal en turno, hacían visitas a diversas regiones del estado, trayendo algún beneficio.



En el caso del titular de RTC, este fin de semana que estuvo en Ciudad Madero, “se le pegó” al alcalde de allí mismo, emanado de Morena, ADRIÁN OSEGUERA KERNION, en el acto de entrega de las llaves de una vivienda en la Colonia Los Pinos.



A dicho evento acudió también el diputado federal de Morena por el distrito 07, Presidente de la Comisión de Presupuesto en San Lázaro, ERASMO GONZÁLEZ ROBLEDO, quien por cierto hoy lunes a las 12:00 horas rendirá su Segundo Informe de Actividades Legislativas, el cual será transmitido por Facebook Live.



Erasmo Robledo y González Valderrama estuvieron también en un homenaje póstumo que se hizo en Ciudad Madero, a la extinta prima de AMLO y fundadora de Morena en el sur de la entidad, ÚRSULA MOJICA OBRADOR, acaecida el 24 de julio pasado a causa del Covid.



De la que no se sabe nada, es de la otra prima hermana de AMLO, FELIPA OBRADOR OLÁN, a la que Pemex canceló formalmente la semana pasada 4 Contratos, con un valor de 312 millones de pesos.



“Pipa” prometió asistir a la conferencia mañanera del pasado lunes 7 de diciembre, para aclarar lo que ella calificó como “calumnias”, por parte del reportero CARLOS LORET DE MOLA, pero no cumplió su ‘amenaza’ y continúa guardando sospechoso silencio.



Finalmente, nos despedimos con la pregunta: ¿Por qué tanta insistencia de la alcaldesa de Reynosa, MAKI ORTÍZ, en solicitar el Amparo de la Justicia Federal, contra Actos de la Fiscalía General de Justicia del Estado?. El 15 de diciembre pasado, en que trascendió que no le fueron aprobadas sus Cuentas Públicas de 2018 y 2019 por la Auditoría Estatal, ella interpuso enésima Demanda de Amparo.



Hasta la próxima.