Marco A. Vázquez

Santa Claus

¿Qué le pidió a Santa Claus?, la verdad, aquí entre nos, yo no creo en ese gordo que se carcajea como si se burlara de la miseria de muchos, apenas hace unos años lo conocí e hicimos las pases y, créame, ya no le tengo rencor, pero tampoco me ha dado muchos motivos para reírme con él.

Hay algo más, siempre he creído que la Navidad es una cosa diferente a todo lo que vemos, a las compras de regalos y más regalos, a endeudarse para poder quedar bien con los hijos, la familia o algún conocido que tuvo la ocurrencia de promover intercambio de regalos o la clásica fiesta de traje.

Y si, definitivamente las cosas en México y todo el mundo están para regresarnos unos 30 años, allá cuando las fiestas de Navidad no pasaban de una reunión familiar para rezar, agradecer, pedir, romper una piñata y los tamales, en resumen, no sabíamos que éramos felices y quizá por eso todo cambio, pasamos de la humidad a presumir lo que nos traía Santa Claus, también la fiesta más grande y hasta los abrazos entre desconocidos.

Por eso este 2020 la Navidad tiene que ser diferente a lo que hemos hecho en los últimos años sin embargo hay quienes no lo entienden, en casi todo Tamaulipas hay quejas de personas que siguen promoviendo las reuniones, con ello siguen promoviendo infecciones de coronavirus y también que el virus esté matando cada día a más gente.

Hay algo más, las tiendas están abarrotadas y aunque los consumidores usen cubrebocas, les tomen la temperatura y hasta les pongan gel antibacterial las aglomeraciones son peligrosas, nunca faltará quien propague el virus ni quien se descuide tocándose la cara después de tener contacto con el mismo.

¿Qué ya llegó la vacuna a México?, si, pero no crea que el proceso de vacunación será de algunas horas, si tiene suerte ese beneficio le llegará en un par de meses si no trabaja para el sector salud o no se le considera población de riesgo.

Por ello es más que preocupante que la gente no entienda que ya no debe andar en reuniones ni siquiera de Navidad con personas qué, aunque las conozca de toda la vida, nadie sabe dónde anduvieron, nomás para empezar.

Ahora, le voy a dar dos motivos del por qué debe suspender esas fiestas, el primero, ese dinero que se gasta en cerveza y otros vicios va a hacer falta en enero o febrero y la segunda, si usted no se cuida quizá está sea su última Navidad o la de sus papás, abuelos u otros familiares a los que infecte.

Así pues, le regreso la pregunta, ¿qué le pidió a Santa?, ojalá le haya pedido cordura, solidaridad con los demás y, sobre todo, que el trabajo y compromiso nuestro por fin sean útiles para ir acabando con este maldito virus que nos ha alejado de quienes más queremos, solo eso y enterarnos que hemos sido felices, que urge regresar a ello…

INVESTIGAN Y REFLEXIONAN SOBRE EDUCACIÓN EN LA UAT… La Unidad Académica de Ciencias, Educación y Humanidades (UAMCEH) de la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT), presentó el Laboratorio de Políticas y Prácticas Educativas, espacio donde profesores, investigadores y estudiantes, reflexionarán sobre temas actuales que afectan la calidad de la cátedra en Tamaulipas y en México.

En el evento protocolario, que se realizó en el marco del Seminario Internacional: “La intervención infantil desde un enfoque de la educación intercultural”, el Director de la UAMCEH, Mtro. Rogelio Castillo Walle, destacó que el Laboratorio de Políticas y Prácticas Educativas será un espacio de investigación y de intervención, donde académicos y estudiantes, analizarán y compartirán ideas de forma colaborativa.

“En este contexto respondemos a las necesidades y desafíos de la educación pública. El laboratorio tendrá dentro de sus líneas de trabajo, el tema de la infancia, desde diferentes enfoques, entre otros”, indicó.

Explicó las generalidades del proyecto, el Director de Planeación y Evaluación Institucional de la UAT, y líder del Cuerpo Académico Consolidado de Política, Administración y Gestión Educativa, Dr. Luis Iván Sánchez Rodríguez.

Señaló que uno de los grandes retos de la educación en estos tiempos, se refiere al Sistema Educativo y sus problemas estructurales, para lo cual, se debe trabajar en colectivos y redes de colaboración académica, que sirvan para socializar las experiencias investigativas, para circular los resultados que se tienen y abordar nuevos temas de investigación.

ANUNCIAN EN NUEVO LAREDO QUE ATENDERÁN PROBLEMAS EN VACACIONES…. El gobierno municipal trabajará con personal de guardia hasta el 5 de enero, con el objetivo de no dejar sin atención a la ciudadanía durante el período vacacional decembrino, informó el presidente municipal Enrique Rivas Cuéllar.

Rivas Cuéllar dijo que los síndicos y regidores también atenderán a la población que acuda a solicitar algún servicio.

“Ya están trabajando con guardias, aquí estaré también. Hay mucho trabajo en obra pública, servicios públicos; vamos a seguir trabajando llevando a cabo nuestra responsabilidad” dijo el alcalde.

En cuanto a las oficinas municipales, el edil mencionó que se asignó personal para que continúe la atención al público.

Las dependencias que requieren de una segunda instancia a nivel estatal o federal para realizar trámites, como la oficina de actas foráneas, pasaportes, por mencionar algunas, suspenderán la atención. Las labores, trámites y servicios, se reanudarán en horario normal el 6 de enero de 2021.

HARÁ FRÍO… Con datos del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), la coordinación estatal de Protección Civil informó que el ingreso del Frente Frío No. 23 provocará un muy marcado descenso de temperatura en la mayor parte del estado a partir del miércoles, principalmente en la zona norte y zonas altas, y estará acompañado de viento fuerte de dirección norte.

Para la Zona Norte se prevé a partir del miércoles temperaturas mínimas de 1°C, con viento moderado de dirección norte de 20-50 km/h con rachas que podrían superar los 60 km/h principalmente en zonas costeras, mientras que en la Zona Centro a partir del miércoles por la noche podrían registrarse mínimas de 7°C , con viento moderado de dirección norte de 20-35 km/h con rachas que podrían superar los 60 km/h principalmente en zonas costeras. Se mantendrá clima muy frio en zonas altas (mínima de 0°C durante la noche en Miquihuana). La Zona Sur del Estado registrará mínimas de nueve grados con vientos fuertes principalmente en la zona costera.

Se exhorta a la población mantenerse informada de los avisos climatológicos y comunicarse al 911 ó Protección Civil Estatal (834) 305 70 51 ó (01 800 718 89 88) sobre personas vulnerables que requieran protección, como son niños, adultos mayores, indigentes y personas con capacidades diferentes.

