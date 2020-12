Martha Isabel Alvarado



Muchos discursos, pocas vacunas





.-La vacuna y los Protocolos Políticos

.-‘Regalo de Navidad’ para ‘el pueblo’

.-Arranque de campaña ‘marca Pfizer’

.-Morena firma unidad, con ausencias



Qué bien, que la vacuna contra el Covid 19, en este caso la elaborada por laboratorios Pfizer en coordinación con BionNTech, ya está en México. Sin duda, es algo esperanzador.



Pero qué mal, que de la llegada de las primeras 3 mil dosis de dicha vacuna, que aterrizaron ayer en el aeropuerto de la Ciudad de México, se hizo un acto político.



No es por intrigar, pero ya mero eran más discursos que vacunas. Hablaron muchos funcionarios, a la llegada del citado embarque: el Secretario de Hacienda, ARTURO HERRERA; el Secretario de Salud, JORGE ALCOCER VARELA; la Sub Secretaria de Relaciones Exteriores MARTHA DELGADO y el Canciller MARCELO EBRARD.



Para un país de más de 125 millones de habitantes, 3 mil vacunas no son nada, vienen a ser algo muy simbólico. Si la plantilla de Salud está integrada por 700 mil personas a nivel nacional, el lote recibido ayer, ni de lejos alcanzaría para cubrirlos.



Se tiene previsto que hoy, 24 de diciembre, se lleve a cabo oootra ceremonia, para el arranque del Plan de Vacunación, misma que quizá encabezaría el Presidente LÓPEZ OBRADOR, él que es tan afecto a los símbolos a las fechas. Qué mejor que darle “al pueblo” este ‘regalo de Navidad’.



En contraste, al Valle de Texas llegaron hace más de una semana las vacunas de Pfizer contra el Covid, y no hubo protocolo alguno para recibirlas. Casi de inmediato se procedió a su aplicación.



Nos tocó ver en TV, que a un Hospital privado de Mission (Renaissance), llegó el camión de “UPS” y el propio personal de mensajería bajó los paquetes y realizó la entrega correspondiente.



“Vamos a derrotar a los virus, este es el principio del fin de la pandemia”, dijo tajante ayer el Canciller Ebrard, a la llegada de las vacunas. ¿Tendrá bases científicas lo expresado de su ronco pecho?.



No le hace que Marcelo Ebrard luzca horrible de abrigo largo, a la moda del “monje loco”, que ha ‘impuesto’ AMLO en las mañaneras. Con que gestione vacunas suficientes y a tiempo, basta.



Por cierto, ayer arrancaron las precampañas, mismas que terminarían el último día de enero del 2021.



En ese sentido, veremos quién es el ‘guapo’ que exhorta al Presidente LÓPEZ OBRADOR, a que respete lo establecido en el artículo 134 constitucional. Por aquello de que al Mandatario le encanta arremeter contra sus ‘adversarios’, desde la tarima más importante del país, en sus conferencias mañaneras. ¿Acaso el INE?.



“La propaganda, bajo cualquier modalidad de comunicación social, que difundan como tales, los poderes públicos, los órganos autónomos, las dependencias y entidades de la administración pública y cualquier otro ente de los tres órdenes de gobierno, deberá tener carácter institucional y fines informativos, educativos o de orientación social. En ningún caso esta propaganda incluirá nombres, imágenes, voces o símbolos que impliquen promoción personalizada de cualquier servidor público”, dice el citado artículo.



En Reynosa, ayer tuvo lugar un evento de Morena, en el que aspirantes a la alcaldía y las diputaciones firmarían un ‘Pacto de Unidad’, al estilo del viejo PRI. Sin embargo, a la mera hora sólo estuvieron los ‘abajeños’; es decir, los que tendrían menos posibilidades: NOHEMÍ ALEMÁN y HUMBERTO PRIETO HERRERA, ambos ex del PAN; así como GIOVANNI BARRIOS, y LUIS MIGUEL IGLESIAS.



Faltaron otros supuestos prospectos: CLAUDIA HERNÁNDEZ SÁENZ, RIGOBERTO RAMOS ORDOÑEZ y MARCELO OLÁN, en el caso de los dos últimos, allí se dijo que habían confirmado previamente su asistencia…pero no llegaron. ¿Why?.



Por su parte, la regidora y aspirante a la alcaldía de Reynosa CLAUDIA HERNÁNDEZ SÁENZ, no quiso quedarse atrás y publicó en sus redes sociales, una foto con la flamante Secretaria de Educación, DELFINA GÓMEZ, “La Maestra Canuta”.



Lo anterior, luego de que el también aspirante de Morena a la alcaldía, “RIGO” RAMOS publicó su foto al lado de MARIO DELGADO, con el Senador suplente ALEJANDRO ROJAS, haciendo ‘mal tercio’.



Finalmente, desde este espacio enviamos un abrazo a nuestros amigos JAVIER y ROLANDO CANTÚ BARRAGÁN, ante el deceso de su hermano, el muy querido Doctor SERAPIO CANTÚ BARRAGÁN, a cuya esposa e hijos, deseamos pronta resignación.



Se cumplen 2 años del ‘percance’ en que murieron el ex gobernador de Puebla RAFAEL MORENO VALLE y su esposa MARTHA ERIKA ALONSO, gobernadora de esa entidad en el tiempo de su deceso.



CONTRAFUEGO: Feliz Navidad para todos los amados lectores.

Hasta la próxima.