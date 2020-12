Martín Sánchez Treviño

La salud y la vida, los dos desafíos

La vida y la salud se han convertido en dos valores elementales de la sociedad contemporánea, que este 2019 se enfrenta a una experiencia existencial en la que otros valores no son apreciados, pues la pandemia puesto a prueba la vida y la salud de la población mundial, nacional y local.

Uno de estos valores ha sido sorteado por la población en los últimos 15 años cuando la violencia se incrementó en esta región del noreste del país. En este trayecto los habitantes tuvieron aprendizajes importantes, modificaron su conducta adoptaron nuevas formas de vida, eligieron entre lo esencial y lo ordinario.

Hicieron descubrimientos elementales y encontraron pasajes básicos de la vida luego que el encierro por la violencia generó nuevos valores. Quizá por ello hoy la población juvenil, adolescentes y niños son las principales víctimas del encierro, no así quienes están en otros estados de vida.

Definitivamente que quienes se dedican a actividades relacionadas con la política su experiencia es diferenciada no obstante que también sus parientes participan de los mismos riesgos de la vida y la salud.

Actualmente se observan actitudes complejas repetitivas de experiencias del pasado, pues así como en la elección intermedia de 1995, los priístas se convirtieron al panismo y ese partido triunfo en más de 10 alcaldías tamaulipecas y obtuvo una cantidad similar de curules en el Congreso tamaulipeco.

En aquel entonces, el gobernante en turno de extracción priísta dijo que su partido el tricolor había ganado perdiendo ya que la oposición estuvo integrada por los grupos de poder regional no afines al entonces gobernante.

Ese experimento si así se le pudiera llamar, pues en realidad quienes se fueron del PRI al PAN fue porque fueron ignorados por ese régimen y en desdén se postularon por otras siglas. Y al final del boquete electoral don Manuel Cavazos Lerma, dijo que también perdiendo se gana, esto para salir al paso de la crítica de los medios informativos que lo cuestionaron.

Hoy nuevamente se observa un transe del PRI al PAN pero por obvio motivos, ya que no únicamente esta en juego la integridad y la subsistencia del tricolor sino que en realidad hay una mutación de los grupos políticos tradicionales, por mantenerse en el poder público y de elección popular.

Sobre todo de aquellos que no saltaron a tiempo del PRI a Morena como lo hicieron ilustres y destacados priístas que les fue bien en ese partido, pero les fue mejor en los puestos que ocuparon en ese nuevo movimiento político, de manera que para mantener su estatus los mismo le dio maromear que revolcarse en los principios del revolucionario institucional.

Pero esto apenas es el inicio de lo que esta por venir, con motivo de la renovación en los 43 ayuntamientos y los Congresos local y federal, además de la gubernatura que esta a la vuelta de la esquina y, para la cual los aspirantes hacen proselitismo desde ahora.