JO prioridad en Selección Mexicana

Agencias

Para 2021, en Selección Mexicana, toda la carne estará en el asador de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. Gerardo Martino, entrenador del Tri Mayor, señaló que la prioridad será la justa veraniega que tuvo que ser aplazada por la Pandemia de COVID-19.

“Lo más importante son las eliminatorias que empiezan en septiembre y hay una parte que compartimos a la par: Final Four (Nations League de Concacaf), Juegos Olímpicos y Copa Oro donde evidentemente vamos a darle prioridad a los JJ.00, seguramente es un tema que seguiremos hablando con Jaime (Lozano) respecto a incluso los 3 mayores que eventualmente vaya a elegir, porque esos no van a participar en Copa Oro”, dijo a TUDN.

Y es que debido al coronavirus, también a mediados de 2021 se jugarán el Final Four de la Concacaf Nations League, además de la Copa Oro que ya estaba establecida, por lo que el calendario estará muy cargado.

QUIERE TOMAR LO MENOS POSIBLE DE LA SUB-23.

Martino precisó que la idea es que la Selección Mayor tome lo menos posible de los Sub-23 que están proyectados a Tokio 2020, sobre todo por la gran cantidad de jugadores que dan la edad para ambas selecciones y darle a Jaime Lozano, técnico del Tri Olímpico, más parque para el certamen.

“Él espera mi decisión final acerca de los futbolistas elegidos porque en tanto y en cuanto yo me pueda arreglar con futbolistas que no son sub-23, menos le tocaré el plantel a él y más posibilidad de elección tendrá; seguramente habrá alguno que no tenemos posibilidad de negociar de alguna manera, pero dentro de un equilibrio pero sabiendo que a mediados de año los JJ.00 son prioridad”.