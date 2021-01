Martín Sánchez Treviño

El PAN va de mal en peor

Es una mala señal que el partido en el gobierno en Tamaulipas este a la caza de militantes de otros partidos, pues ni en los peores tiempos del Partido Acción Nacional anduvo levantando migajas de otros institutos políticos para cubrir las candidaturas, pero tal es la crisis de cuadros que tienen que recurrir a los desechos de grupos políticos extraños al albiazul.

Es grave lo que ocurre en Acción Nacional, pues ahora es cuando debería ser un partido sobrado en cuanto a cuadros y prospectos, pero también los panistas consentidos buscan posiciones comodinas. Tan desesperados se les observa que alguno de los punteros por la gubernatura se le salió decir, que debería haber una candidatura plurinominal a la gobernatura del estado.

Derivado del fenómeno interno que se da en ese partido quienes aspiran a cargos únicos traen su juego propio con la militancia y la estructura partidista, se disputan las regiones donde ese partido tiene mayor membrecía, lo cierto es que también entendieron que solos no podrán retener los puestos de elección popular.

En este sentido se justifica que estén levantando las migajas de otros partidos, sobre todo prospectos femeninos, lo que evidencia que hay un machismo férreo y una mentalidad cerrada y retrograda que impide el desarrollo de cuadros femeninos.

Lo que esta en juego es que no completan las cuotas de mujeres que exigen los organismos electorales, con las que disponen son insuficientes y competitivamente hablando no son representativas de un triunfo en las urnas.

Por ese motivo no resultara extraño que priístas de la talla de Oscar Almaraz Smer reaparezcan como operadores del Partido Acción Nacional, como ya ocurrió en los resientes procesos electorales, pero como operadores encubiertos.

Esas son algunas de las limitaciones que ha mostrado la estructura panista, donde todos se sientes generales y ninguno quiere ser tropa. Lo que desconocen es que esos “cerebros” electorales importados también tienen arreglo con la competencia albiazul.

Resulta patético que en menos de 6 años de ser gobierno Acción Nacional tenga un debilitamiento de esta naturaleza y aunque hay quienes justifican que se trata de una simulación, lo que se ve no se juzga.

En otro orden, los comunicadores de esta ciudad capital celebraron ayer de manera anticipada el Dia del Periodista, con la celebración de una misa en la Parroquia de La Divina Providencia, la cual fue celebrada por el José Dolores Muñoz Trujillo, que desempeña el puesto de Párroco en el Poblado El Barretal.

Versiones eclesiásticas revelaron que el Obispo Antonio González Sánchez se encuentra delicado de salud, por ese motivo no celebró la misa de los comunicadores y periodistas.