Marco A. Vázquez

Así no ganarán…

La estratega del PAN para conservar el poder y tratar de recuperar todos los distritos federales que se disputarán en Tamaulipas el seis de junio se ve desde muy lejos, se van a juntar con los tricolores y miembros de otros partidos que han sido afectados por la Cuarta Transformación, lo harán en una coalición que es más efectiva que las que tienen un contrato de por medio ya que se harán convenios de facto que implican repartir los puestos de elección entre los grupos de acuerdo al peso especifico de cada uno en la ciudadanía.

La propuesta es muy sencilla, donde haya panistas que garanticen los triunfos los aliados se suman en cargos estratégicos, donde haya que cederle un espacio al PRI con los colores del tricolor se haría y donde no se pudiera por cuestiones de imagen o aceptación les iban a “arrebatar” algunas cartas para presentarlas como propias en las contiendas, así se pensó en Nuevo Laredo con Yahleel Abdala, en Madero con Jaime Turrubiates, se especula que Victoria y finalmente en Matamoros.

Todo iba bien, los números en Victoria, con Pilar Gómez de candidata a presidenta municipal van mejorando aunque hasta hoy no necesariamente tenga garantizado un triunfo, en Nuevo Laredo los actores políticos han aceptado que Yahleel los puede representar en alguna elección, en Madero también hay disciplina, pero en Matamoros las ambiciones del grupo del Secretario de Desarrollo Económico, Carlos García y su esposa la Diputada Ivette Bermea, más la grilla interna, están a punto de tirar lo que pudiera ser una formula ganadora.

Allá en la tierra de Rigo, con números en la mano, se le comprobó a Bermea que su hipotética candidatura es perdedora, que si la lanzaban de a alcaldesa iban a barrer con ella de fea forma y lo mismo pasaría con su esposo, no los contentaron ni los han convencido de jalar parejo, ni siquiera con el ofrecimiento de hacer a la mujer candidata a Diputada federal.

Pero hay algo más que frena los acuerdos en Matamoros, el panismo tradicional se niega a tragarse la candidatura alterna que se les ha propuesto, o la que se escucha más fuerte, que no es otra que la de uno de los hermanos Silva que en otros tiempos ya gobernaron esa tierra con nefastos resultados.

El panismo de allá acusa que los Silva son los hijitos de el tristemente célebre exgobernador Tomás Yarrington que está preso en Estados Unidos, que también son muy allegados a Baltazar Hinojosa que perdió la elección contra el actual gobernador, que tienen ligas con el actual presidente municipal y que al final representarían un lastre más que una ayuda para ganar votos para los azules ya que es conocido por la opinión pública que en Estados Unidos pesan sobre ellos denuncias por diversos delitos cercanos o parientes de la delincuencia organizada como es el lavado de dinero y fraudes a los bancos y otros.

Pero hay algo más, el panismo, con resultados de elecciones anteriores, muestran lo débil que son los Silva en las urnas producto de su mala reputación con la sociedad matamorense, al grado que ya muchas veces han sido derrotados negándoles candidaturas por el partido que les apapachaba y en las urnas.

Para los panistas matamorenses no hay lógica en la posibilidad de que un priísta como Silva encabece la formula en su patria chica, en todo caso colocan el nombre de Héctor Escobar, exsecretario de Educación y actual Diputado local, que lo es precisamente ganando la elección con el doble de votos a uno de los ellos.

La verdad es que en Matamoros parece que no habrá disciplina azul y no llegaran a un acuerdo, los de allá dicen que quienes lo bloquean son Carlos García y la Diputada Bermea que se niegan a trabajar con alguien diferente a ellos con todo y que el consenso precisamente es contra ellos, los panistas van con quien represente la unidad menos los Silva y menos los que no pintan en las encuestas y cada vez son mas un peligro para el PAN como Ivette y su esposo.

Los Silva y los García Bermea son falsos profetas, ni unos ni otros tienen la mínima posibilidad de ganarle a Morena en Matamoros, la historia lo dice, ahí lo único que pueden hacer es colocar de candidato a alguien que provoque consensos, pero, lamentablemente, los que ahora se dicen a un paso de encabezar las formulas están negados a ello y si en Matamoros tienen todo en contra pues más claro es que así no ganarán, lo dicho, lo que no vale nada en las urnas es lo que da más lata y todo por presumir que se las deben…

OCUPA NUEVO LAREDO PRIMERO LUGAR EN COVID19… Nuevo Laredo ocupa el primer lugar de contagios activos de Coronavirus en Tamaulipas, por lo que el alcalde Enrique Rivas Cuéllar llamó a la ciudadanía a tener conciencia de la gravedad y a quedarse en casa.

Hasta este martes, la ciudad registra 387 casos de personas con el contagio activo, quienes reciben atención médica.

“Ya lo veíamos venir con los festejos de Navidad y Año Nuevo, hoy lamentablemente tengo que decirlo, Nuevo Laredo ocupa el primer lugar en el Estado, con más activos; el problema lo tenemos con la cantidad de activos que están contagiados y no han salido a la calle”, informó el presidente municipal.

Agregó que la ciudadanía no obedeció el exhorto de quedarse en casa y salió a reuniones a festejar con familia y amigos.

Rivas Cuéllar pidió a las y los neolaredenses mantener con firmeza las medidas sanitarias que previenen el Covid 19, como son aplicar gel antibacterial, lavado de manos constante, distanciamiento social, uso del cubrebocas y la más efectiva: ¡quédate en casa!

Por debajo de Nuevo Laredo se encuentra Ciudad Victoria con 343 casos activos; Tampico con 312; Reynosa con 259; Matamoros 224; Ciudad Madero 207 y Altamira con 180, son los 7 municipios más importantes de Tamaulipas.

El munícipe enfatizó las acciones del gobierno de Nuevo Laredo en apoyo a la ciudadanía frente a la pandemia, como lo son Empleo Temporal, ampliación de solicitudes para becas municipales y el fondo de 10 millones de pesos para la adquisición de vacunas contra el Covid-19.

“Nosotros estamos listos para la compra de vacunas y empezar a aplicarlas, pero también la gente tiene que poner de su parte, la cuestión no solo es vacunarse y darles la libertad y no usar el cubrebocas. Estamos haciendo todo lo que nos corresponde y que está dentro de nuestra esfera gubernamental para hacerle frente a los efectos negativos que la pandemia nos ha traído”, finalizó.

HABLAN DE MARQKETING EN LA UAT… En el marco de las actividades académicas realizadas por la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales Victoria (FDCSV) de la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT), se organizó la conferencia “Sincronía entre Marketing y Logística: Estrategias de 360°”.

El tema fue impartido de manera virtual, por la Mtra. Olinda Ornelas Benítez, especialista de la Universidad Autónoma de Chihuahua, como parte de las actividades del III Congreso de Comercio y Negocios Internacionales.

En su ponencia, se refirió a los cambios que ha tenido la Mercadotecnia como disciplina a lo largo de los años, causados por diferentes factores, entre ellos, el avance de la comunicación y la tecnología,

Dijo que esto ha orillado a diseñar estrategias con un enfoque social, “no podemos perder eso de vista, porque es lo que nuestros consumidores están buscando, deja de ser producto, precio, plaza y promoción, para hacerse una Mercadotecnia sustentable, yo agregaría la Logística y la Mercadotecnia sustentable, para lograr una marca que se conecte con nuestros consumidores”.

Subrayó, que los consumidores hoy en día, quieren soluciones, precios, conveniencia y procesos de comunicación, y que por ello, es importante integrar a la mercadotecnia con la logística.

En este sentido, mencionó como ejemplo que las ventas en línea ofrecen una reseña de los productos, porque eso les da información a los consumidores, y eso es precisamente un proceso de comunicación que les permite tomar decisiones más empoderadas.

Añadió que esto permite comprar productos que van a satisfacer una necesidad específica, y que tiene que ver con la motivación, con la percepción y el aprendizaje.

“Ya no tiene nada que ver con mi edad, ya no tiene que ver nada con mi nivel de ingreso, porque los productos ya están accesibles. Hoy la disponibilidad de los productos, en variedad, en tiempo, en espacio, es muy amplia”, indicó.

Puntualizó que la vinculación y sincronización perfecta entre las estrategias de marketing y el desempeño logístico de las organizaciones, genera un servicio de excelencia y una marca sólida.

Añadió que esta perspectiva estratégica conlleva a una satisfacción mayor al cliente, en donde las empresas deben adoptar una filosofía de desempeño logístico centrado en el cliente.

“Se debe identificar en el mercado y diseñar soluciones hasta llegar a la fábrica o incluso a los proveedores. Pensando en que queremos una marca en la mente del consumidor, que sea familiar, que el consumidor quiera y que relacione con servicio y relevancia”, concluyó.

