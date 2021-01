Desde La Capital

J. Guadalupe Díaz Mtz.

Sexenio ¿de dos o cinco años?

*** ‘Maki’ vende bien sus 150 mil votos

*** Chuchín temeroso por vida de su hijo

*** ‘Nomenklatura’ tumba a Felipe Garza

*** Escapa rola de Guajardo a Ormaechea

*** ¿Y quién para control del Congreso?

Cd. Victoria.- Una de las decisiones importantes a tratarse de aquí a septiembre próximo en el Congreso local es para definir la duración del próximo ‘sexenio’.

Y es que, aunque muchos piensan que el sucesor de GARCÍA CABEZA DE VACA en el 2022 será de solo dos años, aún pueden hacerse las modificaciones necesarias y establecerlo de cinco.

Después de todo, el asunto es que TODAS las elecciones converjan en un solo proceso.

Que debe coincidir con una elección federal.

De las que se dan cada tres años, una para diputados federales y otra para senadores y presidente de la República.

Es decir, no necesariamente con la sucesión presidencial.

Lo que significa que la elección posterior a la de 2022 podría alargarse hasta el 2027 y no el 2024, como se viene suponiendo.

Para tomar la decisión cualquiera pensaría que el PAN-gobierno se basará en los resultados del próximo 6 de junio para ‘tantearle el agua a los camotes’.

Y, ‘of cors’, de acuerdo con esos resultados se determinará si postular al senador ISMAEL GARCÍA CABEZA DE VACA, abrir el portón al ‘caballo negro’ AUGUSTO ‘Truco’ VERÁSTEGUI OSTOS o ceder a la presión de MAKI ORTIZ.

Con el alcalde porteño CHUCHO NADER sumando puntos.

¡¡Hagan sus apuestas!!

CHISMOGRAFÍA: Sabedora de su propio peso político-electoral (150 mil votos en su reelección aún trae acalambrados a muchos), la alcaldesa de Reynosa, MAKI ORTIZ, sigue resistiéndose a aceptar que como pago a su apoyo al ‘Chuma’ MORENO le concedan solo la candidatura a diputada federal, como se viene especulando.

A esa postulación, hasta ahorita, MAKI no ha dicho que sí.

Como nos la sabemos, quizá se dejaría conformar si le agregan la estafeta para diputado local a su hijo CARLOS ‘Makito’ PEÑA ORTIZ… plurinominal, claro.

Que, de darse, sería apenas una minucia para el PAN-gobierno.

Digo. Si ya cedieron la candidatura en Nuevo Laredo para la expriísta YAHLEEL ABDALA…

Lo cierto es que aunque los listados para alcaldías y curules parecían definidos desde el martes, lo cierto es que los tironeos, presiones y ajustes continúan.

Por su lado, revisando el listado con que eventualmente competirá Morena en los nueve distritos electorales de Tamaulipas, como aquí lo avisamos con tiempo suficiente, la ‘nomenklatura’ local no permitió que la estafeta quedara en manos del DR. FELIPE GARZA NARVÁEZ.

En el distrito V postularían a la maestra NORA DE LOS REYES, que no pudo con XICO ‘El Catarrín’ como abanderada guinda en el 2018.

Ahora van por el descarrilamiento de LALO GATTÁS. Veremos y diremos.

Y si la maestra NORA queda en el distrito V, el resto de los candidatos morenos serían ¡¡CARLOS CANTÚROSAS VILLARREAL!!, OLGA JULIANA ELIZONDO, JUAN DIEGO GUAJARDO y ADRIANA LOZANO, del I al IV, más OMAR SALOMÓN VARGAS, ERASMO GONZÁLEZ, ÚRSULA SALAZAR y CLAUDIA HERNÁNDEZ, del VI al IX.

Por convenio de alianzas partidistas, el PT propone para el 2 y 9, mientras que el 3 queda al PVEM, ‘ambos dos’ colgados de Morena.

Por cierto y dado que el fiscal anticorrupción JAVIER CASTRO ORMAECHEA atiende sus propios a$unto$, le pasó por boba la asistencia del exalcalde de Río Bravo JUAN DIEGO GUAJARDO para registrarse como aspirante a la diputación de aquel distrito III.

El exalcalde y exdiputado se autoexilió desde hace muchos meses en el lado americano, buscado por la justicia tamaulipeca porque sus cuentas públicas le salieron mochas.

Y, pese a que tiene dos órdenes de comparecencia, las ha incumplido.

El caso es que aunque tuvo a GUAJARDO a la mano, el fiscal ORMAECHEA tiene sus propias ocupaciones,

Si no lo creen, que le pregunten a JORGE ÁBREGO ADAME, tesorero que fuera de EGIDIO TORRE, ‘La Morsa’.

De quien el fiscal anticorrupción parece ya ni acordarse.

Mientras el subtesorero CRISTÓBAL ROSALES GÓMEZ sigue como huésped en Tamatán.

Eso sí, huésped distinguido pues, dicen, tiene más privilegios que el mismísimo LUIS ALFREDO BIASI.

Especialmente en cuestiones cibernéticas.

Volviendo con el listado de Morena para curulecos federales, todo indica que, como aquí se lo hemos reiterado, los guindas tienen ‘prioridades prioritarias’.

Una de ellas, Nuevo Laredo, el municipio de mayor (por mucho) presupuesto en la entidad.

Postulan para diputado federal en el distrito I al exalcalde CARLOS CANTÚROSAS y para la alcaldía a su hermana CARMEN LILIA.

¿Le alcanzará al PAN con el todavía respetable capital político del saliente ENRIQUE RIVAS CUÉLLAR?

¿Se darán cuenta de que la postulación de YAHLEEL les podría resultar como aquel caldo de albóndigas?

Por lo demás, la raza ya elige butacas para ver la batalla entre ENRIQUE y CARLOS, muy lejos de ser aquella pareja de no hace mucho tiempo.

La cuestión es: ¿Cómo le hará el famoso CCR para registrarse, hacer campaña y votar, cuando pende sobre él una guadaña llamada orden de aprehensión?

Concatenando temas, registre de una vez que GUSTAVO CÁRDENAS busca ser colocado en listado pluri del MC, sin mayor ambición que ser mencionado otra vez como candidato a gobernador y negociar como acostumbra.

Abusadillo como es el personaje con mejor (es un decir, claro) palmarés político electoral, anda a la caza de figuras para armar las fórmulas del MC que le obsequió el hoy preso LUIS ALFREDO BIASI.

A quien también traicionó, por cierto.

(Pero ésa es historia que algún día contaremos).

El caso es que, repetimos, GUSTAVO ADOLFO anda a la caza de incautos, pues difícilmente habrá uno que gane la posición a postularse,

Pero se trata de sumar votos que permitan al exalcalde, exsenador, exdiputado local y federal, exdirigente estatal del PAN y actual regenteador del MC ocupar la posición plurinominal que le permita la vigencia comercial.

Y por eso de andar del troche al moche se nos pasó este miércoles a amigos cumpleañeros del 6 de enero.

Comencemos con mi muy querido amigo GENARO ARCOS NAVARRO, extraordinario analista político; mi compadre HAMID NAME, exalcalde de Valle Hermoso; mi compañera preparatoriana LUCÍA GRACIANO CASAS, exmagistrada en el STJT, y mi joven lector WILDER ALFREDO JUÁREZ JR.

Este último, por cierto, cachorro de mi muy querido amigo ALFREDO JUÁREZ MALDONADO, al que por fuerza se le debe reconocer la contundente y altruista labor que desarrolla como presidente del Club de Leones de Reynosa.

Fueron y siguen siendo arduas las jornadas llevando beneficios (especialmente alimentos, juguetes, ropa, medicinas y atención médica) a las clases más desprotegidas de aquella zona. A darle, ingeniero.

Por supuesto, la felicitación del 6 de enero debe ampliarse a todos los y las enfermeras, en especial a los que hacen frente a ese gravísimo problema llamado Covid-19.

Pero más en particular a quien pronto será mi enfermerita de cabecera, mi nieta XIMENA DÍAZ SÁNCHEZ.

Volviendo a la grilla, si los listados que han trascendido en torno a los eventuales candidatos del PAN a sendas alcaldías son acertados, dos mujeres sí que la tienen harto difícil.

Y no porque ellas puedan ser malas candidatas, sino porque sus antecesores, varones ambos, tuvieron un desastre de ‘administración’.

Es el caso de PILAR GÓMEZ LEAL, a quien el PAN postularía en esta capital, pero tiene que superar el fuerte repudio de la sociedad a XICOTÉNCATL ‘El Catarrín’ GONZÁLEZ.

Mucho tendrá que hacer el PAN-gobierno para tratar de recuperar por lo menos voto suficiente que les permita seguir controlando (presupuestalmente hablando) a la otrora orgullosa capital de Tamaulipas.

Lo mismo sucede en Valle Hermoso, donde el saliente GERARDO ALDAPE BALLESTEROS pertenece a esa gavilla de bandidos que solo buscan los cargos públicos para amasar cuantiosas fortunas.

Es el caso también de su antecesor allí mismo, en Valle Hermoso, DANIEL TORRES ESPINOSA, quien dejó en quiebra al municipio, pero sus cuentas bancarias personales y sus propiedades son de fábula.

Hoy, todo indica que la alcaldía de Valle Hermoso será batalla entre féminas, con la diputada PATRICIA PALACIOS por el PAN y por Morena la doctora LUCERO GONZÁLEZ, quien recién renunció a la delegación federal de Bienestar, para contender el 6 de junio.

La doctora GONZÁLEZ DE ADAME perdió contra ALDAPE BALLESTEROS en el 2018 y ‘más antes’, en 2016, lo intentó su esposo RICARDO ADAME, pero también fracasó.

¿La tercera es la vencida?

Finalmente, de Matamoros trasciende cierta versión que trae harto preocupado al exalcalde JESÚS DE LA GARZA DÍAZ DEL GUANTE.

Y es que, según dichos díceres, el orgullo de su nepotismo, su hijo ‘YEYO’, ha recibido advertencias, de ésas conocidas como extorsión.

Se trata del incumplimiento de compromisos económicos con gente peligrosa.

Ello ocurre en Monterrey, donde radica el hijo de quien fuera Contralor en el sexenio de TOMÁS YARRINGTON y que acostumbra darse golpes de pecho.

Con un agregado: el famoso ‘YEYO’ le quedó mal hasta a su propio padre, pues se quedó con la tajada del león de la fortuna que amasaron en el ayuntamiento del terruño.

Por hoy es todo. Mañana será otro día.

P.D.- A ver. A ver. Si el capitalino ARTURO SOTO será candidato a diputado federal por este V distrito y el reynosense GERARDO PEÑA hará lo propio en el II fronterizo, entonces, ¿quién se quedará con la presidencia del Congreso?

Veremos si no salen con que la asume ‘El Cachorro’ RENÉ CANTÚ GALVÁN al llegar como suplente que es de PEÑA FLORES en la única curul plurinominal del PAN.

Y es que, aunque alguien podría pensar en JAVIER GARZA DE COSS, trasciende que no tiene la absoluta confianza superior.

Sale… y vale.

P.D.II.- Los cupuleros de Morena en el ex DF revisaron su propuesta para la curul federal del distrito I y no será el exalcalde CARLOS CANTÚROSAS VILLARREAL su candidato, sino el editor HERIBERTO ‘Tico’ CANTÚ DEANDAR.

No conseguiría aquél carta de no antecedentes penales, por la ‘orden de cabrito’ que lo tiene radicando en EEUU desde hace cuatro años.

De modo que la euforia ciudadana por el ‘match’ que anunciábamos párrafos arriba no lo será tanto.

Y es que no se debe olvidar que los DEANDAR de ‘El Mañana’ terminaron peleados con CARLOS, cuya hermana CARMEN LILIA sería la abanderada a la alcaldía.

¿Extraña fórmula, no?

De modo que, de la harta preocupación, en el PAN-gobierno pasaron a la frotada de manos.

¡¡Abur!!

gpediazmtz@hotmail.com, lupediazmtz@gmail.com, (twitter) @lupediazmtz