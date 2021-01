El Mijis se registró para buscar ser diputado federal

AGENCIAS

A través de sus redes sociales el legislador Pedro Carrizales, mejor conocido como ‘El Mijis’ dio a conocer que irá con el Movimiento Regeneración Nacional (Morena) por una diputación federal.

“Banda, me registré para ser Diputado Federal”, escribió en su cuenta de Twitter.

“No, no es el hueso!; me conocen, saben que temas defiendo, que me meto hasta la cocina para pelear por los derechos, para que se sienta la diferencia en las calles”, mencionó en un tuit.

‘El Mijis’ compartió en Twitter una serie de imágenes, capturas de pantalla sobre los resultados de su trabajo legislativo en San Luis Potosí.

Carrizales se comprometió a buscar su escaño en la Cámara de Diputados para defender desde la tribuna los derechos de los ‘chavos banda’.