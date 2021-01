Martha Isabel Alvarado



Lo que es parejo, no es chipotudo





.-Ivette y su ‘Comité de campaña’ en Bville

.-Hermana de Lety Salazar, sería candidata

.-‘Las Guacamayas’, otra ‘manchita’ al tigre

.-Titular de RTC, ‘presume’ nueva ‘comisión’



Tiene sentido suponer que, la intención del Presidente ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR de ‘desaparecer’ a organismos como el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, mejor conocido como INAI, tiene que ver con asuntos que al Mandatario le resultan muy ‘incómodos’.



Por ejemplo, el caso de los 89 millones de pesos que el gobierno federal, a través de la Secretaría de Desarrollo Territorial y Urbano, SEDATU, habría asignado a un estadio de béisbol ubicado en Palenque, Chiapas, para su remodelación, el cual resultó ser la ‘casa’ de “Las Guacamayas”, equipo del que PÍO LÓPEZ OBRADOR es fundador y directivo.



Qué barbaridad. Otro escándalo que pone al hermano del Presidente en el centro de la polémica, luego de aquella ‘balconeada’ que le dio “Latinus”, al publicar, en agosto pasado, un par de videos en los que se aprecia a Pío recibiendo bolsas de dinero que le entrega DAVID LEÓN, ex Coordinador General de Protección Civil de la “4-T”.



Respecto a los 89 millones asignados a la ‘casa’ de Las Guacamayas, el titular de SEDATU, ROMÁN MEYER FALCÓN, dijo que no es un estadio, sino una Unidad Deportiva propiedad del Municipio de Palenque, a la que le fueron entregados los recursos, y que desconoce si Pío López está en la nómina del Ayuntamiento.



Pensar que el escritor y periodista LORENZO MEYER, ha sido uno de los más severos críticos de los gobiernos corruptos del pasado. Y ahora, su hijo Román, como Titular de la SEDATU, ‘metido’ en este tipo de cosas, que dan mucho en qué pensar.

Ya con este antecedente de Palenque, Chiapas, cualquier gobierno municipal del país que desee remodelar unidades deportivas, estadios y demás espacios recreativos, tendría todo el derecho a que el gobierno de la “4-T” y la SEDATU, le ‘pongan’ billetes.



Dice un adagio popular, “lo que es parejo, no es chipotudo”.



Solo como dato adicional, habría que agregar que el 1 de abril de 2016, el entonces gobernador de Chiapas, MANUEL VELAZCO COELLO, inauguró las nuevas luminarias instaladas en el estadio de Las Guacamayas, en una ceremonia a la que asistió PÍO LÓPEZ OBRADOR.



Al ser cuestionado en su conferencia mañanera de ayer por el reportero CARLOS CALZADA de “Radio Educación”, sobre este caso Las Guacamayas, AMLO respondió: “Bueno, esto tiene que ver con la campaña en contra nuestra. Cree el león que todos somos peludos”.



“Es el señor Ealy Ortiz, del El Universal; el señor Junco y Claudio X. González, todos los que pertenecen al grupo conservador que se benefició o ayudó al saqueo que se llevó a cabo en el país durante el periodo neoliberal, y como ahora ellos no tienen influencias, pues están muy enojados y mienten, son falsarios, por eso es esta calumnia, así, con la vieja máxima del hampa del periodismo, según la cual la calumnia, cuando no mancha, tizna”, argumentó el Mandatario.



A todo esto, el que le entrará a la onda de ‘desaparecer’ que tanto le gusta a la “4-T”, en este caso, de Institutos Nacionales, como el INAI, es el tamaulipeco RODOLFO GONZÁLEZ VALDERRAMA, Director de Radio, Televisión y Cinematografía del gobierno federal.



Orgulloso, González Valderrama comenta con sus ‘cuates’, que estuvo con el Presidente y le asignó esa ‘comisión’.



Qué bueno, para que se ocupe en algo este funcionario federal, que hace días publicó en redes sociales, como una de sus ‘actividades’, haber ido a visitar el árbol que plantaron el 31 de diciembre pasado, AMLO y su esposa BEATRIZ GUTIÉRREZ, en los Jardines de la Emperatriz, en Palacio Nacional. ¿Es neta?.



La que improvisó un ‘comité de campaña’ en el “Super Cream” de Brownsville, Texas, Restaurante y Pastelería, fue la diputada local IVETTE BERMEA VÁZQUEZ, esto, para hacer sus primeros ‘amarres’, como pre candidata del PAN a la alcaldía de Matamoros.



En una mesa de dicho establecimiento, Bermea Vázquez se entrevistó con personajes a los que pidió apoyo para lograr su anhelo de gobernar Matamoros. El cual, no parece fácil, considerando el tremendo ‘lastre’ que ella carga a cuestas: CARLOS GARCÍA, “Chito”, su esposo.



Tal como lo anticipamos en este espacio, la ex diputada local del PRI, MÓNICA GARCÍA GONZÁLEZ sería compañera de fórmula de Ivette, como abanderada del PAN a la diputación federal del distrito 04. Al igual que BETTY SALAZAR, como candidata a la diputación local.



Esta última, por cierto, hermana de la ex alcaldesa de Matamoros LETICIA SALAZAR VÁZQUEZ, a quien, presuntamente, por haberse reunido con MARIO LÓPEZ “La Borrega”, en días pasados, junto con su padre RAMIRO SALAZAR, le salió ‘orden de cabrito’.



CONTRAFUEGO: Salió bueno el ‘carnal’ pa’l “robo de base”.

Hasta la próxima.