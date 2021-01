Cierran gimnasios, cines y salones de fiestas, por Covid

Redacción InfoNorte

Ciudad Victoria.- Con el objetivo de contener el alza en los contagios por el virus SARS-COv2, el Comité de Seguridad en Salud determinó nuevas medidas acordes a las acciones extraordinarias generadas por la pandemia, en donde se declaran en Fase II a los municipios de Altamira, Ciudad Madero, El Mante, González, Güémez, Hidalgo, Matamoros, Miguel Alemán, Nuevo Laredo, Ocampo, Padilla, Reynosa, Río Bravo, San Fernando, Tampico, Valle Hermoso, Victoria y Xicoténcatl.

En tanto que los municipios de Abasolo, Aldama, Antiguo Morelos, Burgos, Bustamante, Camargo, Casas, Cruillas, Gómez Farías, Guerrero, Gustavo Díaz Ordaz, Jaumave, Jiménez, Llera, Mainero, Méndez, Mier, Miquihuana, Nuevo Morelos, Palmillas, San Carlos, San Nicolás, Soto la Marina, Tula y Villagrán, permanecen en Fase III.

Esto de acuerdo a lo publicado en la edición Vespertino Extraordinario 2 del Periódico Oficial del Estado, donde, entre otras, las medidas a considerar es que los 43 municipios deberán observar un horario de movilidad restringido entre las 22:00 y las 05:00 horas, el uso de cubrebocas, gel antibacterial y lavado de manos se considera obligatorio y se exhorta a no saludar de beso, mano y abrazo.

También en los 43 municipios el servicio de restaurantes debe brindarse hasta en un 50% de capacidad, se podrán servir bebidas alcohólicas de lunes a domingo hasta las 21:00 horas, misma hora límite hasta la que podrán brindar servicio.

Gimnasios, cines y salones de eventos, palapas o jardines de fiestas, deberán permanecer sin operación alguna desde el 16 hasta el 31 de enero.

La venta de bebidas alcohólicas en comercios, tiendas de autoservicio y depósitos de podrá dar únicamente de lunes a viernes hasta las 20:00 horas, quedando prohibida su venta los días sábado y domingo.

El servicio de transporte público se dará de lunes a viernes hasta las 22:00 horas, los días sábado y domingo hasta las 20:00 horas.

En el giro de tianguis, puestos fijos y semifijos, deberán operar a un 30% de su capacidad y prestar servicio a un 30% de visitantes, en un horario límite hasta las 16:00 horas; deberá estar ubicado cada puesto a una distancia no menor de cinco metros y prohibiendo la venta a quien no porte cubrebocas, use gel antibacterial y no guarde la sana distancia.

Los centros de espectáculos, billares, cantinas, tabernas, cervecerías, bares, cabarets, centros nocturnos y discotecas, no prestarán servicios toda vez que continúan cerrados hasta en tanto, el Comité de Seguridad en Salud determine la reapertura de esta actividad.

En lo que refiere a juegos mecánicos e infantiles semifijos deberán permanecer cerrados en los 43 municipios del estado.

Templos religiosos deberán brindar únicamente un servicio los días sábados 23 y 30 de enero y domingos 24 y 31 de enero, a un 25% de su capacidad, así mismo deberán comprobar la realización de desinfección de sus instalaciones.

Este acuerdo tiene vigencia hasta el día 31 de enero de 2021 y para mayor detalle puede consultarse en el portal del Periódico Oficial del Estado.