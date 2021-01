No actuaron con profesionalismo autoridades de EU: AMLO

AGENCIAS

CDMX.- Al asegurar que no todo lo que se hace afuera es excelente, el presidente Andrés Manuel López Obrador manifestó que las autoridades de Estados Unidos que realizaron las investigaciones sobre el general Salvador Cienfuegos no actuaron con profesionalismo, y manifestó que no porque se hace una investigación en el extranjero esto significa que sea impecables y no se cometan errores.

En conferencia de prensa en Palacio Nacional, el mandatario indicó que su gobierno no se conforma con que en el extranjero se hagan investigaciones, sino que se deben de indagar en México para no cometer errores.

“En este caso, con todo respeto, los que hicieron esta investigación no actuaron con profesionalismo, aunque nosotros los respetamos a los gobiernos extranjeros y somos partidarios de la autodeterminación de los pueblos y de la no intervención, pero no todo lo de afuera es bueno, es excelente tampoco es malo. Tenemos que ser objetivos.

“No porque se hace una investigación en el extranjero ya con eso nos conformamos, ya es una sentencia, antes como se encubría aquí, se decía ‘es que ya se juzgó afuera y esos son los buenos jueces, impecables eso no cometen errores esos son rectos’”, dijo.