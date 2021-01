Desde La Capital

J. Guadalupe Díaz Mtz.



Cd. Victoria.- De nuevo nos ganan las prisas y los chismes son abundantes, de modo que no perdamos el tiempo y vayámonos directitos a la



CHISMOGRAFÍA: Vaya boato el que provocó el expresidiario MIGUEL ÁNGEL ALMARAZ MALDONADO con la filtración de su supuesta postulación como candidato a alcalde de Río Bravo por… ¡¡el PAN!!

Estuvo seis años como preso federal, involucrado en el tráfico de combustibles desde Estados Unidos a México.

Y, según su propio cuento, convenció a los más altos cupuleros del PAN de que las encuestas(?) lo colocan como el mejor prospecto para relevar a CARLOS ULIVARRRI LÓPEZ.

Consultadas nuestras fuentes en el PAN estatal, niegan la versión, pero…

La filtración sirvió para cimbrar la estructura azul, ya de por sí dañada con la postulación hace tres años del referido ULIVARRI LÓPEZ, una especie de clon del impresentable XICO ‘El Catarrín’ de Victoria.

La que más acusó el golpe fue la curuleca local ROXANA GÓMEZ, quien no asimila aún que su partido, el PAN, la haya marginado de fea forma.

Porque para la alcaldía riobravense será candidato varón, y tampoco la quieren buscando la curul federal.

A lo sumo, que busque la reelección al Congreso local.

A como están las cosas, el PAN parece estar en la disyuntiva de postular a un exconvicto o al exdiputado federal y actual gerente de la Comapa local RAÚL GARCÍA VIVIÁN.

Y para la curul federal de ese IV distrito podría esperarse una sorpresa.

Y es que la mujer a postularse lo mismo puede ser de Río Bravo que de San Fernando, Matamoros, Reynosa o Valle Hermoso, incluidos en ese distrito.

En cambio radical de tema, tómelo con todas las reservas del caso, pero exfuncionario del ayuntamiento de Matamoros de tiempos de LETICIA SALAZAR VÁZQUEZ y muy allegado a LUIS ALFREDO BIASI, hoy huésped de Tamatán, da por sentado que la también exdiputada local y federal será candidata de Morena este 6 de junio.

Ni con tirabuzón logramos a nuestro chismeante sonsacarle si postulada para el Congreso local o para San Lázaro.

Solo dejó entrever que iría por la plurinominal y que ‘le costó mucho’ (sic) convencer al senador RICARDO MONREAL para que la recomendara con MARIO DELGADO.

Versión que está por verse, si se recuerda que la justicia de Tamaulipas la tiene requerida para que explique el destino que dio su ayuntamiento a poco más de $200 millones.

Por cierto, si Morena trae serios problemas en por lo menos Michoacán y Guerrero, los del PAN no están precisamente ‘en un lecho de rosas’.

Y es que cuando se veía muy segura la postulación triunfante (al interior azul) del senador GUSTAVO MADERO para gobernador de Chihuahua, que le salta una liebre llamada MARÍA EUGENIA CAMPOS, alcaldesa saliente de Chihuahua, capital.

Por supuesto, para el caso de los morenos, si pudieron hacer las triquiñuelas necesarias para imponer a MARIO DELGADO en la dirigencia nacional, ¿qué puede esperarse para cosas menores?

El asunto es que para empinar a PORFIRIO MUÑOZ LEDO no se arma tanto lío como cuando se trata de un proyecto en el que intervienen tantos factores.

Como los patrocinadores económicos, los trabajos proselitistas, la chamba para cientos de miles en cada estado, más el peso de los malosos locales. ¡¡Uuff!!

En ese sentido, de Guerrero reportan que los propios simpatizantes del ‘Peje’ se cuestionan dónde quedó aquel pregón de que no permitiría que su negocio (perdón, partido) postulara a ‘impresentables’.

¿Y SALGADO MACEDONIO?, preguntan.

De la misma manera, en Sinaloa, GERARDO VARGAS no acepta dedazo (perdón, encuesta) favorable a RUBÉN ROCHA MOYA, como en Tlaxcala ANA LILIA RIVERA rechaza la imposición de LORENA CUÉLLAR.

Como en Zacatecas son cada vez más fuertes los murmullos porque el pastor senatorial RICARDO MONREAL hizo de las suyas y Morena postula a su carnal DAVID, de peligrosísimas amistades.

Concatenando temas, no está usted para saberlo, pero según las malas lenguas de la gente buena en la casona de BARTLETT (perdón, del CEN de Morena) en el ex DF, pocos se tragan el cuento de que FÉLIX SALGADO MACEDONIO dobló el dedito del ‘Peje’ con argumentos democráticos, populares o políticos.

Se trata, nos dicen, de un simple y vulgar chantaje.

Y es que, afirman, SALGADO MACEDONIO posee un par de videos y otras evidencias que harían palidecer al ‘Peje’, pues de nueva cuenta se involucra a su hermano PÍO y aquellas famosas ‘aportaciones’ en contante y sonante.

Cierto, son irrelevantes (el honorable ALEJANDRO GERTZ ‘FLORERO’ dixit), pero pegan durísimo en la línea de flotación de la ‘honestidad valiente’.

En otro orden de cosas, el exalcalde capitalino QUIQUE CÁRDENAS JR. confirmó nuestra versión de ayer y buscará ser candidato del PRI… ¡¡a diputado!!

Lo intentará por el distrito V, de cabecera en la capital que ya gobernó hace algunos ayeres.

En ese sentido, conviene apuntar que el también dos veces exdiputado federal ya no es aquel novato importado de McAllen, Texas para ser alcalde de Victoria, en el primer trienio de TOMÁS YARRINGTON.

Y si a eso se agrega que el mismo TOMÁS JESÚS lo sacó del Palacio Municipal para convertirlo en diputado local, pastor congresal y dirigente estatal del PRI, algo tiene que haber visto QUIQUE JR. para ‘bufarle a la vereda’ e intentar repetir como alcalde.

Faltan por saberse los acuerdos a que llegue el propio QUIQUE JR. con la actual dirigencia estatal del PRI.

Una lástima que QUIQUE JR. no le haya entrado por la alcaldía, pues se habría convertido en un fuerte escollo en las aspiraciones alcaldeables del ahora moreno LALO GATTÁS. Veremos y diremos.

El también expastor congresal, exdiputado federal y exdirigente estatal de la exaplanadora electorera RAMIRO RAMOS se registra como aspirante para la diputación federal de su Nuevo Laredo natal.

Recuérdese que RAMIRO lo fue en el peor sexenio para los tricolores en el Poder, con EGIDIO TORRE empinando a la franquicia que lo hizo multimillonario.

Por el lado de los azules, su rival por el distrito I sería el alcalde saliente ENRIQUE RIVAS CUÉLLAR, con la expriísta y neopanista diputada YAHLEEL ABDALÁ, también exdirigente tricolor, buscando la alcaldía.

Por cierto, el pastor congresal GERARDO PEÑA FLORES no suelta prenda, pero en cuestión de días deberá sacar adelante la designación (perdón, elección) del nuevo fiscal contra delitos electorales en la entidad, tras la renuncia de RENÉ OSIRIS SÁNCHEZ RIVAS.

El personaje en cuestión es ahora ministro del Tribunal Electoral estatal.

A propósito, trasciende que desde el CEN de Morena confiarán al director de RTC, RODOLFO GONZÁLEZ VALDERRAMA, la coordinación de todo el proceso electoral en Tamaulipas.

Es decir, la contraparte del secretario General de Gobierno, AUGUSTO ‘Truco’ VERÁSTEGUI por el lado azul.

Del mismo origen es la versión de que el diputado RIGOBERTO RAMOS ORDÓÑEZ tiene la seguridad de que será el candidato de Morena a la sucesión de MAKI ORTIZ en la alcaldía de Reynosa, ‘cueste lo que cueste’.

‘Pos’ qué chiste, diría el bromista de café.

Sería el rival de JESÚS MARÍA ‘Chuma’ MORENO IBARRA.

Por otro lado, ¿alguien sabe en qué quedaron aquellos sueños guajiros con los que el exligamayorista ISMAEL ‘Rocket’ VALDEZ supuso que podría ser alcalde de Victoria?

Valdría la pena saber quién le vio la cara de maje.

O en una de ésas y ‘El Rocket’ se las vio a algunos.

En cambio, es cierto, si algunos de sus malquerientes exigen la participación de RODOLFO GONZÁLEZ VALDERRAMA este 6 de junio en las urnas para apoyar a Morena y demostrar ‘punch’ popular hacia el 2022, entonces lo mismo debieran pedirle a sus tres homólogos gobernadeables: Así, que AMÉRICO VILLARREAL JR. busque ser alcalde de Victoria, que ‘El Guasón’ HÉCTOR GARZA participe para diputado federal y que JOSÉ RAMÓN ‘Jotaerre’ GÓMEZ vaya por la alcaldía Reynosa.

Tirios y troyanos coinciden: Si hoy fuera la elección, ninguno de ellos ganaría, pero…

Por cierto, ¿y si el año próximo, con eso de la equidad de género, en Morena se impone que sea fémina la candidata a la sucesión de GARCÍA CABEZA DE VACA?

¿Acaso CARMEN LILIA? Es la militante morenista con mayor posicionamiento estatal.

¿Alguien piensa en la senadora LUPITA COVARRUBIAS? ¿Conocerá más allá del exsólido Sur?

¿MAKI? Sería un rudo golpe al PAN, recordando que el propio ‘Peje’ le dedicó fuerte piropo en su más reciente ‘jira’ por Tamaulipas, y en su propio gallinero. Salió al aire.

Finalmente, en calidad de mientras y por lo menos hasta octubre venidero no habrá movimientos en el control que el PAN tiene del Congreso local.

Y es que la postulación del pastor GERARDO PEÑA FLORES para contender para diputado federal por el distrito II de cabecera en Reynosa no lo obliga a renunciar a su curul local.

De modo que ni ARTURO SOTO ALEMÁN ni LUIS RENÉ ‘El Cachorro’ CANTÚ GALVÁN serán llamados para asumir la dirigencia del Congreso.

En todo caso, de ganar PEÑA la curul federal, lo sería hasta finales de agosto, previo a su arribo a San Lázaro y ya para entonces habrá una nueva conformación del Congreso local.

¿Retendrá el PAN la mayoría de curules y el control?

¿Quedará por vez primera el control del Poder Legislativo en manos opositoras en Tamaulipas?

Por hoy es todo. Mañana será otro día.



P.D.- Trasciende que el secretario General de Gobierno, AUGUSTO ‘Truco’ VERÁSTEGUI OSTOS, se resiste a dejar ese cargo gubernamental en manos del tampiqueño HUMBERTO ZURITA ERAÑA.

Bien sabido es que, salvo cambio de último minuto, ‘El Truco’ será candidato a diputado federal y dejará el cargo 2 del gobierno estatal para ser coordinador general de TODAS las campañas del PAN en la entidad.

Con un agregado: hasta ahora, en cuanta contienda electoral ha participado, ‘El Truco’ lleva récord invicto: alcalde, diputado federal y diputado local.

Será coordinador general de campañas y candidato a diputado federal.

El caso es que si esos pronósticos se cumplen, VERÁSTEGUI OSTOS dejaría el cargo por unos meses, para regresar después de las elecciones.

En ese sentido, conviene revisar a quien designen como suplente.

Para esos efectos, ‘El Truco’ no quiere que ZURITA ERAÑA se vaya a encariñar con la oficina y prefiere que ese interinato lo cubra su subsecretaria, de sus absolutas confianzas.

Sale… y vale.



