Martha Isabel Alvarado



Estreno de bajo presupuesto





.-Héctor Garza estrena cargo en la “4-T”

.-AMLO da puestos‘muy ‘X’ a sus amigos

.-Meterían ‘refuerzo’, a campaña de Pilar

.-Ivette Bermea, alborota con su registro



No es por intrigar, pero estaba mejor antes el reynosense HÉCTOR GARZA GONZÁLEZ, El Guasón, que ayer volvió a dar nota, por su Nombramiento como Titular de la Unidad de Administración y Finanzas de la Secretaría de Economía, encabezada por TATIANA CLOUTHIER CARRILLO, fallida aspirante a la gubernatura de Nuevo León.



Para este 2021, el Presupuesto de la Secretaría de Economía, es de 6 mil 538 millones de pesos. Mientras que la Secretaría de Educación Pública ejercerá este año 338 mil 046 millones.



Es decir, que si Garza González antes fue titular de la Unidad Administrativa de la SEP (Oficial Mayor, le nombraban algunos), como tal ‘manejaba’ más recursos, que los que ‘administrará en el cargo que ayer le fue conferido en Economía.



¿Por qué será que a sus ‘cuatachos’ de Tamaulipas, que se dicen amigos personales suyos, AMLO les da puestos muy “X”?.



Está visto que, en el marco de la pandemia que ha impactado grandemente a la ya de por sí alicaída economía mexicana, el gobierno de la “4-T”, ha regateado apoyos a los pequeños y medianos empresarios, mismos que sí han otorgado países como Estados Unidos.



A no ser que Héctor Garza ‘se saque de la manga’ un programa enfocado a reactivar la economía, y brindar algo de apoyo a sus paisanos tamaulipecos, su nuevo nombramiento podría caer en el terreno de la irrelevante.



En entrevista que le hizo el periódico “El Mañana” de Reynosa a mediados de diciembre pasado, Garza González dijo, entre otras cosas: “Soy un político que me dedico a la política; mi profesión es la política, por encima de la que estudié: Administración de Empresas”.



Reitera Garza González, en esa misma entrevista, su aspiración de ser gobernador de Tamaulipas, anhelo que según dice durante la charla, data desde que tenía 19 años de edad.



No está de más recordar, que Morena ya le dio a Héctor Garza una oportunidad de buscar la gubernatura, en 2016, y se quedó muy abajo con la cifra global de votos que obtuvo en toda la entidad: 32 mil 183 sufragios en total, apenas el 2.25 por ciento del total de la votación.



En dicha elección, Garza González quedó en cuarto lugar, siendo superado por GUSTAVO CÁRDENAS GUTIÉRREZ, de Movimiento Ciudadano, que ocupó el tercer lugar de la tabla con 84 mil 736 votos.



O sea que, en dicha elección, Morena y Héctor Garza fueron superados ampliamente, por el PRI con BALTASAR HINOJOSA que logró 486 mil 124 votos y por el PAN que ganó la elección con FRANCISCO GARCÍA CABEZA DE VACA al frente, quien acumuló 721 mil 049 votos.



Por otro lado, sigue insistente el rumor de que el ex alcalde Priista de Victoria, OSCAR ALMARAZ SMER, sería postulado por el PAN para la diputación federal del distrito 05, como ‘refuerzo’ a la campaña de la hoy alcaldesa sustituta, PILAR GÓMEZ, que buscaría la reelección el 6 de junio próximo.



Diríase que, la relación entre Almaraz y el actual régimen ‘azul’, no ha sido “miel sobre hojuelas”, ante el trascendido de que él no pudo reelegirse en 2018, por el PRI, porque ‘le jugaron chueco’, para favorecer la llegada de XICOTÉNCATL GONZÁLEZ URESTI, “Xico”, que no era ni panista, y como alcalde resultó un fiasco.



Aunado al ‘recuerdo’ de que Almaraz, como Secretario de Finanzas del estado, durante el sexenio de EUGENIO HERNÁNDEZ, en más de una ocasión, habría ‘enderezado’ Auditorías, al ahora titular del Poder Ejecutivo del Estado y familiares.



Dice una frase ranchera: “Qué bonita es la conformidad”.



La que ayer estaba muy atareada haciendo llamadas para invitar a su Registro como candidata del PAN a la alcaldía de Matamoros, el cual tendrá lugar hoy (martes 19), fue la diputada local del distrito 12, IVETTE BERMEA VÁZQUEZ. ¿Pensará hacer ‘borlote’ grande, como si no fueran tiempos de pandemia?.



Quien se llevó las palmas con la excelente entrevista que le hizo a la escritora y periodista ELENA PONIATOWSKA, fue el reportero EDMUNDO CÁZARES, dando testimonio del buen periodismo.



Muy buena, de principio a fin, dicha entrevista publicada en Índice Político.com, la cual convirtió en tendencia de Twitter a Elenita, por decir que existe hartazgo nacional por las conferencias mañaneras del Presidente. Y vaya que, entre la Poniatowska y AMLO, hay amistad.



CONTRAFUEGO: La neta del planeta.

Hasta la próxima.