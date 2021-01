Martha Isabel Alvarado



Gabinete, sin chamba





.-3, Priistas 3, disputarían el Distrito 05

.-Se confirma: Almaraz vestido de azul

.-Morena acapara top 3 de Inseguridad

.-Medalla de oro, para un Monreal Ávila



¿Y ahora qué va a hacer el Gabinete del Presidente LÓPEZ OBRADOR durante el mes de febrero, si los laboratorios “Pfizer” ya avisaron que en ese lapso no mandarán una sola vacuna contra el Covid a México?.



No es por intrigar, pero se estaba volviendo costumbre, que la única ‘chamba’ de varios Secretarios de Estado: el de Salud JORGE ALCOCER; el Canciller MARCELO EBRARD, y hasta el de Hacienda, ARTURO HERRERA, entre otros, era ir al aeropuerto de la Ciudad de México a recoger las vacunas y aventarse un speech.



Debido al ajuste en sus sistemas de Producción, así como ampliación de sus instalaciones, “Pfizer” ya avisó que durante las dos o tres primeras semanas de febrero no enviará vacunas a México, con lo cual quedaría semiparalizado el Gabinete presidencial, como ya lo hemos dicho.



Y tan activo que se veía el Canciller Ebrard, abriendo la puerta del avión de “DHL”, para demostrar que el gobierno de la “4-T” cumplía, ‘en tiempo y forma’, con el tema de las vacunas. Todo lo cual, en transmisión en vivo y en directo.



¿Quién dijo que no se politice el tema de la pandemia?.



El alcalde de Ecatepec, en el Estado de México, FERNANDO VILCHIS CONTRERAS, emanado de Morena, trae una ‘estrategia’ muy novedosa: proveer oxígeno a pacientes de Covid, mediante la recarga de tanques correspondiente, bajo la condicionante de llenar un formato y copia de la credencial de elector de quien materialmente recibe el beneficio.

Según se sabe, lo que busca Fernando Vilchis, es la reelección, de modo que no ha dudado en aprovechar la temporada de pandemia, evidenciando que le vino “como anillo al dedo”.



¿Ya vieron los amados lectores la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana, que dio a conocer ayer el INEGI?. De acuerdo a dicha Encuesta, la percepción de inseguridad en México se incrementó en un 68 por ciento durante el mes de diciembre.



¿Tendrá algo que ver en eso, el hecho de que durante el último tramo del 2020 la Secretaria de Seguridad Pública del gobierno federal estuvo acéfala?.



Como bien se ha de recordar, el Titular de la SSP, ALFONSO DURAZO MONTAÑO, renunció en noviembre pasado para irse de candidato de Morena a la gubernatura de Sonora, y su relevo, ROSA ICELA RODRÍGUEZ, tardó ‘una eternidad’ en recuperarse del Covid, más de un mes.



A propósito de la encuesta de Seguridad Pública del INEGI, esta señala, que el primer lugar como municipio con mayor percepción de inseguridad, es Fresnillo, Zacatecas con un 94.8 por ciento, cuyo alcalde, es nada menos que DAVID MONREAL ÁVILA, surgido de Morena.



Por supuesto, se trata del hermano del Coordinador Parlamentario del Grupo de Morena en el Senado, RICARDO MONREAL ÁVILA, así como del candidato de Morena a la gubernatura de Zacatecas, DAVID MONREAL ÁVILA. Ahí ustedes dirán…



El segundo lugar como municipio más inseguro del país, con un 89.9 por ciento, es Ecatepec, cuyo alcalde, Fernando Vilchis, de Morena también, anda más apurado por ‘asegurar’ la reelección, repartiendo tanques de oxígeno, como lo referimos líneas arriba.



El tercer municipio más violento e inseguro del país, es Coatzacoalcos, Veracruz, con 88.9 por ciento, gobernado por el alcalde VÍCTOR MANUEL CARRANZA ROSALDO, surgido también del Movimiento de Regeneración Nacional, Morena.



Como se podrá observar, Morena se lleva las ‘medallas’ de oro, plata y bronce, con sus alcaldes de Fresnillo, Ecatepec, y Coatzacoalcos. ¿Será por eso que AMLO es ‘enemigo’ de los Institutos Nacionales que hacen mediciones, como esta del INEGI, y por eso quiere ‘exterminarlos’?.



En los temas de Tamaulipas, vaya escenario que se avizora con la disputa de la curul del distrito 05, con sede en Ciudad Victoria, que pudiera darse entre 3 Priistas 3: ENRIQUE CÁRDENAS DEL AVELLANO, FELIPE GARZA NARVÁEZ, y OSCAR ALMARAZ SMER, aunque dos de ellos han cambiado de ‘camiseta’.



Finalmente anotaremos, que aquí nomás tras lomita, en Estados Unidos, hoy inicia una nueva era, con la llegada de su nuevo Presidente, JOE BIDEN, del Partido Demócrata, en relevo del republicano, DONALD TRUMP, que hasta antes de la pandemia parecía el Presidente más poderoso del mundo, y ahora se va, “por la puerta de atrás”.



CONTRAFUEGO: Si cayeron las torres gemelas…

Hasta la próxima.