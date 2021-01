Tiene México precontratos para 197 millones de vacunas

México tiene precontratos de vacunas contra Covid-19 por un total de 197 millones de dosis, mismos que firmó con Pfizer, AstraZeneca, CanSino y el mecanismo COVAX; además, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que el país contará con 24 millones del biológico Sputnik V, aunque el Fondo Ruso de Inversión Directa aún no envía la solicitud formal para que se apruebe su uso de emergencia en el país.

A la fecha, el gobierno federal ha aprobado el uso de emergencia de dos vacunas, las producidas por la farmacéutica Pfizer, de la que se han recibido 766 mil 44 dosis y cuyo contrato es por 34 millones 400 mil vacunas para inmunizar a 17 millones 200 mil mexicanos, pues ésta se aplica en dos dosis.

Cofepris también aprobó el uso de emergencia de la vacuna de AstraZeneca y la Universidad de Oxford. En este caso, el contrato es por 77 millones 400 mil vacunas, para aplicar en más de 38 millones de mexicanos.

El pasado 18 de enero llegó al país el activo para producir un millón de dosis de la vacuna de AstraZeneca y el objetivo es que en las instalaciones del laboratorio farmacéutico Liomont se envasen las vacunas y se comiencen a aplicar entre marzo y abril próximos.

Además, el secretario de Salud, Jorge Alcocer Varela, ya firmó un acuerdo de precompra con el laboratorio chino CanSino para adquirir 35 millones de dosis, pero hasta el momento, las autoridades sanitarias indicaron que no se cuenta con el expediente “robusto” para aprobar su uso de emergencia. Al respecto, el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López–Gatell Ramírez, ha insistido en que al país no entrará ningún producto que no compruebe calidad, eficacia y seguridad para aplicarse.

Cabe resaltar que el 3 de octubre iniciaron los ensayos clínicos de fase 3 de esta vacuna en México, en los que participan 15 mil voluntarios y, de acuerdo con el titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard Casaubon, la empresa está por dar los resultados, a fin de solicitar la autorización de emergencia ante la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios.

A su vez, el gobierno de México formalizó su participación en el mecanismo COVAX, que se trata de 18 proyectos internacionales de vacunas, por lo que el país podrá acceder a más de 51 millones de dosis.

Sobre la vacuna rusa Sputnik V, el subsecretario López–Gatell Ramírez reconoció el martes que, si bien durante su visita a Argentina consiguió el expediente de la vacuna rusa Sputnik V, y la Cofepris ya dio el visto bueno al biológico, aún la parte interesada, en este caso el Fondo Ruso de Inversiones Directas, no envía a la comisión que preside José Alonso Novelo Baeza la solicitud formal para que aprueben su uso de emergencia en México, por lo que no es posible que ingresen los cargamentos al país.