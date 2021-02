Monreal prevé entregar esta semana iniciativa para regular redes sociales

AGENCIAS

Podría ser esta semana, después de sostener reuniones con ejecutivos de Twitter y Facebook, que el senador Ricardo Monreal presente su iniciativa de reforma a la Ley de Telecomunicaciones y Radiodifusión para regular las redes sociales.

En conferencia de prensa, el coordinador de Morena en el Senado de la República adelantó que las modificaciones que propone buscan proteger el derecho a la información y a la libertad de expresión de los usuarios de las redes sociales.

“No es censurar, no es eliminar, no es obstaculizar el derecho a la libre expresión de las ideas; sino al contrario, protegerlo y que no sea un ente privado, por muy poderoso que sea, por muy rico que esté en materia económica, el que decida qué personas y qué contenido suprimir de su red, porque todos se conectan a redes públicas, que es el internet y el ciberespacio”, dijo.

Adelantó que las reformas legales se basarán en que empresas como Facebook y Twitter utilizan redes públicas propiedad de la nación para ofertar sus servicios; la regulación buscará que estos se vean como un servicio público basado en el derecho a la información, a la libre manifestación y expresión de ideas.

Destacó que además de recabar información y opiniones de los representantes de Facebook y Twitter en México, también le enviará el documento a los comisionados del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) para incorporar sus puntos de vista en la redacción final.

“Espero formalizarlo en los próximos dos o tres días, para recibir su opinión y antes de presentarla formalmente, quiero la opinión de Face, de Twitter, de las redes: Instagram, todas las redes, incluyendo el Órgano Autónomo del IFT, del Instituto Federal de Telecomunicaciones; y también voy a enviarle copia a la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, para la opinión que tenga el Gobierno Federal sobre tal iniciativa”, dijo.

Dijo que el propósito de la iniciativa será proteger a los usuarios de interpretaciones, abusos o de opiniones discrecionales de las empresas propietarias de las redes sociales que obstaculizan y atentan contra el derecho de expresión y la libertad de los usuarios.

“No es para censurar, no es para obstaculizar. Incluso, acudo a estudios de derecho comparado, en donde (diversos países) ya están regulándolo y donde el debate actualmente está vivo y seguramente no va a haber forma de frenar, es inevitable el debate sobre las redes”.