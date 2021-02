Marco A. Vázquez

Los memes del feis…

Emocionados, a veces con odio y rencor otras con risas y burla, los usuarios de las redes sociales arremeten contra todo aquel político que asome la cabeza, no importa el color ya que todos tienen sus enemigos, azules, tricolores, morenos, amarillos, verdes rojos y demás se ganan la rechifla o los cinco chiflidos del respetable, a veces con razón otras nomás porque ya les tocaba.

Los políticos no han entendido que las redes sociales no sirven para construir proyectos, ni para informar, las redes son indomables, para entrar al argot de la política, ingobernables y hasta anárquicas por antonomasia, en ese sentido cualquier personaje siempre encontrará enemigos deseosos de exhibir su afición a robar o los errores del pasado.

Una realidad es que un porcentaje cercano al 90 por ciento de la población tiene acceso a un teléfono móvil de esos que se llaman inteligentes, lo que significa que las cuentas de Facebook, twitter, whatsapp y otras aplicaciones se contabilizan por millones, pero son para divertirse, desestresarse, en el peor de los casos para sacar el odio que llevamos dentro, desahogarnos pues, ojo, no para ahondar en la política y menos para debatir el futuro del país.

Un meme, chiste, una foto de una mujer u hombre desnudos y hasta una pelea de perros o el video de una rata en un baño se comparten y reciben más like que la propuesta de un político o la presentación de este como aspirante a un cargo de elección popular.

Otra realidad es que también es mucha ilusión la que existe en las redes, los dueños de las aplicaciones más usadas hacen todo lo posible para que estas solo sean efectivas en la medida que se les paga por publicidad, es decir, usted o yo con suficiente dinero nos podemos hacer “famosos” de la noche a la mañana aunque eso no significa que podamos influir en la gente para que compre algo o emita un voto a favor de un partido político.

Sirven las redes si, para que la gente identifique a los protagonistas de la política pero no para conocerlos y menos si no usan el mensajero adecuado, le podrán pagar a un influencer de redes pero nunca podrán controlar lo que digan los seguidores del mismo, lo vemos constantemente, políticos que les contratan a usuarios de redes con muchos seguidores y lo único que provocan hacía sus partidos o candidaturas son odios y que les destruyan sus proyectos ya que se conoce de inmediato, a detalle, y por la misma vía, lo que ha hecho mal.

Los usuarios de esos medios de comunicación solo se desestresan, sacan sus odios, se divierten con los memes del feis vaya, pero no les importan realmente tantas mentiras o verdades que se dicen, en síntesis, las redes no definirán el voto y si no lo cree póngase a ver lo que hoy comenta la gente en sus muros y el 6 de junio lo compara con los votos, muchos de los enojados o contentos con los políticos ni siquiera van a ir a las urnas, para que empiece a darse una idea.

PAVIMENTAN Y ANUNCIA GOBERNADOR PROGRAMA EN VICTORIA… El Gobierno del Estado de Tamaulipas, en coordinación con el Gobierno de Victoria, lleva a cabo un ambicioso programa de pavimentación, a fin de fortalecer la infraestructura vial y mejorar la movilidad urbana en la capital de Tamaulipas.

El gobernador Francisco García Cabeza de Vaca realizó un recorrido de supervisión en las colonias Ignacio Zaragoza y Mariano Matamoros, donde se llevan a cabo los trabajos de la primera etapa del programa, acompañado por la alcaldesa María del Pilar Gómez Leal, el diputado federal Mario Ramos y el diputado local Arturo Soto Alemán.

La primera etapa del programa prevé la pavimentación y rehabilitación de cerca de 20 vialidades en diversos sectores de la ciudad, en las que se invierten más de 77 millones de pesos.

Los trabajos consisten en repavimentación asfáltica y construcción de vialidades con concreto hidráulico, edificación de guarniciones, banquetas e instalación de señalamientos.

El Rector de la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT) Ing. José Andrés Suárez Fernández felicitó por la vía virtual a los integrantes de la Generación Clase 2020-3 de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de Tampico (FADYCS).

A través de la plataforma Facebook Live, el Ing. Suárez Fernández presidió la ceremonia de graduación y expresó su reconocimiento a los 145 integrantes de la generación que concluyeron sus estudios en las carreras de Derecho, Ciencias de la Comunicación, Gestión y Desarrollo Turístico, Psicología, Idioma Inglés y Economía y Finanzas.

Indicó que la graduación representa para la Universidad una manera de rendir cuentas a la sociedad, no solo desde el punto de vista financiero, sino académico.

Dijo a los jóvenes que la formación que han recibido, es el producto de cientos de personas que han trabajado para que lleguen hasta este día, tras subrayar que ahora como egresados y preparados en programas educativos de calidad, son la mejor carta de presentación de la Universidad.

En su oportunidad, el Director de la FADYCS, Dr. Marco Antonio Cortina Saint André, ofreció su mensaje a los graduados, y los exhortó a aprovechar las oportunidades, confiar en sí mismos, no tener límites, y a perseverar y luchar por construir su propio destino.

En otra parte del programa, se ofreció un homenaje póstumo en memoria de los profesores Eleazar Gómez Navarrete y Claudina Treviño Pizarro.

De la misma manera, se reunió por la vía virtual, a los exalumnos: Mtro. Noé Adonai Martínez Berman, Lic. Iñigo Fernández Bárcena, Lic. Eduardo de Jesús Maya, Dr. Ramiro Esqueda Walle, Dr. Roberto Manuel Osorio Soto, y la Dra. Diana Lizeth Silva Maya, quienes emitieron sus respectivos mensajes de felicitación y aliento para los graduados.

Se entregaron reconocimientos a los alumnos más destacados de cada licenciatura, siendo la joven Cindy Lucía Félix Hernández, quien obtuvo la medalla “Francisco A. Villarreal Martínez”, por el promedio más alto de la generación.

SE REFLEJA CONFIANZA DE LA GENTE EN PAGO DE PREDIAL EN NUEVO LAREDO… El presidente municipal Enrique Rivas Cuéllar destacó la respuesta de la ciudadanía en el pago del Impuesto Predial en enero y afirmó que dichos número hablan de la confianza que tiene el pueblo en el manejo de sus recursos por lo que habrá más recursos para obras que mejorarán el entorno de las familias de Nuevo Laredo.

La Dirección Municipal de Ingresos registró 39 mil 779 operaciones de pago, lo que equivale a una recaudación superior a los 43 millones de pesos.

“Enero fue un mes bueno en recaudación, agradecemos a los contribuyentes cumplidos, y a quienes aún no realizan su pago, los invitamos a que acudan a las cajas recaudadoras”, dijo el alcalde.

En febrero continuará la bonificación del 15 por ciento en el pago directo del impuesto anual, así como el 50 por ciento a adultos mayores en casa habitación.

Los módulos para realizar el pago son el Centro Cívico, de 8 de la mañana a 6 de la tarde de lunes a viernes y sábado de 9 a 2; la Dirección de Ingresos, de lunes a viernes de 8 de la mañana a 8 de la noche de lunes a viernes y sábado de 9 a 2.

También en los módulos ubicados en el edificio de la Ex Aduana, Reservas Territoriales, COMAPA, y Tanque Elevado Matamoros; el pago se puede efectuar de lunes a viernes de 8 de la mañana a 3 de la tarde.

De lunes a domingo, está disponible el módulo ubicado en Tránsito, el cual atiende en horario de 8 de la mañana a 10 de la noche; y en Paseo Reforma las cajas recaudadoras laboran de lunes a viernes de 8 a 8, sábado de 9 a 4 y domingo de 9 a 2 de la tarde.

Coloque en el buscador de Facebook @CENADeNegros1 y le agradeceré que me regale un Me Gusta, además nos puede seguir en la cuenta de twitter @gatovaliente y, como siempre, le dejo el correo electrónico a sus órdenes para lo que guste y mande… marcovazquez20001@hotmail.com