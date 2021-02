Martha Isabel Alvarado



.-Cónclave morenista entre ‘exquisiteces’

.-29 a la mesa, con el Delegado del CEN

.-Rigo Ramos, no fue invitado al ‘convite’

.-Maki y su retoño, ni “asomaron la nariz”



Que no sepa AMLO que los de Morena se andan congregando en Reynosa, en un restaurante ‘fifí’, porque capaz que los ‘deshereda’. Él que tanto pregona la austeridad republicana y la pobreza franciscana.



Ahí tienen ustedes, amados lectores, que un total de 29 políticos de Tamaulipas vinculados a Morena, se reunieron el sábado en un salón privado del restaurante La Mansión del Prado, en la colonia Del Prado de Reynosa, donde departieron en una Comida que inició a las 2:43 de la tarde y se prolongó por varias horas, en la que hubo delicias como:



Cortes de Cowboy a las brasas, Chicharrones de Rib Eye, Asado de Tira a la Parrilla, Arracheras Intside, Steaks de Salmón, Ensalada César, y bebidas como: limonada, naranjada, Coca Cola sin azúcar, Coca Cola Regular, café americano, y hasta vinito “Tres Raíces” (¿el de los Tres Hermanos ‘azules’?). ¿Quién metería ese ‘auto-gol’?.



Se ve que a los de Morena les gusta la dolce vita, ya que a la hora de los postres ordenaron 18 piezas de ese manjar de La Mansión que es el Cheese Cake de Glorias, y 16 panes de elote. Mmmm.



Capaz que AMLO los ‘reconvendría’: “¡Por qué no comen dulce de chilacayote”!. Con lo que ‘detesta’ el tabasqueño las ‘exquisiteces’.



Que no sepa AMLO que pagaron un consumo de 48 mil 500 pesos en una sentada a la mesa estos señores y señoras, porque los pone ‘pintos’. Les diría que por qué no se fueron a una fonda, de esas donde él suele comer abundante y barato, acompañado del ‘pueblo bueno’.



Estuvieron en la Comida: el Director de Radio, Televisión y Cinematografía de la “4-T”, RODOLFO GONZÁLEZ VALDERRAMA, el diputado federal del distrito 07 de Ciudad Madero, ERASMO GONZÁLEZ ROBLEDO, y el súper delegado JOSÉ RAMÓN GÓMEZ LEAL, así como el delegado del CEN, LUCIO ERNESTO PALACIOS.



Además de los alcaldes: ADRIÁN OSEGUERA de Madero, MARIO LÓPEZ HERNÁNDEZ, “La Borrega” de Matamoros, y LUIS LAURO REYES RODRÍGUEZ de Güémez.



También estuvieron en la mesa los diputados federales: OLGA JULIANA ELIZONDO, OLGA SOSA RUIZ, y HÉCTOR VILLEGAS, El Calabazo, todos ellos del PES. Así como la Senadora LUPITA COVARRUBIAS, que al final se llevó como premio, un beso de GONZÁLEZ VALDERRAMA.



Asimismo: los diputados federales: ADRIANA LOZANO y ARMANDO ZERTUCHE ZUANI, quien desde la noche del viernes la anduvo haciendo de ‘anfitrión’ de ERASMO GONZÁLEZ, en taquerías de Reynosa, como la muy famosa “Don Lencho”.



Llamó la atención, que el diputado local plurinominal de Morena RIGOBERTO RAMOS ORDOÑEZ, estuvo a esa misma hora en La Mansión del Prado, pero no fue integrado a la reunión en el comedor privado, con el resto del grupo morenista.



“Rigo” Ramos se quedó en una mesa del restaurante, acompañado por el ex alcalde priista, HUMBERTO VALDEZ, “Betico”. ¿Por qué lo dejarían afuera del ‘convite’, si él ya se siente candidato de Morena a la alcaldía de Reynosa, y lo pregona a los cuatro vientos?. Qué extraña ‘señal’.



Otra a la que no le gusta perderse ninguno de estos ‘conciliábulos’ de Morena, es la diputada de Nuevo Laredo, CARMEN LILIA CANTUROSAS, que sueña con la alcaldía, pero no estuvo esta vez.



¿Será que el ‘mal ambiente’ que trae últimamente Carmen Lilia en medios capitalinos, por la fiesta que organizó en plena pandemia, les ‘hace ruido’ a los morenistas, y prefieren esperar a que ‘se enfríe’?.



¿O de plano, los ‘machuchones’ de Morena en Tamaulipas, ante las ‘metidas de pata’ de Carmen Lilia, se decantarían por el regidor SERGIO OJEDA, que también aspira a la alcaldía de Nuevo Laredo, aunque trae muy pocas ‘canicas’?.



Tampoco estuvo en esta reunión de La Mansión, el Senador AMÉRICO VILLARREAL ANAYA, quizá por la comisión que el CEN le encomendó en Sinaloa, como delegado para el proceso electoral.



A la hora en que se desarrollaba esta reunión de los morenistas, circulaba una ‘fake news’ en redes sociales, bajo el encabezado: “Maki Ortiz y Morena definen candidaturas para el próximo 6 de junio”. Lo cierto es que, ni la alcaldesa de Reynosa ni su hijito ‘asomaron la nariz’ en esta mesa de los 29. ¿Acaso no los convidaron?. Ufff.



Trascendió, que en la ‘cumbre’ de La Mansión no se habló de candidaturas, que la idea más bien fue mandar un mensaje de unidad.



Finalmente anotaremos, que esta semana se integraría a la estructura de la Guardia Nacional, el ex Sub Secretario de Gobernación, RICARDO PERALTA SAUCEDO, con lo que ello implique.



