Martha Isabel Alvarado



En Morena, las reglas cambian





.-Zertuche Zuani, hace ‘arquear las cejas’

.-“La Borrega” sigue esperando audiencia

.-¿Qué traerá ‘El Rocket’ bajo del ‘jersey’?

.-Pandemia a la baja, jura y perjura la 4-T



Tan bien que iba ‘la doctora’ CLAUDIA SHEIBAUM, haciendo un manejo más o menos sensato de la pandemia como Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, implementando medidas como el Semáforo Rojo (aunque con algo de retraso), y poniendo personalmente el ejemplo de usar el cubrebocas.



Pero ayer los periodistas ‘pescaron’ a la Sheinbaum en modo ‘chairo’, al grado que la funcionaria contestó a sus preguntas de manera totalmente ‘ideologizada’ durante su conferencia de prensa.



Dijo la Jefa de Gobierno de CDMX: “Él tiene sus razones para hacerlo (no usar el cubrebocas), y lo respetamos muchísimo, con todo cariño y admiración al Presidente de la República”.



“No van a encontrar una confrontación entre el Presidente de la República y la jefa de Gobierno, jamás. Podemos estar de acuerdo en el uso del cubrebocas o no, pero somos parte de un mismo proyecto de transformación”, agregó, al tiempo que reprochó a los comunicadores estar buscando una nota de ocho columnas.



Por cuenta de este espacio agregaríamos: para qué gasta saliva la Jefa de Gobierno en este tipo de ‘planteamientos’, cuando todo mundo sabe que en la “4-T” predomina el pensamiento único, el de un solo hombre.



Dice una frase ranchera: “Eso por sabido se calla”.



Por cuanto hace a los temas de Tamaulipas, se sabe que Morena decidiría, a más tardar el fin de semana que viene, las candidaturas a las alcaldías de los principales municipios del estado, entre los cuales destaca Reynosa, por ser la ciudad más importante de la entidad, electoralmente hablando.



La encuesta que actualmente lleva a cabo Morena para tal efecto, incluye a ARMANDO ZERTUCHE y RIGO RAMOS, así como al hijito de Maki, CARLOS VÍCTOR PEÑA ORTIZ, y a la regidora CLAUDIA HERNÁNDEZ SÁENZ, con todo y que se había establecido que sería varón el candidato de Morena para Reynosa.



Por lo visto, Morena aplica la del ‘Big Brother’: “las reglas cambian”, y eso explicaría la inclusión de Hernández Saénz en el ‘sondeo’.



Es un hecho, que el candidato de Morena para la alcaldía de Ciudad Madero será ADRIÁN OSEGUERA KERNIÓN, tras haber recibido ‘luz verde’ del CEN para buscar la reelección y habiendo cumplido con el Registro correspondiente.



Otro que cumplió con su Registro, y también buscaría reelegirse por Morena, es el alcalde de Matamoros, MARIO LÓPEZ HERNÁNDEZ “La Borrega”, quien por cierto sigue aguardando su audiencia con el Ejecutivo del Estado, que ha solicitado por diversos ‘canales’.



Para Victoria, es muy probable que Morena postule a EDUARDO GATTÁS SÁENZ, quien repetiría como candidato a la alcaldía luego de perder la elección en 2018, haciendo fórmula con el joven abogado LUIS TORRE ALIYÁN, para la diputación local.



En ese sentido, habrá que ver que trae ‘en el morral’ el ex Big Leauguer, ISMAEL El Rocket VALDEZ, quien se asume con posibilidades para ser postulado por Morena para la presidencia municipal de Victoria.



Respecto a Reynosa, hay quienes ‘arquean las cejas’ ante la mención de ARMANDO ZERTUCHE, porque lo ven con muy ‘pocas canicas’ para ‘rifársela’ para alcalde, lo cual no sería problema, porque su ‘padrino’ ERASMO GONZÁLEZ ROBLEDO, y los ‘patrocinadores’ que están detrás del propio legislador, son los que traen “con queso las enchiladas”.

Un amable lector pregunta: ¿Cómo le harían para postular al hijo de Maki, CARLOS PEÑA ORTIZ para diputado federal por el distrito 09 (en caso de no resultar ganador de la encuesta de Morena para la alcaldía), si esa curul pertenece actualmente al PT?.



Refiere una fuente conocedora de esos menesteres, que en ese caso el Partido del Trabajo aplicaría una encuesta, en la cual “Makito” tendría que ‘salir arriba’ para ser postulado.



A todo esto, queda la duda, si el abogado y aspirante de Morena a la alcaldía de Reynosa, MARCELO OLÁN MENDOZA, ratificó la denuncia que recientemente presentó contra el hijo de la alcaldesa de Reynosa, Carlos Peña Ortiz. Respecto a la cual se comentó, que le ‘sugerirían’ retirarla. Vale la pena verificarlo.



Finalmente anotaremos que, en un solo día (el pasado lunes), hubo un registro de 531 defunciones por Covid en México, que se suman a los más de 200 mil decesos habidos en este país desde que inició la pandemia, considerando las cifras del INEGI. Pero el gobierno de la “4-T” tiene ‘otros datos’ y AMLO dijo ayer que “la epidemia muestra tendencia a la baja a nivel nacional”.



CONTRAFUEGO: ‘El rey va desnudo’.

Hasta la próxima.