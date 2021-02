Bayern es campeón

Agencias

Tigres compite en la Final del Mundial de Clubes, pero el Bayern Munich se hizo con el título de la competencia de FIFA y logró el tan ansiado ‘sextete’ en un duelo que terminó 0-1 y se decidió gracias al VAR. Por lo que el representante de Concacaf logra un histórico segundo lugar.

La primera parte terminó sin goles luego de que el VAR salvó a los dirigidos por Tuca, quienes lograron contener el asedio alemán y trabajaron bien defensivamente, aunque les costó generar a la ofensiva.

Fue Joshua Kimmich quien al 17’ sacó un disparo fuera del área y se incrustó en el arco de Nahuel Guzmán, pero en la jugada interfirió Robert Lewandowski en fuera de lugar y el silbante lo anuló tras revisar la jugada en el VAR.

Al 33’ los felinos también pasaron un susto, ya que Diego Reyes se equivocó y cedió un tiro de esquina que los bávaros cobraron rápido. Leroy Sané estuvo cerca de hacer un golazo, pero el esférico pegó en el travesaño.

Fue en la parte complementaria cuando el FCB logró abrir el marcador en una jugada polémica, ya que Benjamin Pavard aprovechó un balón que le quedó en el área, aunque venía de Robert Lewandowski, quien parecía en fuera de juego, pero la jugada fue revisada en el VAR.

Tuca decidió no cambiar luego de la anotación del Bayern, mientras que a los felinos no podían generar una opción de gol en el arco rival. Al 63’ se generó la polémica cuando Benjamin Pavard cortó una jugada de Luis Quiñones con una aparente mano que no marcó el silbante.

Los dirigidos por Hans-Dieter Flick pudieron hacer el segundo al 80’, cuando el Patón desvió un balón que pegó en el poste. La respuesta felina fue una tijera que André-Pierre Gignac no pudo impactar en el área.

Tigres logró competir defensivamente, pero quedaron a deber al ataque, ya que solo tuvieron un disparo a puerta en 90 minutos y ahora volverán a México con el segundo lugar, la mejor participación de un equipo de Concacaf en el Mundial de Clubes.