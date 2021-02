Marco A. Vázquez

La elección y el amor…

Creo firmemente en las instituciones, sin embargo es imposible no observar fallas del tamaño del mundo que hoy no solo ponen en riesgo la democracia si no a todo el mundo porque pueden significar más contagios de personas por COVID19, por un virus que ha matado a casi 170 mil mexicanos y no se le ve el fin.

¿De qué le habló?, de las enormes filas que se hicieron ayer, por todo el país, en los módulos del INE con el objetivo de hacer trámites para la credencial de elector, en muchos casos iba a ser imposible atenderlos a todos y, aun así, no hubo nadie que actuara de inmediato para tratar de evitar problemas de salud.

Vamos pues, quienes más riesgos corrieron fueron los trabajadores del INE ya que, por más protección que traigan y más precauciones que tomen, es siempre mucho contacto, mucho diálogo con personas que, irresponsables como son, muchos ni siquiera usan el cubrebocas correctamente.

Se pudo de inmediato medir tiempos de atención, ir entregando fichas conforme fuera llegando y regresar a la casa a quienes ya no se fuera a poder atender, pero no, la fila se hizo enorme y el riesgo de contagios también aumento de ese tamaño.

Por lo menos para proteger a sus trabajadores los del Registro Federal de Electores, incluso personal de la Secretaria de Salud, debieron evitar esas aglomeraciones, la campaña tiene muchos meses, seis si no estoy equivocado, lo que significa que no tenían porque ser condescendientes con quienes quieren hacer todo de último momento.

Y eso que ocurrió en los módulos es lo que pasa en las campañas, o precampañas mejor dicho, no hay quienes regulen reuniones, no se ve que los conminen a la sana distancia y quedarse en casa, ni se conocen protocolos para cuidar la salud de los ciudadanos que son promovidos para las encuestas o las elecciones internas de sus partidos.

Si, tiene razón, también es culpa de la COEPRIS, hubo un riesgo sanitario innecesario y los hay cada que un aspirante a un puesto de elección popular se le ocurre recorrer calles o hacer eventos para mostrar su músculo político.

De verdad, ya es urgente que se reúnan autoridades electorales y de salud con los dirigentes de los partidos políticos si tienen miedo tomar decisiones conforme a las leyes, que se firmen acuerdos y que se apliquen sanciones, la política si es una actividad esencial, de ella depende nuestra paz y nuestro desarrollo, pero igual se puede hacer con inteligencia, con medidas que no pongan en riesgo la vida de los ciudadanos.

Esperemos que las grandes filas que se hicieron en los módulos del INE no tengan consecuencias en materia de salud, más que eso, esperemos que por fin todas las autoridades electorales reaccionen y vayan tomando medidas que eviten que los candidatos a puestos de elección popular lleven la muerte a cada una de las colonias o ejidos que recorran.

Así marcha la elección, en todo el país es lo mismo, hay que decirlo, nadie se atreve a pagar los costos políticos y tomar medidas emergentes para prohibir ciertos actos, qué la ley es la ley en materia electoral, sí, pero también hay que entender que esta encuadraba el año antepasado y no ahora por lo que hay que actuar de emergencia y de la mejor manera.

Y no crea que nomás la elección trae este tipo de problemas, no, los ciudadanos, los mexicanos, así hemos sido para todo, el Día del Niño, el Día de la Madre, las noches mexicanas por la Independencia y la Revolución, la Navidad y el Año Nuevo, todas esas fechas fueron de fiesta y nos trajeron repuntes de casos de coronavirus y muertes por el mismo, viene el 14 de febrero y no es por echar la sal, pero quizá sea otro día que nos causará muchas muertes en un mes o menos, ya verá como se ponen los moteles y hoteles a todo lo que da, digo, a menos que eso de la elección y echar amor ya sean temas que se tienen controlados o por lo menos previstos y hasta calculados para las muertes y contagios que van a provocar…

ACERCAN PROGRAMAS GUBERNAMENTALES A TAMAULIPECOS… Al presidir una nueva jornada de servicios “Un Gobierno Cerca de Ti” en el municipio de Ocampo, el Gobernador Francisco García Cabeza de Vaca dijo que gracias a este tipo de programas, el Sistema DIF Tamaulipas se ubica como el organismo de asistencia social mejor evaluado del país.

“Hay comunidades y municipios en los que tenemos que redoblar esfuerzos, es por eso que agradezco a mi esposa Mariana y al DIF Tamaulipas que estén apoyando a las personas que más lo requieren. Por ello, el DIF Nacional colocó al DIF de Tamaulipas y a su equipo de trabajo en el primer lugar en programas para beneficio de las personas. Orgullo tamaulipeco todos estos programas que se están implementando”, reconoció el mandatario.

Este modelo de asistencia social es impulsado por la titular del DIF Estatal, Mariana Gómez de García Cabeza de Vaca, para acercar servicios de educación, salud y trámites administrativos totalmente gratuitos a las familias que más lo requieren, con la finalidad de mejorar la calidad de vida de las y los tamaulipecos que viven en zonas con alto grado de marginación.

En la presente administración, el Gobierno del Estado y el DIF Estatal, han realizado más de 252 jornadas de servicios sociales, entre las que destacan brigadas asistenciales, semanas de salud bucal, feria de servicios, brigadas médicas, ruta Cinépolis, brigadas con la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) y brigadas COVID-19.

Las jornadas de servicios Un Gobierno Cerca de Ti, se han llevado a los 43 municipios, asintiendo las familias tamaulipecas a becas educativas, aparatos funcionales, equipamiento para desayunadores escolares, apoyos productivos para autoempleo, actas de nacimiento, material deportivo, asesoría jurídica, asistencia social y médica, entre otros servicios.

El programa Un Gobierno Cerca de Ti del DIF Tamaulipas, ha sido merecedor del reconocimiento del DIF Nacional, trabajo y visión de la señora Mariana Gómez de García Cabeza de Vaca por implementar un programa donde a través de brigadas de asistencia social, se atienda a los más vulnerables.

El Gobernador García Cabeza de Vaca, acompañado por el Alcalde de Ocampo José de Jesús Ávalos y el Diputado Federal Vicente Verástegui Ostos, también supervisó diversas obras que se llevan a cabo en el municipio, entre las que destacan la construcción de un puente sobre el Río Santa Bárbara y un paquete de pavimentaciones para mejorar la imagen urbana de la localidad.

LA UAT REALIZA CONGRESO INTERNACIONAL DE DISEÑO… Con el objetivo de crear un espacio de intercambio de ideas, actualización y comunicación con expertos internacionales, la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo (FADU) en Tampico de la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT) organizó el V Congreso Internacional de Diseño Gráfico denominado “Es Diseño”.

El evento programado durante tres días con videoconferencias en línea, busca ofrecer a estudiantes de diseño gráfico y egresados, un viaje por la creatividad, la expansión de ideas y concepciones culturales relacionadas con la materia, generando un intercambio de conocimientos, con la finalidad de potenciar la formación personal y profesional de los participantes.

En el inicio de las actividades, la primera conferencia fue impartida por el fotógrafo Alfonso Ramza, con el tema “Fotografía de Moda” en la cual abordó los retos en la adaptación a nuevas formas de trabajar y la exploración en diferentes ramas profesionales, además de dar tips a los jóvenes para conocer más de técnicas y herramientas en esta disciplina..

Acto seguido, Daniela Sandoval expuso el tema de Emprendimiento y Publicidad Digital, en donde detalló la transición del “Brief” a la idea final de una campaña publicitaria, tomando en cuenta la definición, la estrategia y la creatividad.

Este evento transmitido mediante las redes sociales de la FADU contó también con las conferencias sobre Diseño de Envase, por la agencia de Branding Estratégico y Diseño “Sideral”; y sobre Diseño Editorial, por Edu Flores y Raquel Galindo de Apila Ediciones, desde España.

Se programaron también una serie de micro talleres, entre estos: Storytelling e Ilustración, por Ximena Martínez; Ilustración con acuarelas, por Isaí Ornela de “Espuma María”; Ilustración Tradicional por Gabriel Hernández (Chokobanana); Edición y composición Fotográfica por Carlos Cerda; Fotografía de Producto por Raymundo Olvera; y Fotografía y Edición en Ligthroom por Lizbeth Maldonado.

Cabe destacar que para los interesados en seguir las conferencias del V Congreso Internacional de Diseño Gráfico “Es Diseño”, pueden consultar la información a través del sitio oficial de Facebook de la FADU-UAT, y en la plataforma de You Tube.

Coloca en el buscador de Facebook @CENADeNegros1 y le agradeceré que me regale un Me Gusta, además nos puede seguir en la cuenta de twitter @gatovaliente y, como siempre, le dejo el correo electrónico a sus órdenes para lo que guste y mande… marcovazquez20001@hotmail.com