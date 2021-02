Condena AMLO censura en redes sociales

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que se debe garantizar la libertad de expresión en las redes sociales, porque no se acepta la censura y menos, dijo, de particulares que no representan los intereses de los ciudadanos y no son gobierno.

“Yo soy partidario de que no se regule lo que tiene que ver con los medios de comunicación, soy partidario de lo que decía Sebastián Lerdo de Tejada: que la prensa se regule con la prensa, que no haya ningún mecanismo de regulación, ninguna censura.

“Por eso no me gustó lo que hicieron los dueños de las plataformas, estas famosas, cuando silenciaron al presidente Trump. No acepto la censura y menos de particulares que no representan el interés de los ciudadanos, que no son gobiernos legal y legítimamente constituidos, eso no puede ser, ¿cómo se erigen en los grandes censores, jueces?”.

En su conferencia de prensa en Palacio Nacional, el Titular del Ejecutivo dijo que esta “prohibido prohibir, lo único es que se garantice la libertad en esos espacios”, dijo el Ejecutivo federal.

Al preguntarle sobre la propuesta de iniciativa del senador Ricardo Monreal (Morena) para regular las redes sociales, el presidente López Obrador dijo que esa es una facultad que tienen los legisladores, pero insistió en que debe haber debate, aunque se trata de un tema polémico.

El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que goza de cabal salud, por lo que rechazó los señalamientos del coordinador de Acción Nacional en la Cámara de Diputados, Juan Carlos Romero Hicks.

“Estaba leyendo a un legislador de los opositores, que [dijo que] estaba yo mal de mis facultades mentales, que no estaba cuerdo, que estaba enfermo; pues no, gozo de cabal salud”.

Criticó que a sus opositores les resulta extraño el que se piense y se tengan sentimientos de amor al pueblo, cuando ellos tienen como verdadera doctrina la hipocresía, un doble discurso.

“Sí les extraña: “¿Cómo es que van a ser primero los pobres? ¿Cómo que no le importa el dinero o lo material? ¿Cómo que no viaja en el avión presidencial que nosotros compramos para exaltar la figura del tlatoani mayor? ¿Cómo es que se levanta en la madrugada? ¿Cómo es que no se queda callado y replica? Entonces, sí, no estamos para ellos bien ¿no?”.

El Mandatario federal mencionó que el confinamiento de dos semanas tras padecer Covid-19 le sirvió para reafirmar aún más sus convicciones, creencias y manera de pensar.