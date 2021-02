Martha Isabel Alvarado



Cuál piso parejo





.-Hijito de Maki, juega en forma ventajosa

.-2 diputaciones, el Plan ‘C’ de la alcaldesa

.-Cambiaría PAN a GP, del Distrito 02 al 09

.-¿”Hace agua” Iniciativa de regular redes?



Los de Morena deben estar ansiosos porque llegue el fin de semana, bajo el supuesto de que será entonces cuando se definan sus candidatos alcaldes de las principales ciudades de Tamaulipas.



Obviamente, con especial énfasis en Reynosa, como ya lo hemos comentado en entregas anteriores.



La alcaldesa ¿panista? de Reynosa MAKI ORTIZ, debe estar hecha un ‘manojo de nervios’, ambicionando, ‘con toda el alma’, que su retoño CARLOS VÍCTOR PEÑA ORTIZ, de 27 años de edad, sea ‘ungido’ candidato externo de Morena para relevarla en el gobierno municipal.



El 23 de septiembre pasado en su conferencia mañanera, el Presidente LÓPEZ OBRADOR lanzó este exhorto a los funcionarios de su gobierno:



“Muy pronto se tienen que ir los que aspiran a ocupar un cargo, porque no se puede mezclar lo partidista con el gobierno, aprovecho para decirles que, de una vez, a más tardar a finales de octubre”.



Recalcó el Mandatario Federal: “No queremos que se utilice al gobierno para favorecer a Partidos o candidatos, ya es otra etapa, tenemos que hacer valer la democracia”.



Por tal motivo, los colaboradores de AMLO interesados en un cargo de elección popular renunciaron el 31 de octubre, y en el caso del Secretario de Seguridad Pública, ALFONSO DURAZO, candidato a gobernador de Sonora por Morena, él lo hizo un poco antes.



Pero sucede, que el hijo de Maki Ortiz no ha renunciado a su cargo como Presidente del Patronato del DIF Municipal, para el cual rindió Protesta ante el Cabildo Local el 25 de agosto pasado. Todo lo contrario: él sigue utilizando esa posición para promocionarse en colonias, así como para tener presencia mediática y en redes sociales.



Obviamente, eso colocaría a los aspirantes de Morena a la alcaldía de Reynosa, como: ARMANDO ZERTUCHE ZUANI y RIGOBERTO RAMOS, entre otros, en desventaja respecto al hijito de MAKI.



Si lo que AMLO procuraba con su exhorto a los funcionarios-aspirantes por Morena, era el “piso parejo”, cualquiera diría que la alcaldesa de Reynosa buscaría ‘rompérselo’.



Lo anterior, aún cuando Carlos Víctor Peña Ortiz, “Makito”, como se le conoce en el bajo mundo de la grilla, no sea ungido como candidato de Morena a la alcaldía, y el CEN opte por el plan B que ‘negoció’ su mamá para él, de postularlo para la diputación federal del distrito 09.



A todo esto, en el PAN tamaulipeco habrá un ‘ajuste’ en su papeleta de candidatos, el cual estaría a punto de anunciarse: a GERARDO PEÑA FLORES lo cambiarán de la candidatura a diputado federal del distrito 02, a la del 09 con sede en Reynosa sur.



¿Acaso para ‘cuidar’ a la candidata original del PAN a la curul del 09, BLANCA LETICIA GARZA, que a raíz de este movimiento pasaría a ser la abanderada albiazul del distrito 02, en lugar de PEÑA FLORES?.



A riesgo de pecar de maliciosos, pensaríamos que se estaría pensando en ‘proteger’ a Blanca Leticia, sobrina del empresario RAMIRO GARZA CANTÚ, de una ‘recia’ que le pudiera arrimar en las urnas el hijito de Maki, en caso de ser su competidor por la curul del distrito 09.



Blanca Leticia no deja de ser una novata en política, a sus más de 50 años de edad, que difícilmente le acarrearía votos a la causa azul. Ahora sí que sus ‘padrinos’ la tendrán que llevar ‘entre algodones’, y hacerla ganar a como Dios les dé a entender.

Ya que hablamos de la alcaldesa de Reynosa, no hay que descartar que reaparezcan, en con el chaleco guinda de Morena, los aspirantes a las diputaciones locales a los que ella ordenó regresarse de Victoria, cuando ya los esperaban en el CDE del PAN para registrarse:



Léase: GELACIO MARQUEZ SEGURA, ALFONSO PEÑA RODRÍGUEZ, HUGO RAMÍREZ TREVIÑO, MARÍA LUISA TAVAREZ SALDAÑA, y EDUARDO LÓPEZ ARIAS, cuyos nombres aparecían en la agenda de Registros del PAN, correspondiente a los días 30 y 31 de enero.



Según se sabe, otra opción que Morena ‘concedería’ a Maki Ortiz, de no darse el Acuerdo para postular a su hijito, sería, que ella ‘proponga’ dos candidatos (as) a las diputaciones locales. ¿Se decidirá la alcaldesa por la Tesorera Municipal, ESMERALDA CHIMAL y la Secretaria de Administración, ZULEMA DEL CARMEN HERNÁNDEZ BEAS, que presuntamente son sus ‘consentidas’?. Además, ocuparían el fuero.



En el plano nacional, qué habrá querido decir AMLO en su mañanera de ayer, ante la pregunta: ¿Cómo vio la Iniciativa del Senador Monreal sobre la regulación a redes sociales?.



El Presidente respondió: “Yo soy partidario de que no se regule lo que tiene que ver con los Medios de Comunicación, soy partidario de lo que decía Sebastián Lerdo de Tejada: que la prensa se regule con la prensa, que no haya ningún mecanismo de regulación, ninguna censura”. ¿O sea que, no pasará la Iniciativa de Monreal?.



CONTRAFUEGO: ‘Tiran la piedra y esconden la mano’.

Hasta la próxima.