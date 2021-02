Tamaulipas, un destino con sorprendentes experiencias turísticas

Redacción InfoNorte

Tampico, Tamaulipas.- El productor y escritor Alonso Vera Cantú, mejor conocido como Pata de Perro, constató la oferta turística que pasee Tamaulipas, al realizar un recorrido por los diversos destinos turísticos que ofrece en el estado.

“La diversidad y la extensión de su territorio, algo que no es común, no he visto un Estado así de diverso, en un mismo día puedas estar en la playa, en la montaña, en el desierto, es atípico y como viajero es un sueño”, detalló.

Dentro de su recorrido por Tamaulipas, Alonso Vera visitó los municipios de Tampico, Ciudad Madero, Altamira, Aldama, Gómez Farías, Ciudad Victoria, San Carlos y el Pueblo Mágico de Tula.

Viviendo experiencias turísticas que incluyeron ríos, reservas ecológicas, cenotes, miradores, pueblos mágicos y rutas del mezcal, todo esto enriquecido con el sabor incomparable de la cocina tamaulipeca donde mariscos, carnes y platillos emblemáticos como las tortas de la barda, las enchiladas tultecas y la jaiba a la Frank fueron parte de su agenda.

“Siempre he escuchado hablar de Tamaulipas, tuve ya la ilusión de venir hace algunos años, estando inmerso en prejuicios durante este tiempo, por fin me encuentro con la oportunidad de ver un Tamaulipas que dista mucho de esta construcción mediática” apunto.

Y agregó “conforme nos hemos encontrando con sus protagonistas, guardianes, cocineros, guías, pajareros me he dado cuenta de que no había mejor manera de encontrar un slogan adecuado Tamaulipas “La Sorpresa de México”, destacó Vera Cantú.

El también autor de la sección de turismo de La Hora Nacional, detalló que al finalizar su recorrido por la parte sur y centro del estado regresa a casa gratamente impresionado por todas las bellezas que ofrece Tamaulipas, después de conocer los principales destinos turísticos que encontró en su ruta.

Con una experiencia de más 23 años, Pata de Perro, ha visitado más de 100 países, y ha dedicado sus años recientes a promover las bellezas turísticas que ofrecen México y sus estados.