Martín Sánchez Treviño

La crisis del clima

Así como se comporta el clima en las últimas semanas en esta región del mundo podría pensarse que se trata del fin el mundo, lo cierto es que estamos por entrar en una nueva era en la que pareciera que nos alcanzo la factura del cosmos, luego del uso irracional de las tecnologías, algunas de estas han sido nocivas para el universo.

El congelamiento y las bajas temperaturas en el Valle de Texas lo mismo que en Tamaulipas, Nuevo León, Coahuila y parte de Chihuahua ha alterado la vida humana lo mismo que la actividad comercial, agropecuaria.

Lo mas grave de esta era es que también a consecuencia de las bajas temperaturas se trastoco la actividad industrial y empresarial por la falta de algunos insumos sin los cuales no se mueve la tecnología de la industria. Que han motivado la parálisis en los estados del noreste del país.

En la región mexicana el impacto por la falta de la energía eléctrica y de gas natural ha generado desempleo y severas pérdidas económicas, que en el Valle de Texas ha dejado daños mayores ya que la población enfrenta temperaturas bajo cero que les impiden tener servicios de electricidad además de otros básicos.

Lo más fácil para un segmento de los mexicanos es echar culpas a los gobiernos de cualquier orden pero lo cierto es que esta situación alcanzaría a cualquier autoridad, partido o gobernante. Es decir no es culpa de ninguno de ellos sino de todos a la vez.

Esto debido a que solo algunos de los gobiernos trabajaron para que la nación mexicana alcanzara cierta autonomía energética pero que fue insuficiente para paliar la emergencia que actualmente enfrenta la región noreste 29 entidades en general comparten la misma circunstancia, donde se suspendido el servicio de electricidad.

Pero también es verdad que a la crisis de salud, económica, educativa se agrega la crisis climática ante la cual debería surgir una respuesta de la humanidad pues ciertamente no es el fin del mundo, aunque lo especialistas indican que esto a penas empieza, pues on el descongelamiento del polo norte la presencia de agua dulce se incrementara en ellos océanos y con ello habría tormentas tropicales más agresivas

Son fenómenos que la ciencia advertía desde finales del siglo anterior y ante lo cual planteaba políticas ambientalistas encaminadas a preservar los ecosistemas y conservar un estatus ecológico, por ello surgieron el acuerdo de Paris, que no todos los países firmaron y que por lo mismo quedaron fuera para continuar con la carrera armamentista.

En este sentido la Universidad Autónoma de Tamaulipas, a través del Instituto de Ecología Aplicada realizó un conversatorio virtual que destacó la participación activa de las científicas universitarias en materia de medio ambiente, la conservación de los recursos naturales y estudios de los ecosistemas.

Teniendo como marco del Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia, el evento se transmitió por Facebook Live, con las investigadoras Claudia González Romo, Edilia de la Rosa Manzano, Glenda Nelly Requena Lara, Griselda Gaona García, Juana Irma Manzano Banda, Lorena Garrido Olvera, Madai Rosas Mejía, Sandra Grisell Mora Ravelo, María Cruz Juárez Aragón y Yolanda del Rocío Moreno.

Las investigadoras expusieron temas en las áreas de su especialidad y sus experiencias en los proyectos que han desarrollado, cuya labor ha fortalecido el impacto de la Universidad en el desarrollo sustentable de diversas comunidades del estado.

En este contexto el Gobierno Estatal recupero 5.8 hectáreas de terreno en la Playa Miramar de Ciudad Madero, que estaban indebidamente en manos de particulares, fueron recuperadas, a fin de generar confianza y certeza para detonar nuevas inversiones que fortalezcan la vocación turística de la región.

La superficie recuperada consta de 5 lotes urbanos, con los cuales se busca detonar inversiones en el sector hotelero, restaurantero y comercial para impulsar la vocación turística de Playa Miramar, considerada la segunda playa del país más visitada por tierra y uno de los principales destinos del Golfo de México.