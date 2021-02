Marco Antonio Vázquez Villanueva

Ya chole…

Poco parece enseñar el tiempo a los asesores del Presidente, si los tiene, o al mismo Andrés Manuel, y otras vez se enfrentan a las mujeres, si, a quienes le abrieron el primer boquete político después de que casi habían pasado todo el pantano sin sufrir ni un rasguño.

La respuesta de Andrés Manuel ante las acusaciones de violador en contra del casi candidato de Morena a gobernador en Guerrero, Félix Salgado Macedonio, fue desafortunada, dolorosa para las mujeres porque lo hizo argumentando grilla política en vez de ofrecer investigaciones, incluso ya debe ser su peor momento del sexenio cuando llegó a utilizar la frase despreciativa de “ya chole con eso”.

Cierto que el presidente puede tener razón de que todo es un tema político, incluso que todo puede ser una guerra interna como lo presumió al decir que miembros de su propio partido quieren ese cargo, que se decían amigos del candidato aunque solo lo fueron hasta que competían por el mismo puesto, pero no tiene razón en desestimar a quienes presentaron denuncias formales contra el Senador con licencia que quiere ser gobernador de Guerrero.

Vamos pues, no se le pide que le quite la candidatura a Salgado Macedonio porque, aunque se sepa que tiene mano en la designación de candidatos de Morena, legalmente no tiene injerencia en las mismas, ni en poner ni en quitar, pero le restó respeto a su envestidura al usar esa frase coloquial de “Ya chole”, más al no ofrecer esclarecer con la Fiscalía y todos los recursos que tenga a la mano las acusaciones, hacer una investigación sería para deslindar responsabilidades, es decir, si las mujeres que acusan al candidato de Morena en Guerrero están mintiendo pues que se les aplique todo el rigor de la ley o si el candidato es el que se quiere pasar de listo pues antes de que tenga más poder meterlo a la cárcel o por lo menos evitar que ocupe un cargo de gobernador en el cual sea cobijado por la impunidad.

Le va a salir muy caro el exabrupto al presidente, más si alguien toma sus declaraciones y las lleva en forma de denuncia ante el consejo General del INE, es claro que se mete en la política electoral, es claro que públicamente exonera sin investigación alguna a un aspirante de su partido para alentar sus posibilidades de ganar o por lo menos es real que está participando en la política electoral utilizando recursos públicos, horas de trabajo y su cargo.

Es verdad que el presidente no es una mala persona, se ve genuina su opinión respecto al tema y hasta da la impresión de que cuenta con información a la cual no tenemos acceso todos los mortales, sin embargo se ve claro que le ha hecho falta escuchar, tener más tacto con algunos temas y no caer en los errores que se cometían en el pasado y que nos llevaron, en buena medida, a votar por él considerando que podría ser diferente.

Si, también es verdad, los enemigos del Presidente se equivocan al pedir su licencia, que se vaya del cargo, la verdad es que por salud de este país Andrés Manuel debe permanecer en ese lugar hasta que se acabe el sexenio, porque además sus contrincantes o quienes lo atacan no demostraron, cuando fue su turno de gobernar, que eran buenos, que actuaban de buena fe en los momentos cruciales que ha pasado esta gran nación, se trata pues, de señalar con puntualidad los yerros de la administración, los excesos como el “ya chole”, solo se trata de utilizar todos los medios posibles para intentar mejorar el rumbo, pero no de tumbarlo nomás porque no comparte el partido político o los presupuestos con ellos.

El caso es que poco a poco el Presidente o su partido están haciéndole la chamba al PAN y al PRI, se están equivocando y en sus pleitos internos se exhiben, también es un hecho que el único enemigo diferente a Morena que tiene Morena son las mujeres, fueron las primeras que hicieron visible y creíble que este gobierno cometía errores y ahora están a punto de tumbarles un candidato o hacerlo perder porque lo acusan de abusar de mujeres, de ser un violador y, definitivamente, ni el PRI, ni PAN ni ningún otro partido político han logrado lo que las mujeres en protesta y todo por la soberbia o la cerrazón de no escucharlas, de no darles lo que piden en la medida de lo posible, como la candidatura de Morena en Guerrero, si hubieran escuchado las declaraciones de Salgado Macedonio cuando se trato por primera vez el tema se habrían dado cuenta que su participación no era posible, todavía tienen tiempo de enmendar pero ahora el mérito no será propio sino de las mujeres y eso si que es peligroso para el presidente y para su partido, más cuando ante las dificultades no tienen más respuesta que un “ya chole”…

APRUEBA PATRONATO INFORME DEL RECTOR Y PRESUPUESTOS PARA LA UAT… En cumplimiento al Estatuto Orgánico, el Rector Ing. José Andrés Suárez Fernández presentó al Honorable Patronato Universitario el informe de los estados financieros al cierre del ejercicio 2020 y la propuesta presupuestal para el 2021 de la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT).

En sesión por videoconferencia que encabezó desde el Centro de Gestión del Conocimiento del Campus Victoria, el Ing. Suárez Fernández dio a conocer también a los integrantes del órgano colegiado, los avances académicos y administrativos del anterior ciclo escolar de la Universidad.

Antes de poner en marcha los trabajos, el Rector pidió guardar un minuto de silencio en honor a Don Carlos Diez Gutiérrez Coleman, quien falleció el pasado mes de septiembre, siendo un activo participante del Patronato de la UAT desde el año 2006 en representación del Campus de Ciudad Victoria.

En el inicio de actividades, el Maestro Salvador Salazar Herrera, del Patronato Universitario por Tampico, destacó la oportunidad de realizar esta sesión por la vía virtual, ante las condiciones sanitarias por motivos del COVID-19.

Expresó también su confianza en que pronto logre superarse la pandemia y que sobre todo, los jóvenes puedan sumarse a su universidad de manera presencial, tras reconocer a su vez los grandes esfuerzos que la Universidad ha estado haciendo para impartir educación por medios digitales.

En la sesión de videoconferencia participaron también los integrantes del Patronato Universitario, el Ing. Arturo Garza Uribe, de Matamoros; y de Nuevo Laredo, el C.P. Glafiro Montemayor Quintanilla.

El órgano colegiado aprobó los estados financieros al cierre del ejercicio 2020, así como la presentación del proyecto de presupuesto de ingresos y egresos para el ejercicio 2021, dando cumplimiento a sus funciones establecidas en el estatuto orgánico en vigor de esta casa de estudios.

El Rector José Andrés Suárez Fernández estuvo acompañado por el Secretario General, Eduardo Arvizu Sánchez; el Secretario de Finanzas, Guillermo Mendoza Cavazos; y el Abogado General de la Universidad, Mario Martínez Velázquez; el Titular del Órgano Interno de Control, Sergio Leopoldo Bello Cano; el Director de Planeación y Desarrollo Institucional, Luis Iván Sánchez Rodríguez; así como por el C.P. Josué Ruiz Manríquez, en representación del Auditor Externo, Juan Rodríguez Flores.

