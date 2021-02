Martha Isabel Alvarado



El Regalito





.-“Rigo” y GP, antagónicos que coinciden

.-Reclamo del FONDEN, unifica bancadas

.-Pone TRIFE, ‘balón a modo’ para AMLO

.-Designación de ‘Makito’, aún en proceso



A estas horas, los señores de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, ‘alias’ el ‘TRIFE’, ya deben haber recibido varios arreglos de rosas rojas de parte de AMLO, en agradecimiento al Resolutivo que emitieron a su favor este miércoles, en sesión a puerta cerrada.



Es decir, que el TRIFE echó abajo las medidas cautelares dictadas por el Instituto Nacional Electoral, las cuales impedirían al Presidente hablar de cuestiones electorales en sus conferencias mañaneras.



Sin duda, AMLO es el principal activo de Morena. De modo que la resolución dictada por el TRIFE implicaría una ventaja para el Partido que preside, para efectos formales, MARIO DELGADO CARRILLO.



Sin AMLO al ‘timón’ del proceso electoral, a Delgado Carrillo “se le hace bolas el engrudo”, según quedó evidenciado en el proceso de selección de candidatos (hombres y mujeres) a las 15 gubernaturas a disputarse el próximo 6 de junio.



Es fecha que la sede nacional de Morena se encuentra tomada por grupos de militantes de diversos estados del país, que quedaron inconformes con dicha selección de candidatos, los cuales no le permiten el acceso a Delgado Carrillo.



De modo que el Presidente del CEN morenista ha tenido que desahogar su agenda de trabajo de los días recientes, en una sede alterna.



Definitivamente, Morena no es lo mismo sin AMLO.

Además de que López Obrador es un ‘publicista’ de primera línea, y desde luego que sabrá aprovechar este ‘regalito’ que le ha dado el TRIFE con su Resolutivo que quita ‘el candado’ a las mañaneras.



AMLO es capaz de sacarle ‘jugo’ a cualquier tema, y hacerlo ‘rentable’, políticamente hablando.



Un botón de muestra, tiene que ver con el anuncio que hizo el General Secretario de la Defensa Nacional, LUIS CRESCENCIO SANDOVAL quien, dado el Poder que el Presidente ha conferido a los militares en el terreno de la Obra Pública, vacunas, y otros rubros, estaría convertido en un ‘Vicepresidente de facto’, denominación que hasta hace poco se asociaba a MARCELO EBRARD, el Canciller multiusos.



Como es sabido, el Secretario de la Defensa Nacional anunció el lunes que dio positivo a la prueba de Covid.



Anuncio en el que AMLO vio un ‘balón a modo’, y dijo en su conferencia mañanera, que el contagio del General Sandoval es el mejor ejemplo de que en su gobierno se acabaron los privilegios, pues habiendo podido vacunarse en secreto, por ser el Jefe de la Logística del programa de vacunación de la “4-T”, no lo hizo. ¡Qué tal!.



En lo que sí habría que decir que quizá AMLO se estaría equivocando ‘de calle’, es en la defensa que hace del impresentable FÉLIX SALGADO MACEDONIO, como candidato de Morena al gobierno de Guerrero.



Con su frase: “Ya chole”, en defensa de este sujeto sobre el que pesan múltiples acusaciones de violación sexual, puede que AMLO se ande metiendo ‘al callejón de las trompadas’ de las mujeres feministas y no feministas, que no son pocas a lo largo y ancho del país.



De mantenerse firme la candidatura de Salgado Macedonio, quizá habría que modificar la denominación de Morena, por haber pasado de la Regeneración a la degeneración.



Por cuanto hace a los asuntos de Tamaulipas, vaya que ha resultado un ‘parto’ doloroso, por así decirlo, la designación del jovenazo CARLOS VÍCTOR PEÑA ORTIZ, como candidato de Morena a la presidencia municipal de Reynosa, con miras a relevar a su mami, la alcaldesa MAKI ORTIZ DOMÍNGUEZ.



El asunto debió quedar ‘planchado’ durante la cena con los ‘machuchones’ de Morena celebrada la noche del miércoles en la Ciudad de México. Sin embargo, trascendió, que se volverán a reunir la próxima semana para finiquitar ciertas cuestiones pendientes. Ya abundaremos en detalles.



Respecto a la sesión del Congreso del Estado celebrada el miércoles, esta podría pasar a la historia como el día en que el Presidente de la Junta de Coordinación Política, el panista GERARDO PEÑA, y el diputado plurinominal de Morena, RIGOBERTO RAMOS ORDOÑEZ coincidieron en algo, por primera vez. En este caso, el reclamo al Gobierno Federal por haber eliminado el Fondo de Desastres Naturales, FONDEN.



A lo cual añadió Ramos Ordoñez, que también habría que exigirle al Gobierno del Estado los apoyos para los hombres del campo, que tienen problemas para transitar cada vez que levantan sus cosechas o realizan traslado del ganado. “También hay que entrarle”, apuntó.



CONTRAFUEGO: ¿Y ahora quien gritará: “¡árbitro vendido!”?.

Hasta la próxima.